Компенсация за уничтоженное жилье: как получить деньги и жилищные сертификаты

В Украине стартовала программа компенсаций за уничтоженное жилье. Разрушенные квартиры возместят деньгами или жилыми сертификатами. Как будет работать программа на практике и содержит ли коррупционные риски, ЗН рассказала Мартына Богуславец, исполнительный директор Института законодательных идей.

В Украине стартует прием заявлений через «Дію» на компенсацию за уничтоженное жилье. Рассмотрение заявлений начнется с 15 августа. Таким образом, потенциально, деньги могут получить собственники более 72 тыс. полностью разрушенных жилых объектов. По состоянию на конец февраля 2023 года более 1 миллиона граждан остались без крова.

В целом, по данным Всемирного банка, только на восстановление жилья в Украине нужно примерно $68 млрд. Из них $31,5 млрд необходимы немедленно и на краткосрочную перспективу. Тем временем, в правительстве заявили о выделении пока 17 млрд грн на восстановление жилья.

Уже очевидно, что запрос на восстановление именно уничтоженного жилья будет сумасшедшим. Поэтому существует необходимость внедрения эффективного механизма компенсаций. Во избежание коррупционных рисков этот процесс должен быть максимально прозрачным и публичным.

Помимо принятого закона № 7198, правительство приняло постановление № 600, которым определило порядок предоставления компенсации за уничтоженные во время войны объекты недвижимого имущества.

Кому — деньги, а кому — сертификат

Согласно закону № 7198, компенсации за уничтоженное жилье будут выдаваться в двух вариантах:

жилищный сертификат — за разрушенную квартиру;

деньги на спецсчет или сертификат — за разрушенный частный дом (по выбору получателя компенсации).

За счет сертификата в течение пяти лет со дня его выдачи можно будет купить квартиру или дом, а также стать инвестором строительства.

Деньги со спецсчета можно использовать на приобретение строительной продукции для самостоятельного строительства дома или на заказ выполнение соответствующих услуг и работ.

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Размер компенсации за квартиру: как рассчитать

Размер компенсации за разрушенный дом и квартиру будет варьироваться. Кабмин утвердил для этого разные формулы.

В частности, формула для расчета компенсации за квартиру выглядит так, как приведено на рис. 1.

На самом деле, все проще. Нужно умножить площадь квартиры на 36 422,33 грн (это средняя стоимость квадратного метра жилья в стране на вторичном рынке), на региональный коэффициент (смотрите здесь), на коэффициент, в зависимости от количества комнат (смотрите здесь), и на коэффициент года застройки (данные здесь) (см. рис. 2).

Пример 1: если у вас 2-комнатная квартира площадью 54 кв. м в доме 1990 года застройки на Салтовке в Харькове, то размер жилищного сертификата составит:

54×36422,33 грн х 0,892×0,9307×0,69 = 1,12 млн грн, или примерно $30 тыс.

Пример 2: 1-комнатная квартира площадью 40 кв. м в Голосеевском районе Киева в доме, сданном в эксплуатацию во времена независимости:

40×36422,33 грн х 2×1,03×1,0261= 3,07 млн грн, или более $80 тыс.

За такую же квартиру в Святошинском районе выплатят около 2,2 млн грн ($58 тыс.).

Кроме того, размер компенсации не может быть ниже утвержденных показателей опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины, умноженные на площадь уничтоженного жилья.

Правительство оставило за Мининфраструктурой возможность пересмотреть показатели опосредованной стоимости постройки жилья, что может в будущем влиять на размер компенсации.

Минимальный размер компенсации рассчитывается по более простой формуле: площадь жилья умножается на показатель опосредованной стоимости сооружения, в зависимости от региона уничтоженного жилья.

К примеру, согласно действующим показателям, компенсация за квартиру на Салтовке, описанную в примере 1, не может быть ниже 1,18 млн грн (или $31 тыс.). То есть сумма компенсации растет.

Таким образом, в настоящее время расчетные суммы компенсаций соответствуют рыночным ценам на жилье. Однако, ожидается, что после массовых выплат средств в течение следующих пяти лет, пока будут действовать сертификаты, и на фоне общего уменьшения количества домов в результате разрушений стоимость жилья может расти.

Власти рассчитывают на строительный бум, поскольку запрос и возможности для строительства у населения увеличатся. Однако, практика показывает, что риск роста стоимости жилья остается высоким.

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Особенности компенсации за уничтоженные частные дома

Для расчета компенсации за разрушенное здание правительство установило другую формулу: площадь дома умножается на показатель стоимости одного квадратного метра индивидуальных жилых домов (22 197,14 грн) и на региональный коэффициент (см. здесь) (см. рис. 3).

К примеру: за разрушенный частный дом площадью в 100 кв. м в Сумской области государство выплатит:

100×22197,14 грн х 0,5 = 1,1 млн грн (ориентировочно $29 тыс.).

Деньги будут зачислены либо на спецсчет, средства с которого можно использовать на строительство дома, либо в форме жилищного сертификата.

Аналогично, как и с вариантом квартир, компенсация за жилой дом не может быть ниже от стоимости строительства жилья соответствующей площади, рассчитанной по показателю опосредованной стоимости в регионах, о чем указано выше.

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3 ключевых изменения в порядке

При разработке проекта порядка предоставления компенсаций (по сертификатам) удалось изменить три ключевых момента.

Первый: сроки перечисления денежных средств продавцу жилья от исполнителя программы.

Проектом четкие сроки не устанавливались. На практике это привело бы к тому, что механизм полноценно бы не заработал, — никто не захочет продавать квартиру, если неизвестно когда будут деньги.

Теперь срок перечисления средств на счет продавца составляет пять рабочих дней со дня внесения нотариусом данных о договоре о приобретении жилья в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Это защищает как продавца, так и покупателя жилья.

Второй: без излишней бюрократии.

Проект предлагал, что получатель компенсации должен обращаться к исполнителю программы («Укрпочта») с информационным запросом о желании воспользоваться сертификатом и дополнительно с обращением о финансировании жилья.

Теперь — только обращение о финансировании жилья.

Это устраняет возможные неоднозначности и упрощает процедуру приобретения жилья по сертификату.

Третий: устранение злоупотреблений при обращении по поводу финансирования жилья.

Во избежание рисков злоупотреблений при рассмотрении обращений о финансировании установлены четкие сведения, которые необходимо указывать относительно планируемого жилья (адрес, площадь, количество комнат), жилищного сертификата (номер, дата, сумма компенсации) и контактной информации (номер телефона, почтовый/ электронный адрес).

Рисковые моменты

Несмотря на большое количество учтенных рекомендаций экспертов, в постановлении, в итоге, появились новые рисковые моменты.

В частности, нет четких оснований для отказа в финансировании жилья, а также недостаточный уровень прозрачности. Вместо публикации информации о получателях, размере выделенных средств, очередь заявлений о предоставлении компенсации предусмотрено обнародование только информации о наличии/отсутствии денежных средств для предоставления компенсации на счете Мининфраструктуры.

Однако, эти недостатки можно исправить, поскольку программа предоставления компенсаций за уничтоженное жилье только стартует.