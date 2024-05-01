Украинцы в апреле приобрели почти 6 тысяч новых автомобилей. Топ-5 моделей

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше, чем в прошлом году. Однако по отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке упала на 14%. Об этом сообщает Укравтопром.