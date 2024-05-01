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1 мая 2024, 18:42 Читати українською

Украинцы в апреле приобрели почти 6 тысяч новых автомобилей. Топ-5 моделей

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше, чем в прошлом году. Однако по отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке упала на 14%. Об этом сообщает Укравтопром.

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс.

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Топ-5 марок

Лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota — 856 регистраций.

Второй по количеству полученных номеров (536 шт.) остается Renault.

Volkswagen закончил месяц с показателем 468 проданных авто, поднявшись на третье место рейтинга.

Читайте: В Украине обновляют правила торговли подержанными авто: выиграют ли от этого автовладельцы

Также в топ-5 апреля попали BMW с результатом 405 ед., и Skoda — 317 авто.

Бестселлером на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер Renault Duster, апрельская реализация которого составляла — 484 ед.

Всего с начала года украинцы приобрели 22,2 тыс. новых легковых авто, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Источник: Минфин
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