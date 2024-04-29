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29 апреля 2024, 9:38 Читати українською

С начала года украинцы купили почти 14 тыс. подержанных авто в возрасте до 5 лет. Топ-10 моделей

В течение первого квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.

В течение первого квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 тыс.
Фото:tesla-model-3.infocar.ua

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С начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли четверть этого количества.

Наибольшую долю в сегменте импортированных б/у авто до 5 лет охватили электромобили — 40%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, что в I кв. пополнили украинский автопарк, пользовались:

  • Бензиновые автомобили — 39%;
  • Дизельные — 10%;
  • Гибридные — 7%;
  • Автомобили с ГБО — 4%.

Топ-10 подержанных авто

  • TESLA Model 3 — 898 ед.;
  • TESLA Model Y — 870 ед.;
  • HYUNDAI Kona — 453 ед;
  • NISSAN Rogue — 444 ед.;
  • MAZDA CX5 — 443 ед.;
  • VOLKSWAGEN iD.4 — 421 ед;
  • VOLKSWAGEN Tiguan — 420 ед;
  • VOLKSWAGEN Golf — 354 ед.;
  • AUDI Q5 — 268 ед.;
  • JEEP Compass — 266 ед.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
29 апреля 2024, 10:11
#
До 5 років — це вже солідно. Але 14 тис це мало.
+
0
bonv
bonv
29 апреля 2024, 10:14
#
Станом на кінець квітня 55 тисяч транспортних засобів були перереєстровані онлайн через «Дію». Покупець та продавець можуть на відстані оформити договір купівлі-продажу, підтвердити угоду «Дія.Підписом» та за бажанням обрати нові номерні знаки. Про це розповіли у Головному сервісному центрі МВС України.
Зазначається, що у «Дії» можна перереєструвати легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Для цього у застосунку мають відображатися паспорт і податковий номер учасників угоди, а також свідоцтво про реєстрацію авто. Послуга доступна лише фізособам і для першого продажу транспортного засобу у поточному році.
Щоб продати авто через «Дію», варто спочатку згенерувати заявку. Коли заявка сформована, її потрібно надіслати покупцю. Це можна зробити як і через QR-код, так і надіслати посиланням. У свою чергу покупець вносить додаткову інформацію. Обирає, чи він хоче отримати пластикове свідоцтво, чи буде достатньо цифрового документа у застосунку, розповіла керівниця команди впровадження «Дії» у Міністерстві цифрової трансформації Ірина Заболотна.
Після внесення даних обома сторонами, формується договір купівлі-продажу, відбувається автоматична перевірка по базах та реєстрах. Відповідний сервісний центр МВС працює 7 днів на тиждень, тому такі заявки, як правило, обробляються в одноденний термін, без вихідних, розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець.
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0
bonv
bonv
29 апреля 2024, 10:14
#
Далі адміністратор лише друкує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Якщо покупець обрав номерний знак, працівник сервісного центру МВС його закріплює. Повний пакет документів передається до ДП «Інфотех», яке направляє свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак до «Укрпошти». Поштовий оператор здійснює доставку до 10 днів.
Після перевірки даних, у застосунок може прийти повідомлення про відмову. Причину можна дізнатися лише в сервісному центрі МВС при особистому зверненні.
Також перереєструвати авто можна в сервісних центрах МВС. Ця процедура оффлайн займає 30−40 хвилин. Вартість послуги перереєстрації транспортного засобу у «Дії» та в сервісних центрах однакова — 1105 гривень разом з бланком свідоцтва та номерним знаком.
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