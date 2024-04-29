С начала года украинцы купили почти 14 тыс. подержанных авто в возрасте до 5 лет. Топ-10 моделей

В течение первого квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.

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С начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли четверть этого количества.

Наибольшую долю в сегменте импортированных б/у авто до 5 лет охватили электромобили — 40%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, что в I кв. пополнили украинский автопарк, пользовались:

Бензиновые автомобили — 39%;

Дизельные — 10%;

Гибридные — 7%;

Автомобили с ГБО — 4%.

Топ-10 подержанных авто