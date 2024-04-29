В течение первого квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.
С начала года украинцы купили почти 14 тыс. подержанных авто в возрасте до 5 лет. Топ-10 моделей
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С начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли четверть этого количества.
Наибольшую долю в сегменте импортированных б/у авто до 5 лет охватили электромобили — 40%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, что в I кв. пополнили украинский автопарк, пользовались:
- Бензиновые автомобили — 39%;
- Дизельные — 10%;
- Гибридные — 7%;
- Автомобили с ГБО — 4%.
Топ-10 подержанных авто
- TESLA Model 3 — 898 ед.;
- TESLA Model Y — 870 ед.;
- HYUNDAI Kona — 453 ед;
- NISSAN Rogue — 444 ед.;
- MAZDA CX5 — 443 ед.;
- VOLKSWAGEN iD.4 — 421 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 420 ед;
- VOLKSWAGEN Golf — 354 ед.;
- AUDI Q5 — 268 ед.;
- JEEP Compass — 266 ед.
Источник: Минфин
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Зазначається, що у «Дії» можна перереєструвати легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Для цього у застосунку мають відображатися паспорт і податковий номер учасників угоди, а також свідоцтво про реєстрацію авто. Послуга доступна лише фізособам і для першого продажу транспортного засобу у поточному році.
Щоб продати авто через «Дію», варто спочатку згенерувати заявку. Коли заявка сформована, її потрібно надіслати покупцю. Це можна зробити як і через QR-код, так і надіслати посиланням. У свою чергу покупець вносить додаткову інформацію. Обирає, чи він хоче отримати пластикове свідоцтво, чи буде достатньо цифрового документа у застосунку, розповіла керівниця команди впровадження «Дії» у Міністерстві цифрової трансформації Ірина Заболотна.
Після внесення даних обома сторонами, формується договір купівлі-продажу, відбувається автоматична перевірка по базах та реєстрах. Відповідний сервісний центр МВС працює 7 днів на тиждень, тому такі заявки, як правило, обробляються в одноденний термін, без вихідних, розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець.
Після перевірки даних, у застосунок може прийти повідомлення про відмову. Причину можна дізнатися лише в сервісному центрі МВС при особистому зверненні.
Також перереєструвати авто можна в сервісних центрах МВС. Ця процедура оффлайн займає 30−40 хвилин. Вартість послуги перереєстрації транспортного засобу у «Дії» та в сервісних центрах однакова — 1105 гривень разом з бланком свідоцтва та номерним знаком.