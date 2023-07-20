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20 июля 2023, 10:01 Читати українською

Количество заявок на программу «єВідновлення» приблизилось к 27 500: выплаты получили 1400 семей

По состоянию на 19 июля владельцы поврежденного жилья подали через «Дию» 27 461 заявление в рамках программы «єВідновлення». 1403 украинских семей получили выплаты на сумму более 115 млн грн. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По состоянию на 19 июля владельцы поврежденного жилья подали через «Дию» 27 461 заявление в рамках программы «єВідновлення». 1403 украинских семей получили выплаты на сумму более 115 млн грн.
Фото: телеграм-канал Федорова

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По его словам, запускается бета-тестирование второго этапа «єВідновлення» — компенсации за разрушенное имущество.

Читайте: Услуга «єВідновлення» заработала. В «Дие» восстановили доступ к реестру

Напомним

В середине апреля Кабмин утвердил порядок выплат компенсаций на восстановление жилья, поврежденного в результате боевых действий. Так же тогда власти начали тестирование программы «єВідновлення».

«Дия» не хранит персональные данные и подтягивает информацию из реестров.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Rubi0
Rubi0
20 июля 2023, 11:01
#
Зато за государственные 35 миллионов снимут очередной сериал про Поворознюка, как минимум 500 семей могли бы обеспечить жильем
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