Компенсация за разрушенное жилье: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства.

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Принятая редакция законопроекта предусматривает, что компенсации будут предоставляться исключительно за имущество, поврежденное или разрушенное в результате действий РФ с 24 февраля 2022 года. В то же время, действие закона не распространяется на объекты, которые на дату введения военного положения уже находились на временно оккупированной территории.

По словам нардепа Ярослава Железняка, компенсацию предлагают предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость: квартиры, другие жилые помещения (например, комнаты в общежитиях), дома усадебного типа, садовые и дачные дома, объекты строительства, в которых построены опорные и внешние конструкции.

Право на компенсацию получат физические лица — граждане Украины, являющиеся владельцами.

Кто не сможет получить компенсацию

Не могут получить компенсации лица из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники.

За поврежденное имущество получить денежную компенсацию будет невозможно — для таких случаев предлагают исключительно восстановление из-за строительных работ и/или предоставления строительных материалов для них, добавил Желензяк.

«Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат — документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе сооруженного в будущем) в объеме определенной денежной суммы», — заявил нардеп.

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При этом у владельцев частных домов будет выбор — получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.

В то же время предельный размер компенсации — и денежной, и в виде жилищного сертификата — отсутствует, как и ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат. Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.

Также отмечается, что если цена жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, недополученную часть компенсации будут платить получателю только за счет денежных средств, полученных от РФ для возмещения ущерба.

Срок подачи заявления о компенсации

Железняк добавил, что срок подачи заявления о предоставлении компенсации за уничтоженное жилищное имущество увеличили до второго чтения — его можно подать во время военного положения и в течение одного года со дня его прекращения.

При этом к заявлению необходимо будет добавить копию документа, подтверждающего право собственности или приобретение недвижимости и при наличии материалы фото- и видеофиксации до или после уничтожения.

А рассматривать заявления и принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации за уничтоженное имущество будет Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации.

Такие комиссии будут создаваться исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями населенных пунктов.

Согласно закону, источниками финансирования компенсаций могут быть государственный и местные бюджеты; средства международных финансовых организаций, кредиторов и инвесторов; международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь; репарации или другие взыскания с РФ и другие.