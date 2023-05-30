Кабмин запускает второй этап программы «єВідновлення». Подробности

Кабинет министров запускает второй этап программы «єВідновлення» — это компенсация за разрушенное жилье. Об этом в телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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На что можно будет потратить деньги

Во-первых, на строительство дома. В таком случае выплата денежных средств будет производиться непосредственно на счет.

Во-вторых, на покупку квартиры, другого жилого помещения с использованием жилищного сертификата.

«Размер компенсации будет рассчитываться комиссией по специальной формуле, учитывающей регион расположения уничтоженного объекта, год застройки, площадь и т. д. », — отметил Шмыгаль.

Тоже. по его словам, размер компенсации устанавливается на уровне не ниже стоимости постройки жилья соответствующей площади согласно его местонахождению.

Кто может подать заявку

Заявку для получения средств на ремонтные работы по программе «єВідновленне» смогут подать и те, у кого нет «Дии» или смартфона.

Напомним

«Минфин» писал, что с 10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення».

Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например комнат в общежитии.

Впрочем, граждане, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь.

В первый день работы программы «єВідновлення» произошел сбой, поскольку система не выдержала нагрузки.