Укрпочта продала «скандальные» ретроавтомобили на 60% дороже

На первых аукционах по продаже устаревшего автопарка АО «Укрпочта» получило 3,28 млн грн, на 60% больше стартовой цены. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

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Продажа хлама

«Вчера состоялось 7 аукционов на сумму 3 281 070 гривен, при стартовой цене 2 049 027, то есть рост цены на аукционе — 60% +. Как вам „хлам“?», — говорится в сообщении.

Сегодня состоится еще три аукциона, совокупная стоимость лотов которых составляет 400 тысяч грн.

Кроме того, Смелянский отмечает, что еще 6 аукционов, на которые пришло по одному участнику (Закарпатье, Львов, Тернополь, Николаев, Ровно, Ивано-Франковск), будут продлены на 7 дней.

Также повторные аукционы состоятся в Днепре, Харькове и Одессе, проведению которых помешала ситуация с безопасностью. А на днях компания объявит о новых торгах, на которые будут выставлены еще 500 автомобилей.