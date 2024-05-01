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1 мая 2024, 9:40 Читати українською

В Польше одобрили законопроект о помощи украинским беженцам. Подробности

Правительство Польши во вторник, 30 апреля, приняло проект изменений в закон о помощи гражданам Украины. Он предусматривает, в частности, привязывание социальных выплат к обучению украинских детей в польских школах, сообщило польское издание Money, пишет Лига.

Правительство Польши во вторник, 30 апреля, приняло проект изменений в закон о помощи гражданам Украины.
Фото:depositphotos

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Что предполагает законопроект

Законопроект предусматривает, что пребывание граждан Украины, которым присвоен номер PESEL UKR, будет законным до 30 сентября 2025 года.

Новый закон вносит изменения в действующие нормативно-правовые акты, особенно в сфере образования.

«Мы меняем систему и делаем ее более прозрачной. Мы будем поддерживать граждан Украины, которые убегали от войны в Польшу, но ожидаем четких и понятных правил, которые есть в новом законе, который мы сегодня приняли», — прокомментировал решение правительства вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Законопроект предусматривает также отмену единовременной социальной помощи в Польше для украинских беженцев в размере 300 злотых и денежной компенсации для владельцев частного жилья, которые предоставляли проживание и питание бежавшим в Польшу от войны украинцам.

Правительственный законопроект должен быть утвержден в обеих палатах польского парламента и подписан президентом. Он должен вступить в силу 1 июля этого года.

Напомним

Согласно данным Евростата, на конец июня 2023 года в Польше было зарегистрировано около 975 000 украинцев.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Игорь УА
Игорь УА
1 мая 2024, 10:24
#
В Польщі хоть працюють ці біженці, не те що ледарі і нікчеми які в Німечину втекли.
+
+30
financialGenius
financialGenius
1 мая 2024, 10:29
#
В Германии тоже работают , может меньше вмпрлуентном соотношении , но работают те ктоипаспорт хочет через уже 3 года) а Польша успешным украинцам не нравится и тем кто хочет заработать не только на еду … поэтому многие и поехали в более перспективные страны куда и сами поляки на заработки ездят)
+
0
YevgenMuza
YevgenMuza
1 мая 2024, 11:52
#
«Польша успешным украинцам не нравится» — ещё как нравится, таких низких налогов и простоты ведения бизнеса мало в каких странах ЕС можно найти.
+
0
financialGenius
financialGenius
1 мая 2024, 12:08
#
Ни один из моих знакомых с ит не поехал в Польшу — Хорватия , Румыния , Португалия вот что нравится , но они сильные в техническом плане и у двух свои компании до 50 человек с проектами немецких заказчиков … в моем окружении нет людей которым Польша подошла по налогам . Швейцария лучше по налогам чем Польша , но тут не просто открыть компанию , нужны большие инвестиции и еще когда зп в банках 8−10 к франков , а работник в магазине 5 получает очень сильно сглажено и большие затраты на жизнь , поэтому для начала лучше те страны что написаны выше .
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