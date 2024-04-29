Financial Times позволила ИИ от OpenAI учиться на своих материалах

Financial Times заключило соглашение с OpenAI об обучении моделей искусственного интеллекта на основе архивного контента. Издание предоставит лицензию на свои материалы.

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Цель сделки — помочь в разработке технологии генеративного искусственного интеллекта, которая может создавать текст, изображения и код, не отличающиеся от произведений человека.

Соглашение также позволяет ChatGPT отвечать на вопросы краткими изложениями статей FT со ссылками на FT.com. Это означает, что 100 млн. пользователей чат-бота по всему миру могут получить доступ к материалам FT через ChatGPT.

Ранее OpenAI заключила аналогичные условия с Associated Press, немецким Axel Springer, французским Le Monde и испанским Prisa Media.