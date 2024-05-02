В приложении «Київ Цифровий» появился электронный ученический билет

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Как заказать билет

Для заказа электронного билета необходимо:

обновить приложение;

выбрать сервис «Заказ ученического», заполнить данные учащегося и заказать цифровой билет;

получить номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные;

добавить учащийся по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе «Транспортная карта».

Если пластиковый учащийся уже добавлен в приложение, то можно сразу перейти в его настройку и превратить в цифровое. Если у ребенка пока нет смартфона, можно заказать пластиковый учащийся проездной к электронному.