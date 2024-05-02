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2 мая 2024, 13:52 Читати українською

В приложении «Київ Цифровий» появился электронный ученический билет

Электронный ученический билет для бесплатного проезда теперь можно заказать в приложении «Київ Цифровий». В то же время существующие пластиковые карты продолжают действовать. Об этом сообщили в Киеве Цифровой.

Электронный ученический билет для бесплатного проезда теперь можно заказать в приложении «Київ Цифровий».

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Как заказать билет

Для заказа электронного билета необходимо:

  • обновить приложение;
  • выбрать сервис «Заказ ученического», заполнить данные учащегося и заказать цифровой билет;
  • получить номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные;
  • добавить учащийся по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе «Транспортная карта».

Если пластиковый учащийся уже добавлен в приложение, то можно сразу перейти в его настройку и превратить в цифровое. Если у ребенка пока нет смартфона, можно заказать пластиковый учащийся проездной к электронному.

Источник: Минфин
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