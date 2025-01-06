Количество сделок выросло в три раза: что происходит на рынке земли

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 января 2025, 11:30 Читати українською

Количество сделок выросло в три раза: что происходит на рынке земли

В прошлом году количество сделок по продаже сельскохозяйственных земельных участков оказалось больше, чем за три предыдущих года вместе взятых. Как в этих условиях меняется стоимость земли и что с ней будет в следующем году, рассказал заместитель министра аграрной политики Денис Башлык.

В прошлом году количество сделок по продаже сельскохозяйственных земельных участков оказалось больше, чем за три предыдущих года вместе взятых.

Рынок земли, как и земельная реформа в целом работает уже четвертый год, работают электронные земельные аукционы. Несмотря на негативную риторику противников открытия рынка, которая раздавалась на каждом этапе его внедрения, он оказался устойчивым и последовательным, а все необходимые законодательные предохранители, продолжающие работать даже несмотря на полномасштабное вторжение рф, — прямое тому подтверждение.

Украина не первый год находится в «уникальной» ситуации, когда в 21 в. появился совершенно новый рынок недвижимости, а впоследствии началась полномасштабная война.

В 2021 году, когда рынок только начал свое функционирование по договорам купли-продажи земельных участков, на которые распространялся мораторий, было заключено около 28 тыс. сделок, их общая площадь составила 100 314 га. В 2022 году, по понятным причинам, было продано более 23 тыс. земельных участков (69 242 га). В 2023 году эта цифра составила почти 41 тыс. сделок, а их общая площадь — 114 135 га.

В этом году, за период с 1 января и до самой масштабной внешней кибератаки спецслужб рф на государственные реестры Украины, по договорам купли-продажи отчуждено 104 368 земельных участков общей площадью 314 021 га. Так, на четвертом году функционирования рынка количество заключенных сделок выросло в 3,5 раза, что в процентном соотношении составляет почти 300%:

  • юридическими лицами всего выкуплено 24 514 земельных участков общей площадью 76 534 га (первичная продажа — 21 758 земельных участков общей площадью 67 795 га, вторичная продажа — 2 756 земельных участков общей площадью 8 739 га), средняя стоимость 1 га составила 62 601,32 грн;
  • физическими лицами выкуплено 79 854 земельных участков общей площадью 237 487 га, средняя стоимость 1 га — 41 547,19 грн.

Такая аналитика из года в год свидетельствует только об одном: ни введение новых этапов функционирования рынка, соответственно, активизация юридических лиц, ни изменение коэффициента индексации нормативной денежной оценки впервые за последние четыре года, — не несут негативного влияния на логическое развитие украинского рынка земель.

При этом количество сделок, как и цена на земельные участки, стабильно растут. На данный момент средняя стоимость за 1 га достигла 46 683 грн, но остается ли география ключевым фактором ценообразования? — Безусловно, поэтому самые высокие показатели ликвидности можно увидеть в основном в центральных и западных областях Украины.

В разрезе регионов самые высокие цены на земельные участки с/х назначения в Ивано-Франковской — 90 328 грн, Львовской — 71 896 грн, Полтавской — 66 315 грн, Тернопольской — 64 055 грн, и Киевской обл. − 60 141 грн.

Самые низкие — на территориях, охваченных боевыми действиями, а также в прифронтовых областях: Запорожской — 33 421 грн, Николаевской — 34 073 грн, Сумской — 34 933 грн, Херсонской — 35 884 грн и Донецкой — почти 36 тыс. грн. В тройке лидеров среди наибольшего количества приобретенных в собственность юридическими лицами земельных участков: Полтавская — 4 699 участков, Сумская — 2 515, и Киевская обл. — 2 210. В то же время самая большая средняя цена 1 га для юридических лиц выглядела так: Ивано-Франковская обл. − 161 937 грн, Тернопольская − 98 118 грн, и Ровенская — почти 94 тыс. грн.

В целом, если такая тенденция продолжится в 2025 году, в центральных регионах можно ожидать повышения стоимости земли до 20%. Прежде всего это связано с ограниченным количеством участков, и здесь я еще раз повторюсь, что земля — ограниченный ресурс для инвестиций, ее больше не становится, более того, перечень привлекательных паев еще и уменьшается из-за фактов заминирования, загрязнения в результате ведения боевых действий, оккупации и т. д. Второй фактор — повышение размера аренды, что также будет значительно стимулировать спрос на землю.

Читайте также: Цена аренды земли взлетает: сколько стоит надел и как изменится его стоимость в ближайшие 5 лет

Пока же следует понимать, что земельная реформа продолжается, несмотря на самые тяжелые испытания, которые выпадают на долю украинского рынка земель, он устойчиво держится и систематически совершенствуется, а это означает только одно — впереди у нас много работы. Остается только дождаться комплексного восстановления реестров.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами