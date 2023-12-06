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6 декабря 2023, 12:26 Читати українською

Как инвестировать в землю: почему не стоит покупать надел на 2-3 года

Украинская земля считается одним из наиболее перспективных инструментов для инвестирования. Почему именно сейчас самое подходящее время для вложений в гектары, сколько на этом можно заработать и как снизить риски таких инвестиций, рассказал соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest Александр Черный во время конференции «Жить на проценты «.

Украинская земля считается одним из наиболее перспективных инструментов для инвестирования.

Перспективность украинской земли

«Украина занимает 6 место в мире по количеству пахотных земель и 4-е — по количеству черноземов. В 2021 году, когда открыли рынок земли, мы получили уникальный шанс воспользоваться им. Поэтому я очень хотел бы, чтобы украинцы инвестировали в украинскую землю», — говорит соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest Александр Черный.

Он убежден в том, что сейчас самый подходящий момент, чтобы инвестировать в гектары, поскольку пока цена украинской сельхозземли находится на минимальных значениях. Уже через 10 лет произойдет необычайный рост стоимости гектара. Об этом свидетельствует опыт других стран — Чехии, Польши, Эстонии, Румынии и других.

«Такие цифры ожидают и Украину. Конечно, у нас есть свои особенности. Во-первых, мы самая крупная аграрная страна в Европе. Так, в Украине есть 37 млн га пахотной земли, для сравнения: в Польше — это 15 млн га. Во-вторых, мы отличаемся по рынкам. Аграрный рынок Украины ориентирован на Азию и Африку, а не на Европу, в отличие от наших европейских соседей. Но мы открыли самый большой рынок», — объясняет Александр Черный.

Точно ответить на вопрос, сколько будет стоить украинская земля через 10−15 лет, по словам эксперта, не просто. По мнению оптимистов, цена гектар будет составлять €15 тыс., пессимисты называют цифру €6 тыс. Соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest считает, что можно говорить о €7−8 тыс.

«Это динамика, которая была в каждой стране. Говорить, что у нас произойдет „чудо“, которое не позволит этого сделать — абсолютный миф. Это будет, и вот почему мы имеем очень недооцененный актив, который стоит покупать сегодня», — подчеркнул эксперт.

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Что нужно знать инвестору

Каждый инвестор, интересующийся инвестициями в землю, должен ответить себе на базовые вопросы: буду ли я владельцем, какие у меня есть гарантии, что я буду делать, если завтра эта инвестиция перестанет мне приносить пассивный доход, то есть, если вдруг арендатор перестанет выплачивать арендную плату.

«Все эти моменты мы пытались упаковать в продукт, которым сегодня занимается Zeminvest. Поэтому вы сразу становитесь владельцем, получаете прямой договор, и мы берем на себя дополнительные гарантии по управлению указанным инвестиционным активом, а именно гарантии доходности, гарантии обратного выкупа, гарантии цены первые три года», — проинформировал Александр Черный.

Эксперт пояснил, что на момент подписания договора инвестор получает предложение приобрести тот или иной участок, который будет приносить конкретную доходность — 7−8% годовых. Эту доходность Zeminvest гарантирует в том случае, если арендатор по какой-либо причине не сможет ее обеспечить.

Таким образом, если инвестор принял решение купить землю, он получает право собственности на актив, находящийся в нижнем ценовом диапазоне. Теперь он может обеспечивать своему владельцу пассивный доход. Но больше всего, на что стоит делать ставку инвестору в землю, это капитализация. Поэтому вложение в с/х землю — это долгосрочная инвестиция, рассматривать ее в разрезе 2−3 лет не логично.

В целом для определения инвестиционной стратегии инвестору нужно учесть следующие показатели:

  • срок инвестирования;
  • сумма инвестиции;
  • ожидаемый размер сложившегося земельного инвестиционного актива и требования по его консолидации;
  • ожидания по размеру пассивного дохода и готовности им жертвовать в пользу будущей капитализации.

«Следует учесть, что рынок достаточно молод, поэтому чтобы инвестировать в него, нужна компетенция. Она базируется на понимании того, как правильно приобрести землю, кто ее обрабатывает и сколько она стоит, каков размер арендной ставки и что делать, если арендатор завтра не выплатит вам арендную плату. Если соответствующих знаний и опыта нет, то я советовал бы воспользоваться услугами управляющей компании», — обратил внимание эксперт.

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Ближайшие перспективы

С 1 января 2024 г. стартует второй этап земельной реформы, в частности, на рынок земли выйдут юридические лица. Александр Черный считает, что это оживит рынок, но больших изменений сразу не произойдет. Ведь фермеры несут из-за войны огромные убытки и аграрный сектор переживает не лучшие времена.

Впрочем, изменения все-таки будут. Главным образом они будут состоять:

  • переформатирование аграрного рынка в течение двух-трех лет после войны;
  • появление новых игроков и укрепление имеющихся;
  • улучшение агропоказателей через доступ к новейшим технологиям;
  • появление новых финансовых механизмов кредитования под сельскохозяйственную землю;
  • не исключен допуск иностранцев.

Если вы пропустили конференцию «Жить на проценты», записи докладов можно приобрести по ссылке: https://www.zhyty-na-vidsotky.com.ua/

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