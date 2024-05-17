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17 мая 2024, 8:30 Читати українською

Инвестиции в собственное жилье и война: какие гарантии предоставляют застройщики в 2024 году

Несмотря на полномасштабную войну россии против Украины и все существующие риски, украинцы продолжают покупать недвижимость. Угрозы обстрелов и разрушений, безусловно, влияют на спрос. Однако застройщики делают все возможное, чтобы нивелировать эти риски. Одним из таких инструментов является гарантия достройки, о которой более подробно расскажем вместе с компанией-застройщиком «Интергал-Буд».

Несмотря на полномасштабную войну россии против Украины и все существующие риски, украинцы продолжают покупать недвижимость.

Что формирует спрос на недвижимость во время войны

Рынок недвижимости за два года полномасштабной войны претерпел трансформации. Что касается спроса, то он формируется под влиянием следующих факторов:

Война

События, связанные с военными действиями, подпитывают спрос, хотя, на первый взгляд, может показаться, что все наоборот. К сожалению, многие украинцы потеряли свои дома из-за ракетных обстрелов и боевых действий. По данным KSE, собранным на начало 2024 года, Украина понесла огромные потери жилищного фонда. Общая сумма убытков, нанесенных действиями страны-агрессора, достигла 155 млрд долларов США. Из них 58,9 млрд — разрушение жилых домов:

  • 222 тысяч частных домов;
  • более 27 тысяч многоквартирных домов;
  • 526 общежитий.

«єОселя»

Доступность кредитных инструментов также влияет на спрос.

«После кризиса 2008 года ипотека фактически исчезла в Украине, как явление. Сделок было мизерное количество, а высокие процентные ставки, которые предлагали банки, делали ссуду на жилье абсолютно неинтересной для большинства украинцев», — констатирует Анна Лаевская, коммерческий директор «Интергал-Буд».

Однако появление программы «єОселя» все изменило, ведь кредит на недвижимость под льготные 3% или 7% является действительно выгодным предложением. Государственное субсидирование ипотечного рынка открыло окно возможностей для покупки недвижимости тем гражданам, которые ранее даже не рассматривали подобный сценарий из-за нехватки средств. В частности, предложением с очень низким процентом — 3% годовых — могут воспользоваться:

  • учителя;
  • медики;
  • военные;
  • сотрудники правоохранительных органов.

Для остальных граждан доступна возможность взять ссуду под 7% в национальной валюте, без курсовых рисков и с постепенным нивелированием долговой нагрузки вследствие инфляции.

«Влияние „єОселя“ стало ощутимым для рынка. Только за первые четыре месяца 2024 года более 3400 наших сограждан получили льготный кредит на покупку жилья. В целом за время действия программы почти 10 тысяч украинцев воспользовались этим предложением. 30% сделок пришлись на рынок первички — покупали готовое предложение жилья у застройщиков или недвижимость в процессе строительства», — сообщили в «Интергал-Буд».

Инвесторы

Несмотря на войну, украинцы продолжают вкладывать средства в самый популярный актив — недвижимость. Ведь этот инструмент сохранения и приумножения капиталов остается понятным и привлекательным. Главная цель — заработок. «Сейчас количество таких сделок небольшое, не более 15−20%. Однако у этого сегмента покупателей есть потенциал к росту», — отмечает Анна Лаевская.

В целом ситуация вокруг спроса улучшается. В ретроспективе последних двух лет в «Интергал-Буд» фиксируют постепенный рост объема сделок. Если в начале полномасштабного вторжения продажи остановились, то сейчас в компании достигли 50% от показателей 2021 года.

В то же время результаты синдикативного исследования сервиса ЛУН продемонстрировали, что на рынке первички продажи достигли 20% от довоенного уровня. Это означает, что распределение сделок на рынке неравномерное. Объемы продаж могут зависеть от репутационного актива девелопера, его гибкости в предложении, количества интересующих покупателей объектов и других факторов. Кто-то более успешный благодаря своим преимуществам.

Какие гарантии можно получить от застройщиков

Одним из важнейших преимуществ от девелоперов в современных реалиях является возможность получить гарантии, что приобретенное жилье будет достроено и передано владельцу, даже если оно пострадает от российских атак. К сожалению, за более чем два года большой войны был не один случай повреждения новостроек.

«У нас был печальный опыт попадания обломков в объекты незавершенного строительства. Впервые это произошло еще в начале войны. Тогда убытки достигли 19 млн грн. Были повреждены фасады почти готового здания», — рассказывают в «Интергал-Буд».

Этот объект быстро восстановили и ввели в эксплуатацию, а владельцы в итоге получили ключи. Во второй раз была разрушена стройплощадка объекта «Интергал-Буд», вблизи которого упала вражеская ракета. Было повреждено остекление дома, который готовили к получению сертификата готовности. Тогда убытки составили 3 млн грн. И в первом, и во втором случае застройщик взял эти расходы на себя.

Еще на этапе заключения договора застройщик фиксирует перед покупателем свои обязательства. В частности, и по достройке объекта. Именно на гарантии, зафиксированные в договоре, стоит рассчитывать, ведь это официальное, правомочное обязательство.

Однако, даже договор или надежная схема продаж может и не стать настоящей гарантией. Важным фактором в этом вопросе является еще и репутация девелопера — именно репутацию следует учитывать в первую очередь. Ведь добросовестные игроки рынка многие годы инвестируют в свой активный репутационный актив, который боятся потерять.

Еще один способ получить гарантии — обратиться к поставщикам страховых услуг. Постепенно страховые компании внедряют программы защиты недвижимости. Уже есть предложения по страхованию жилья физических лиц.

Застраховать недвижимое имущество можно от разных рисков:

  • военных повреждений;
  • стихийных бедствий;
  • противоправных действий и т. д.

Но в большинстве случаев речь идет об уже готовом жилье в введенных в эксплуатацию домах. В некоторых случаях могут выдвигаться требования в части того, чтобы жилье было с ремонтом.

Также существует государственная программа возмещения убытков, причиненных врагом. Однако и в случае «єВідновлення» речь идет о готовой недвижимости с правом собственности.

«Преимущественно повреждения объектов в процессе строительства — проблемы застройщика. Однако, устранит ли он эти повреждения, в какие сроки и за чей счет — вопрос лежит в плоскости доброй воли девелопера. Мы устраняем своими силами и без доплат со стороны инвесторов», — говорит Анна Лаевская.

Что такое гарантии достройки и как их получить

Гарантия достройки — это обязательство девелопера перед покупателем устранить за свой счет последствия возможных повреждений, вызванных действиями страны-агрессора.

Риски, связанные с войной, сложно спрогнозировать. Однако для инвесторов в недвижимость важно, чтобы ситуация была определенной и безопасной. Так, например, компания «Интергал-Буд» в апреле внесла изменения во все договоры купли-продажи недвижимости, которые гарантируют, что, в случае повреждений объекта незавершенного строительства вследствие вражеских попаданий, застройщик устранит этот ущерб за свой счет.

«Изменения в договоре фиксируют наши намерения восстановить возможный ущерб, причиненный врагом. По факту мы уже давно это делаем, восстанавливаем повреждения за счет средств компании. А сейчас мы это зафиксировали официально», — объясняет коммерческий директор «Интергал-Буд».

Она отметила, что речь идет именно об объектах незавершенного строительства, то есть до ввода в эксплуатацию и передачи прав собственности. А уже после того, как инвестор оформит право собственности на недвижимость, у него будет возможность воспользоваться механизмами защиты, которые предлагают частные страховые компании или государство (программа «єВідновлення»).

Гарантии достройки уже начали действовать и распространяются на все строящиеся проекты «Интергал-Буд». При этом не имеет значения, когда были начаты работы, или когда покупатель первички подписал сделку купли-продажи. То есть даже если недвижимость была куплена раньше апреля 2024 года, собственник может рассчитывать на гарантии достройки.

Стоит отметить, что способ покупки недвижимости не влияет на намерения «Интергал-Буд» защитить интересы инвесторов. «Неважно, это покупка в рассрочку, или полная оплата — мы устраним причиненный ущерб, а покупателю передадим объект без повреждений», — утверждают в компании.

На жилье, купленное в кредит, такие гарантии, как правило, не распространяются. Это связано с тем, что большинство ипотечных сделок касаются уже готового жилья. То есть у этих объектов будет статус завершенных. А в тех случаях, когда банк предоставил займ на объект незавершенного строительства, будут действовать те же механизмы защиты, как и при покупке недвижимости без привлечения кредитного ресурса.

Стоит ли инвестировать в недвижимость в 2024 году

Как долго еще продлится война, не знает никто. Однако страна живет, привлекает средства, инвестирует их в свою защиту и развитие. Рынок первичной недвижимости, как зеркало этих процессов, работает и постепенно растет. В то же время растут и цены на квадратные метры.

В «Интергал-Буд» посчитали, что только за год — с марта 2023 по март 2024 — цены на первичку в столице заметно увеличились. Больше всего — в классе бизнес, аж на 19%. То есть несмотря на неблагоприятные прогнозы и ожидания падения стоимости, рынок фиксирует положительную динамику.

В дальнейшем цены на недвижимость вырастут еще больше. Ведь на них будут влиять высокая себестоимость и потенциальный дефицит нового предложения. То есть и в целях инвестиции, и в случае покупки жилья для себя, медлить не стоит.

Покупать жилье в период активной фазы войны — дело рискованное. Попадания происходят, а объекты могут быть повреждены. Однако получение гарантии достройки от девелопера — надежный способ для инвесторов обезопасить себя и свои инвестиции.

«Мы хотим стать примером для других игроков рынка. Мы являемся лидером отрасли, и как лидер задаем тренды. И это очень хороший тренд — брать на себя ответственность, официально и громко. Он дает сигнал покупателям, что, несмотря ни на что, покупать недвижимость целесообразно. В конце концов, это польза и для компании, и для рынка девелопмента, и для экономики страны в целом», — резюмируют в «Интергал-Буд».

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