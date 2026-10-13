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13 октября 2026, 13:03 Читати українською

Где в Украине дороже всего покупать и арендовать жилье: аналитика за сентябрь

В сентябре жилье во многих регионах Украины дорожало, хотя спрос на покупку и аренду преимущественно снижался. В Киеве средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке достигла $90 тыс., а ее аренды — 33 тыс. грн в месяц. Где еще дороже всего покупать и арендовать жилье и как изменились цены за месяц? Читайте в свежей аналитике DIM.RIA.

В сентябре жилье во многих регионах Украины дорожало, хотя спрос на покупку и аренду преимущественно снижался.
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Рынок новостроек: спрос падает, а цены продолжают расти

Предложение

В сентябре 2026 года в Украине продолжали работать 85% отделов продаж новостроек. В течение месяца в эксплуатацию ввели три новых дома: по одному — в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях.

Цены

В сентябре наибольший рост средней цены квадратного метра в новостройках зафиксировали в Черниговской (+12%), Житомирской (+5,2%) и Запорожской (+3%) областях. За год стоимость квадратного метра сильнее всего выросла в Черниговской (+22,5%), Черновицкой (+20,3%), Тернопольской (+18,1%) и Хмельницкой (+18,1%) областях. Наиболее заметное снижение цены за месяц произошло в Кировоградской области (-4,9%) и Киеве (-4,5%). В Одесской области цены снизились на 1,7%.

Регионы, где средняя стоимость квадратного метра в новостройке превышает $1 000:

  • Киев — $1 421/м²;
  • Львовская область — $1 276/м²;
  • Черновицкая область — $1 171/м²;
  • Закарпатская область — $1 160/м²;
  • Днепропетровская область — $1 156/м²;
  • Ивано-Франковская область — $1 075/м²;
  • Винницкая область — $1 071/м²;
  • Ровенская область — $1 043/м²;
  • Кировоградская область — $1 015/м².

В районах Киева нет единой тенденции изменения цен: в одних они росли, в других — снижались. Самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в Печерском районе, где средняя стоимость квадратного метра составляет $2 887/м². Самые доступные можно найти в Деснянском районе, где средняя цена — $883/м².

Спрос

В сентябре спрос на новостройки преимущественно снижался. Сильнее всего он упал в Волынской (-27%), Житомирской (-21%), Хмельницкой (-18%), Одесской (-18%) и Николаевской (-16%) областях. Рост спроса зафиксировали в Закарпатской (+10%), Киевской (+5%) и Черниговской (+4%) областях.

Вторичный рынок: предложение и цены продолжают расти, а спрос снижается

Предложение

В сентябре количество предложений о продаже вторичного жилья продолжило увеличиваться по всей стране. Наиболее заметный рост зафиксировали в Киеве (+56%), а также в Херсонской (+31%), Киевской (+27%), Сумской (+25%) и Черниговской (+15%) областях.

Цены

В большинстве регионов Украины цены на вторичное жилье также продолжили расти. Наибольший рост зафиксировали в Волынской (+10%), Херсонской (+10%), Тернопольской (+8%), Хмельницкой (+6%) и Кировоградской (+6%) областях. Цены снизились в Черновицкой (-6%) и Ровенской (-5%) областях.

Самая низкая средняя цена однокомнатной квартиры в сентябре зафиксирована в Херсонской и Запорожской областях — $17 тыс. Киев традиционно остается самым дорогим городом: средняя стоимость однокомнатной квартиры составила $90 тыс.

В столице цены на жилье в течение сентября также в основном росли. Быстрее всего дорожали двух- и трехкомнатные квартиры в Соломенском районе. Самое дорогое жилье — в Печерском районе, где однокомнатная квартира в среднем стоит $170 тыс. Самое доступное — в Деснянском районе, где средняя стоимость такой квартиры составляет почти $49 тыс.

Спрос

В течение сентября спрос на вторичное жилье снижался. Сильнее всего он упал в Ровенской (-30%), Кировоградской (-21%), Полтавской (-19%) и Киевской (-16%) областях. Рост интереса к вторичной недвижимости зафиксировали в Тернопольской (+10%), Закарпатской (+9%), Херсонской (+7%), Львовской (+6%) и Днепропетровской (+4%) областях.

Рынок аренды: цены растут, а предложений становится меньше

Предложение

По данным маркетплейса DIM.RIA, в сентябре количество объявлений об аренде жилья значительно увеличилось в Киеве (+27%), а также в Киевской (+36%) и Одесской (+23%) областях. В остальных регионах предложение преимущественно сокращалось. Сильнее всего — в Ивано-Франковской (-33%), Закарпатской (-26%) и Волынской (-20%) областях.

Цены

В сентябре аренда жилья дорожала практически по всей стране. Наибольший рост цен зафиксировали в Николаевской (+104%), Запорожской (+46%), Херсонской (+32%), Закарпатской (+29%) и Винницкой (+22%) областях. Регионы, где средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры превысила 20 тыс. грн:

  • Киев — 33 тыс. грн (+5% за месяц, +12% за год);
  • Закарпатская область — 29 тыс. грн (+29% за месяц, +38% за год);
  • Ивано-Франковская область — 22,5 тыс. грн (+11% за месяц, +34% за год);
  • Винницкая область — 22 тыс. грн (+22% за месяц, +52% за год);
  • Днепропетровская область — 22 тыс. грн (+10% за месяц, +38% за год);
  • Львовская область — 20,3 тыс. грн (+6% за месяц, +21% за год).

Самая дорогая аренда однокомнатной квартиры в Киеве — в Печерском районе, где средняя цена составляет 38,3 тыс. грн в месяц. Самые доступные предложения — в Деснянском районе, где аренда стоит в среднем 13,3 тыс. грн.

Спрос

В течение сентября спрос на аренду жилья в основном снижался по всей стране. Сильнее всего он упал в Черкасской (-22%), Киевской (-20%), Львовской (-19%) и Полтавской (-17%) областях. Рост интереса к аренде зафиксировали в Ровенской (+18%), Волынской (+15%) и Харьковской (+15%) областях.

Регионы с наибольшим дисбалансом между предложением и спросом:

  • Тернопольская область — на одно объявление приходится 18 арендаторов;
  • Ровенская область — на одно объявление приходится 18 арендаторов;
  • Львовская область — на одно объявление приходится 15 арендаторов;
  • Винницкая область — на одно объявление приходится 13 арендаторов;
  • Черновицкая область — на одно объявление приходится 10 арендаторов.

Приведенные DIM.RIA данные показывают, что в сентябре у покупателей вторичного жилья было больше вариантов на выбор, однако цены в большинстве регионов продолжали расти. Арендаторам искать доступное жилье становилось сложнее, поскольку предложений в основном было все меньше, а аренда дорожала. Таким образом, снижение спроса пока не принесло ощутимого облегчения тем, кто ищет собственную квартиру или жилье в аренду.

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Источник: Минфин
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