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9 июля 2026, 16:00 Читати українською

12% годовых в валюте: реальны ли пассивные инвестиции в медицинскую недвижимость во время войны? Разбор кейса Leleka by Odesa

На украинском инвестиционном рынке появилось направление, до сих пор неизвестное большинству частных инвесторов, — девелопмент медицинских объектов. Формат новый, но специалисты уже называют его одним из самых интересных решений для тех, кто вкладывает деньги надолго. Причина простая: спрос на медицинские услуги практически не зависит от обстоятельств. Он сохраняется и во время войны, и в период экономической турбулентности, и в периоды рыночных колебаний, когда другие сегменты недвижимости проседают. Именно эта устойчивость и делает медицинские проекты привлекательными. Разберем, как это работает, на примере — проекте Leleka by Odesa, представленном в инвестиционном каталоге InvestMarket от «Минфина».

На украинском инвестиционном рынке появилось направление, до сих пор неизвестное большинству частных инвесторов, — девелопмент медицинских объектов.

Что такое Leleka by Odesa

Leleka by Odesa — это частный родильный пансионат в Одессе, который сочетает медицину высокого уровня с инфраструктурой пятизвездочного отеля. Идея простая и в то же время новая для украинского рынка: рождение ребенка здесь рассматривают не как отдельную медицинскую процедуру, а как целостный опыт семьи. Комплекс охватывает все этапы — от подготовки к беременности до послеродового восстановления, с реабилитационным пространством для мам, зоной для младенцев, wellness-рестораном, бассейнами и SPA.

За проектом стоят партнеры с опытом. Медицинскую часть обеспечивает центр «Лелека» — он принимает роды уже девять лет и является единственным в Украине учреждением, аккредитованным по международному стандарту JCI, который считается «золотым стандартом» качества в здравоохранении. Строительством занимается девелоперская группа Spatium, которая даже во время полномасштабной войны построила и ввела в эксплуатацию 12 объектов — от жилых комплексов до медицинских центров и арт-отеля. Управлять комплексом будет компания ARTMEDIUM, у которой уже есть сеть действующих клиник в Одессе.

Расположение — практически в самом центре города: три минуты пешком до Потемкинской лестницы, пять минут на машине до Дерибасовской, и около семи — до железнодорожного вокзала. Международный аэропорт — примерно в 20 минутах езды. Общая площадь комплекса составит 6 500 кв. м, а в самом здании будет 11 этажей. На данный момент возведен монолитно-железобетонный каркас, и по плану роддом должен начать работу весной 2027 года.

Как устроена инвестиция и на чем зарабатывает инвестор

Механизм владения здесь отличается от классической покупки квартиры. Для инвесторов действует паевая, кооперативная модель. Человек получает долю в проекте, в соответствии с заключенным договором, и за ним закрепляется конкретный юнит — собственный инвестиционный актив в системе управления комплексом.

Доход формируется не за счет операционной прибыли клиники, а за счет арендной модели. Таким образом, инвестор не зависит от того, насколько загружено заведение в конкретный месяц, поскольку его выплаты зафиксированы договором аренды в долларах. Общая стоимость реализации проекта — $16 миллионов. 30% от этой суммы вкладывает сам девелопер собственными средствами, что прямо свидетельствует о его заинтересованности в результате.

Если кратко о цифрах:

  • стоимость квадратного метра начинается от $2 600;

  • минимальный порог входа — от $50 000;

  • прогнозируемая доходность — до 12% годовых в долларах США;

  • доход начисляется уже с первого месяца инвестирования и выплачивается ежемесячно;

  • окупаемость оценивается примерно в 100 месяцев.

Выгоды для инвестора

Главное преимущество проекта — его уникальность. Частного родильного дома такого формата на юге Украины еще нет, поэтому инвестор заходит в нишу без прямых конкурентов и на этапе, когда актив только формируется. Именно вход на стадии строительства обычно обеспечивает самую лучшую разницу между ценой входа и будущей стоимостью.

Вторая сильная сторона — предсказуемость дохода. Он фиксированный, привязан к доллару и не зависит ни от сезонности, ни от валового дохода учреждения, поскольку обеспечен договором аренды. Деньги начинают работать с первого месяца, а не после выхода проекта на прибыль. Добавляет уверенности и то, что девелопер вкладывает в объект собственные 30%, а медицинскую репутацию обеспечивает партнер с мировой аккредитацией. Наконец, сам сегмент медицины остается одним из самых устойчивых: дети рождаются, вне зависимости от экономических циклов, поэтому спрос на такие услуги носит долгосрочный характер.

Риски и как их уменьшить

Конечно, любая инвестиция в объект на этапе строительства связана с определенными рисками: сроки могут затянуться, инфраструктура проекта — измениться, а в документах теоретически могут обнаружиться юридические несоответствия. Игнорировать это не стоит.

Впрочем, их можно минимизировать. Перед заключением сделки есть смысл проверить репутацию и историю застройщика, изучить разрешительную документацию на строительство, убедиться в прозрачности схемы участия и в том, как именно закрепляется ваш юнит. Если не хватает собственного опыта, разумно привлечь специалиста, который сопроводит сделку. В случае с Leleka by Odesa в пользу проекта играют подтвержденный опыт Spatium и статус медицинского партнера, но окончательное решение всегда стоит принимать после собственной проверки.

Для кого это предложение и что делать дальше

Формат подойдет как начинающим инвесторам, которые ищут понятный актив с валютной доходностью, так и опытным игрокам, желающим диверсифицировать или расширить свой портфель с помощью нетипичного для рынка инструмента.

Все подробности, актуальные условия и потенциал дохода можно узнать на странице проекта Leleka by Odesa в InvestMarket от «Минфина», где также можно заказать бесплатную консультацию и получить полное коммерческое предложение. В ходе этой беседы специалист ответит на все вопросы и поможет просчитать вашу модель участия.

Источник: Минфин
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