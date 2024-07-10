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10 июля 2024, 16:54 Читати українською

Кредиты под жилье «комфорт+» и прочее: как и для чего нужно поменять «єОселю»

Для большинства экономик мира недвижимость является одним из ключевых секторов роста. В Украине он может расти благодаря ипотечной программе «єОселя». Как повысить эффективность этой программы, в колонке The page рассказал младший партнер группы компаний DIM Арсений Насиковский. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Для большинства экономик мира недвижимость является одним из ключевых секторов роста.

Как недвижимость влияет на экономику

Главный вопрос сегодня состоит в том, что 70% ипотек было выдано на квартиры вторичного рынка. Поэтому сейчас одна из неотложных целей — оптимизировать этот процент в сторону первичного жилья. И это логично, поскольку экономический эффект работает только при покупке строящегося жилья. При таких условиях у строительства самый высокий мультипликатор для экономики.

Сектор строительства является движущей силой роста экономики. В США сфера составляет 4% от общего ВВП, в некоторых странах достигает 10−11%. В Украине этот показатель, по данным Минэкономики, находится на уровне 2,3%, что в два раза меньше, чем у европейских соседей. В то же время, несмотря на относительно небольшую долю на данный момент, этот показатель свидетельствует о высоком потенциале сектора, который может стать тем двигателем экономического роста. И все может начаться с грамотной реализации программы «єОселя».

Факторы, которые влияют на экономику, — уровень инфляции, безработица, процентная ставка НБУ, доступность кредитования. Активное строительство нового, востребованного жилья прямо или частично могло бы стабилизировать указанные показатели.

Во-первых, сдерживается рост инфляции. Субсидирование идет не за счет напечатанных средств, что влияет на инфляцию, а из доходов из государственных облигаций, то есть налогов. Расходы населения на недвижимость увеличиваются, соответственно, государство получает больше налогов — живые средства, которые можно инвестировать в строительство.

Во-вторых, падает уровень безработицы, поскольку привлекается большое количество рабочей силы. Это достаточно кадроемкая сфера: строители, проектировщики, инженеры, архитекторы, менеджеры по продажам, маркетологи и многие другие профильные специалисты. В настоящее время в стране остро стоит проблема квалифицированной рабочей силы.

В Конфедерации работодателей Украины сообщают, что за последние два года строительная сфера потеряла более 100 тыс. специалистов, которые перешли в ряды ВСУ или к волонтерам. Поэтому сейчас наблюдаем тенденцию к увеличению женщин в штате, которые составляют по компании 70%, до войны было ровно наоборот.

В-третьих, для строительства необходимы материалы, что, в свою очередь, стимулирует их производство и опять-таки оказывает непосредственное влияние на рост экономики.

При увеличении инвестиций в строительство происходит эффект мультипликатора, когда каждая гривна в котловане дает 7 грн экономике.

Недостатки программы «єОселя»

Как у любого относительно нового продукта, у программы «єОселя» есть несколько зон для роста. В частности, это увеличение цены квадратного метра и снижение требования к стадии готовности объекта для вхождения в программу.

Стоимость жилья, которое может реализовываться по программе, ограничена. В Киеве она не должна превышать 50 тыс. грн/м2, в области — 37 тыс. грн/м2. Это существенно ограничивает возможности киевлян воспользоваться «єОселею».

Увеличение верхней планки стоимости позволит привлечь потребителей среднего класса и расширит действие программы на жилье сегмента «комфорт+», у которого ряд преимуществ. Как инвестиционный актив оно выгодно для клиента-инвестора, ведь дорожает со временем, в отличие от бюджетного эконома. Такой актив выгоден банку как менее рискованный в залоге, по сравнению с жильем эконом-класса с «мокрыми» недолговечными фасадами.

Также сейчас большое количество жилья находится в стадии готовности до 50%. Программа же распространяется на объекты жилищного строительства на стадии готовности от 50% и выше. И это значительно замедляет темпы привлечения инвестиций в жилищное строительство, следовательно, пролонгирует сроки сдачи домов в эксплуатацию.

Снижение требования к стадии готовности дома на этапе строительства до 30% позволит девелоперам запустить гораздо большее количество проектов под данную программу. Такой шаг увеличит спрос на рынке, станет драйвером строительства действительно качественного и доступного жилья в сегменте «комфорт+» и будет стимулировать развитие экономики страны.

Влияние на рынок: сценарии

Сценарий оптимистичный. Государство сфокусируется на первичном рынке, доля аккредитованных проектов будет расти, банки начнут работать с девелоперами с ранних стадий строительства, застройщики, в свою очередь, будут адаптировать свой продукт под условия «єОселі».

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Сценарий пессимистический. Если не пересмотреть требования к программе, украинский рынок жилья столкнется с рядом рисков. Девелоперы либо снизят количество строительства новых объектов, либо переориентируются на строительство максимально дешевого жилья с минимальными требованиями к комфорту. Последнее оказывает непосредственное влияние на качество застройки и, как следствие, долговечность проектов и архитектуру города. Или строители предпочтут проекты с высокой оборачиваемостью, в частности, низкоэтажное строительство — коттеджи и таунхаусы.

Автор:
Насиковский Арсений
Младший партнер группы компаний DIM Насиковский Арсений
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