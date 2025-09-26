Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
26 сентября 2025, 13:26

Можно ли заработать инвестируя в гостиничные номера в Украине

Гостиничный рынок Украины всегда был особенной нишей для инвесторов. В разные периоды он показывал то стремительный рост благодаря туристическим и деловым поездкам, то резкое падение во времена кризисов. В 2025 году этот сегмент снова оказался в центре внимания. Действительно ли покупка гостиничного номера сегодня — инвестиция, способная обеспечить стабильность, рассказала «Минфину» основательница агентства недвижимости RentLab Анна Сухаревская.

Гостиничный рынок Украины всегда был особенной нишей для инвесторов.

После пандемии и на фоне военных событий многие гостиницы закрылись, часть сменила формат, другие работают с высокими затратами на содержание. Несмотря на это последние два года рынок постепенно оживает. В Украине на середину 2024 года функционировало более 2 000 гостиниц, и уже в 2025-м ожидается открытие еще более 1,4 тысяч номеров. В западных регионах — Львов, Закарпатье, Ивано-Франковская область — загруженность достигает 60−70%, тогда как по стране средний показатель держится на уровне 35%. Это создает чувство оптимизма, будто гостиничная недвижимость снова становится хорошей возможностью для вложений.

В пользу этого решения работает несколько аргументов. Прежде всего, девелоперы обещают пассивный доход: купил номер, отдал его в управление и ежегодно получаешь 8−12% в долларах. Для инвестора это звучит соблазнительно: ничего не делаешь, а деньги приходят. К тому же порог входа по сравнению с классической квартирой ниже — можно инвестировать десятки тысяч, а не сотни. Идея выглядит привлекательной: будто получаешь и бизнес, и недвижимость одновременно.

Но именно здесь и кроется главная ловушка. В действительности большинство управляющих компаний не прописывают никаких гарантий в договорах. То, что в рекламных буклетах выглядит как «12% годовых», на практике часто остается только прогнозом. Вы можете получить 12%, а можете 3% — и никаких юридических оснований требовать всех остальных не будет.

Еще один момент, о котором мало кто говорит, — это ликвидность. Квартира, даже в кризис, всегда найдет покупателя. Ее можно продать быстро, пусть и с дисконтом. А вот гостиничный номер — это совсем другое дело. Вы продаете не просто квадратные метры, вы продаете бизнес. А бизнес, который зависит от управляющей компании, от туристических потоков, войны или мировых кризисов, готовы купить далеко не все. Если завтра вам пригодятся деньги, выставить на продажу номер будет сложно, а найти покупателя еще сложнее.

Запад Украины: почему сейчас дорого

Сегодня самый большой спрос сконцентрирован в западных регионах. И это понятно: значительная часть семей не может уехать за границу в полном составе, мужчины остаются в стране, и семейный отдых переносится в Карпаты, Буковель.

Цены здесь впечатляют. Во многих комплексах сутки стоят 150 евро и больше. Иногда это дороже, чем в подобных отелях Италии или Испании. В Турции за те же деньги можно получить недельный all inclusive с перелетом.

Фактически украинские горнолыжные курорты по цене опередили часть Европы. Но долго ли это продлится? В настоящее время высокие цены поддерживаются искусственно ограниченным выбором для украинских туристов. Когда война закончится, украинцы снова выберут море, Европу, Турцию. Туристов в Карпатах станет меньше, а номеров больше.

Это означает падение загруженности и резкое снижение доходов. И тогда главный вопрос для владельцев: кто купит эти номера по той цене, по которой вы приобрели их?

Читайте также:В Украине или Польше: где выгоднее арендовать жилье

Где реально зарабатывают инвесторы?

Заработать на гостиничной недвижимости можно. Но не на готовых номерах с рекламой 10% годовых, а на входе в проект еще на этапе предпродажи.

Именно так поступают опытные инвесторы: вкладывают на старте по самой низкой цене, а когда комплекс достраивается и набирает маркетинговую силу, продают с наценкой 15−20%. Это быстрая спекулятивная игра, работающая. Но доступ к ней имеют только те, кто входит в закрытые инвестклубы или имеют прямые контакты с девелоперами.

Автор:
Сухаревская Анна
Основательница агентства недвижимости RentLab Сухаревская Анна
Комментарии - 1

+
0
Abramon
Abramon
26 сентября 2025, 15:51
#
Знаю людей, які інвестували у вищезазначені обєкти, але більше трьох років тому. Нині — це «пізнє зажиганіє»
