Как использовались платежи раньше

Предыдущая система имела как преимущества, так и недостатки. Ее главной идеей было привлечение застройщиков к созданию и развитию инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. В то же время эффективность этого механизма в значительной степени зависела от того, насколько прозрачно местные власти определяли размер взносов, контролировали их уплату и использование.

Предыдущая норма закона «О регулировании градостроительной деятельности» предусматривала не только денежную уплату. Существовал также инструмент, который позволял застройщику выполнять работы по развитию инженерной инфраструктуры за пределами собственного земельного участка, а их сметную стоимость засчитывать в счет долевого участия. Построенные сети и объекты передавались в коммунальную собственность.

Это давало возможность развивать инфраструктуру комплексно. Например, застройщик мог проложить сети непосредственно к своему объекту, но с учетом перспективы подключения других потребителей.

Что касается коррупционных рисков, то они не были уникальными для механизма долевого участия. Как и в случае с другими бюджетными поступлениями, многое зависело от прозрачности решений местных властей. Фактически это такие же бюджетные поступления, как налоги, которые наполняют местный бюджет.

По моему мнению, проблема заключалась не в самой идее участия застройщиков, а в том, как именно этот механизм реализовывался на местах. Поэтому, обсуждая его возвращение, нужно не просто восстановить предыдущую модель, а учесть ее слабые места.

До внесения изменений закон предусматривал использование использование взносов застройщиков исключительно для создания и развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры соответствующего населенного пункта. Речь шла, в частности, о строительстве школ и детских садов, прокладке инженерных сетей и т. д. А вот использовать их, чтобы просто закрыть дыры в бюджете, запрещалось. Поэтому, если такой механизм возвращать, его целевое назначение должно быть сохранено, а использование средств — открыто для общественного контроля.

Не менее важным является вопрос размера долевого участия. Согласно предыдущей редакции закона предельный размер взноса составлял 4% общей сметной стоимости строительства жилых домов и 10% — нежилых зданий и сооружений. Конкретный размер долевого участия определяли органы местного самоуправления, но он не мог превышать установленных законом предельных ставок. Закон позволял устанавливать эти ставки ниже, поэтому на практике в 2020 году действовали 2% для жилья и 4% для нежилых объектов

Одним из преимуществ законодательного регулирования было то, что оно определяло общие правила для всех застройщиков. Если в одной громаде долевое участие предусмотрено, а в соседней его нет, это создает разные условия для компаний, работающих на одном рынке. Поэтому основные принципы такого механизма и правила определения ставок должны устанавливаться на государственном уровне.

Как избежать коррупционных рисков

В то же время предыдущая модель имела недостаток, который важно не повторить. Органы местного самоуправления могли устанавливать размер долевого участия ниже законодательной предельной ставки. Я считаю это одним из коррупционных рисков предыдущей системы. Если сейчас разрабатывается новая законодательная инициатива, этот аспект нужно отдельно проработать, чтобы сделать невозможными манипуляции и индивидуальные договоренности. Правила должны быть четкими, понятными и одинаковыми для всех участников рынка.

Однако вопрос справедливости не ограничивается только размером взноса. Необходимо также понимать, кто именно отвечает за развитие инженерной инфраструктуры, к которой подключаются новые жилые комплексы, и кто должен финансировать ее модернизацию.

Сегодня у нас есть сети, которые находятся в собственности органов местного самоуправления, их коммунальных предприятий. Преимущественно это системы водоснабжения и водоотведения (реже теплоснабжения). В то же время часть инфраструктуры принадлежит частным операторам. Например, в Киевской области это электросети, которые обслуживает ДТЭК.

Именно владелец или оператор сети определяет технические условия подключения и требования к выполнению работ. Например, когда строительная компания обращается в ДТЭК, она получает технические условия, которые могут предусматривать прокладку кабельных линий, строительство подстанций и другие работы. При этом эти решения могут учитывать не только потребности конкретного жилого комплекса, но и перспективу подключения других потребителей в микрорайоне.

Таким образом, застройщик может инвестировать средства в инфраструктуру, которая в дальнейшем будет обслуживать не только его объект, но и других жителей и потребителей. И в таком случае важно понимать, как эти расходы будут учитываться при определении его дополнительных финансовых обязательств перед громадой.

В то же время нужно учитывать, что коммунальные и частные операторы получают средства за обслуживание абонентов. В тарифах на отдельные коммунальные услуги прописывается содержание, обновление и реконструкция сетей. Поэтому важно четко понимать, кто отвечает за конкретный участок сети, какие обязательства уже выполнил застройщик и за что он фактически платит.

Нередко строительные компании обвиняют в недостаточном участии в прокладке или модернизации внешних коммуникаций. Однако не все такие работы относятся к их непосредственным обязанностям. Если застройщик уже оплатил подключение к сети коммунальному предприятию, например водоканалу или предприятию теплоснабжения, дальнейшее развитие соответствующей инфраструктуры должно происходить с учетом обязательств ее владельца или оператора.

Как создать новую систему поддержки громад

Справедливая система должна предусматривать четкое разграничение ответственности. Застройщик должен обеспечить необходимую инфраструктуру в пределах собственного земельного участка и в пределах нагрузки, которую создает конкретный объект. Если же технические условия предусматривают строительство или модернизацию сетей за его пределами, такие работы должны учитываться при определении его финансовых обязательств. Это должно касаться тех инвестиций, которые выходят за пределы потребностей конкретного объекта и создают инфраструктурную ценность для громады и других потребителей.

Именно такой подход частично был заложен в предыдущем законодательстве. Часть пятая статьи 30 закона «О регулировании градостроительной деятельности» предусматривала уменьшение размера долевого участия на сметную стоимость определенных инженерных сетей и объектов инфраструктуры, построенных за пределами земельного участка застройщика, с последующей передачей их в коммунальную собственность.

Кроме того, если сметная стоимость таких работ превышала размер долевого участия застройщика, закон предусматривал механизм возмещения разницы между понесенными расходами и суммой взноса. Это важный принцип, ведь застройщик, который инвестировал в развитие общегородской инфраструктуры больше, чем составляло его обязательство перед громадой, не должен был нести эти дополнительные расходы единолично.

В то же время предыдущая норма содержала исключения, в частности относительно электрических сетей и газопроводов. Поэтому новый механизм должен отдельно урегулировать особенности взаимодействия застройщиков с частными операторами и определить, при каких условиях расходы на развитие их инфраструктуры могут учитываться в счет долевого участия. Фактически речь идет не только о возвращении предыдущего подхода, но и о его совершенствовании с учетом современной структуры собственности на инженерные сети.

Отдельно нужно предусмотреть прозрачный механизм контроля за использованием взносов. Громада должна видеть, сколько средств поступило, какие именно проекты финансируются, сколько потрачено и какие работы фактически выполнены. Информация об использовании средств должна быть открытой, а результаты — доступными для проверки. Это касается как денежных взносов, так и инфраструктурных объектов, которые застройщики создают вместо уплаты части долевого участия.

Таким образом, возвращение долевого участия не должно означать простое восстановление старой системы. Нужна понятная законодательная модель, в которой действуют единые базовые правила для застройщиков, средства имеют исключительно целевое назначение, местные власти не имеют возможности выборочно уменьшать обязательства отдельных компаний, а расходы на реально выполненные инфраструктурные работы учитываются при определении финансовых обязательств бизнеса.

Главный принцип заключается в том, что развитие города должно быть общей ответственностью громады, операторов инженерных сетей и бизнеса. Застройщики должны участвовать в развитии территорий, на которых реализуют свои проекты, но это участие должно быть справедливым и экономически обоснованным. Важно не допустить ситуации, когда бизнес дважды платит за одну и ту же инфраструктуру или финансирует работы, которые уже были заложены оператором в тариф.

Только при таких условиях долевое участие может стать действенным инструментом развития громад, а каждый взнос застройщика — превращаться в конкретный результат для жителей.