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12 ноября 2024, 16:43 Читати українською

Без денег и кадров: что происходит на строительном рынке Украины

Строительная отрасль в Украине стоит перед одним из самых сложных испытаний за всю историю независимости. Из-за войны, экономических вызовов и ограниченных ресурсов рынок жилищного и коммерческого строительства существенно пострадал. Какие еще непредсказуемые факторы влияют на рынок и к чему это приводит, рассказал в колонке для ЭП руководитель проекта Perfеct Group Алексей Коваль. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Строительная отрасль в Украине стоит перед одним из самых сложных испытаний за всю историю независимости.

Ситуация на строительном рынке

Строительный сектор сталкивается с многочисленными вызовами. Ключевые проблемы включают резкий рост стоимости материалов, дефицит квалифицированной рабочей силы и ограниченный доступ к финансированию.

По данным участников рынка, объем новых строительных проектов сократился на 30−40%. Стоимость основных стройматериалов — цемента и металла — выросла более чем на 50% в значительной степени из-за нарушения цепочек и глобальной инфляции. Кроме того, на рынке ощущается острый дефицит квалифицированной рабочей силы, что затрудняет выполнение даже запланированных проектов.

Количество квалифицированных рабочих снизилось почти на 40%, поскольку часть специалистов выехала за границу, а часть — мобилизована в ВСУ.

Финансовое давление. 70% девелоперов сообщают о сложностях с финансированием. Коммерческие банки ужесточили условия кредитования, поскольку риски на рынке остаются высокими, а макроэкономическая ситуация нестабильной.

С другой стороны, по официальным оценкам, агрессор разрушил жилье более 1,5 млн семей, создав огромный спрос на увеличение предложения жилищного фонда.

Нерыночные вызовы для девелоперов

Девелоперы часто сталкиваются с проблемами, не имеющими ничего общего с рыночными условиями. Среди них влияние псевдоактивистов и непредсказуемость государственных решений, которые угрожают завершению даже начатых проектов.

В последние годы все чаще псевдоактивисты, а не законы решают, что правильно, а что нет. Это создает парадоксальную ситуацию: девелопер, начавший работу с соблюдением всех норм, не может быть уверен в завершении проекта.

В большинстве стран ЕС девелопер, получивший разрешительную документацию, может завершить строительство беспрепятственно. В Украине все по-другому. Через год или даже через два после начала строительства под давлением общественного возмущения чиновники могут отменить свое законное решение, выданное для этого проекта.

В некоторых случаях отдельные правоохранительные органы открывают уголовные производства на основании желания обсудить «финансовые» вопросы с бизнесом.

Другой серьезной проблемой для строительного рынка является нарушение правил игры со стороны государства. Часто происходит односторонний отзыв разрешений или изменение статуса уже используемых для строительства земельных участков.

Учитывая нестабильность в государственных решениях, банки и международные финансовые институты видят в таких проектах высокие риски и часто отказывают в кредитовании. Отсутствие доступа к кредитным ресурсам существенно ограничивает способности строительного бизнеса и сдерживает развитие экономики.

Уроки других стран

Опыт восстановления европейских стран после второй мировой войны дает полезные подсказки для Украины. В послевоенной Европе страны смогли осуществить масштабное восстановление путем привлечения внутренних ресурсов и внешней помощи, а также благодаря реформам, направленным на создание устойчивой экономики.

Германия (план Маршалла). Одной из важнейших составляющих экономического восстановления Германии после войны стал План Маршалла — программа, обеспечившая финансовую помощь от США более чем на $13 млрд (по современным меркам это около $150 млрд).

Эти средства использовались для восстановления инфраструктуры, поддержки предприятий и стимулирования экономического роста. Главный урок для Украины состоит в важности привлечения внешней финансовой поддержки для развития инфраструктуры и экономики в целом.

Япония (индустриальная трансформация). После войны Япония запустила масштабные реформы, включавшие инвестиции в инновационные технологии и развитие индустрии. Значительные инвестиции в строительство и промышленность способствовали восстановлению страны и заложили основу экономического роста. Японский опыт показывает, что инновации могут стать катализатором восстановления, особенно в сфере строительства.

Ситуация в Украине также имеет много общего с кризисами, которые уже в этом столетии пережили Ливан и Ирак.

Ливан (восстановление после взрыва в Бейруте). После разрушительного взрыва в Бейруте в 2020 году Ливан столкнулся с дефицитом материалов и оттоком квалифицированных кадров, что похоже на ситуацию в Украине.

Восстановление стало возможным благодаря международным фондам и экономическим реформам. Это подчеркивает необходимость Украины искать внешнюю поддержку, а основным условием остается стабильность правил игры от государства.

Читайте также: Как изменились цены на жилье на крупнейшем рынке Украины и что будет дальше

Ирак (восстановление после войны). После войны Ирак осуществлял восстановление посредством создания партнерств между государством и частными инвесторами, привлекшими значительный объем внешних инвестиций. Национальная инвестиционная комиссия реализовала проекты более чем на $100 млрд, что позволило восстановить жилье и коммерческие здания. Украина может использовать эти модели для привлечения иностранных инвестиций.

Автор:
Коваль Алексей
Руководитель проекта Perfеct Group Коваль Алексей
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