Арендаторов становится больше, квартир меньше: где сложнее всего найти жилье

Спрос на аренду жилья в августе рос по всей Украине, в то время как количество доступных объявлений в большинстве регионов сокращалось. По оценкам DIM.RIA, наиболее острый дефицит сложился на западе страны: в Тернопольской области на одно объявление об аренде приходится уже 20 потенциальных арендаторов

Рынок новостроек: цены продолжают расти

Предложение

В августе 2026 года продолжают работать 85% отделов продаж новостроек в Украине. В течение месяца в эксплуатацию ввели 3 новых дома на 5 секций в общей сложности: 1 секция — в Киеве, по 2 секции — в Киевской и Львовской областях.

Цены

В августе стоимость квадратного метра в новостройках в основном колебалась в пределах нескольких процентов. Наибольший рост цен фиксировался в Черкасской (+6,3%) и Черновицкой (+2,5%) областях. Наиболее заметное падение за месяц произошло в Николаевской (-10%), Черниговской (-8,9%), Житомирской (-4,3%), Полтавской (-4%) и Ивано-Франковской (-3,7%) областях.

Наиболее динамичный годовой рост демонстрируют новостройки Черновицкой (+21%), Тернопольской (+20%), Ивано-Франковской (+17%), Хмельницкой (+16%) и Черкасской (+15%) областей.

Новое жилье в Киеве также продолжает дорожать: за год квадратный метр подорожал на 6,2% и в августе стоил $1 488/м². Самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в Печерском районе — средняя стоимость квадратного метра составляет $2 839/м². Самые доступные можно найти в Деснянском районе, где средняя цена — $886/м².

Спрос

Интерес к новому жилью в августе различался в зависимости от региона: в большинстве восточных областей спрос падал, а в западных — рос. Наиболее активно в течение августа искали новостройки в Черновицкой (+18%), Житомирской (+17%), Кировоградской (+14%) областях, а также в Киеве (+16%). Падение спроса в августе фиксировалось в Сумской (-29%), Черниговской (-22%), Запорожской (-13%) и Одесской (-12%) областях.

Вторичный рынок: спрос восстанавливается

Предложение

В августе количество предложений на рынке продажи вторичного жилья продолжило расти в большинстве регионов. Наиболее значительный рост предложения произошел в Киеве (+43%), а также в Киевской (+24%), Сумской (+15%) и Полтавской (+9%) областях.

Цены

Цены на вторичное жилье в большинстве западных регионов в августе росли, в восточных и прифронтовых — падали или оставались без изменений. Наибольший скачок был зафиксирован в Черкасской (+10%), Черновицкой (+9%) и Закарпатской (+7%) областях. Заметное падение цен наблюдалось в Херсонской (-9%) и Запорожской (-3%) областях.

Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру в августе зафиксирована в Херсонской области — 15,5 тыс. долларов. Самое дорогое жилье традиционно в Киеве: средняя стоимость однокомнатной квартиры в августе составляла 89,5 тыс. долларов.

В столице цены на жилье также в основном росли в течение августа — наиболее динамично дорожали 2-комнатные квартиры. Самое дорогое жилье — в Печерском районе, где 1-комнатная квартира в среднем стоит $185 тыс., а самое доступное — в Деснянском, где средняя стоимость такой квартиры составляет почти $50 тыс.

Спрос

В течение августа спрос на вторичное жилье в основном рос. Наиболее активно — в Ровенской (+43%), Винницкой (+32%), Черновицкой (+19%) и Кировоградской (+19%) областях. Спад интереса к вторичной недвижимости наблюдался в Одесской (-7%), Херсонской (-3%) и Запорожской (-2%) областях.

Рынок аренды

Предложение

В августе количество объявлений об аренде жилья сокращалось в большинстве регионов. Наиболее существенное сокращение предложений наблюдалось в Кировоградской (-33%), Волынской (-32%), Житомирской (-29%), Черкасской (-23%) и Ровенской (-21%) областях. Рост предложений фиксировался в Сумской (+33%), Полтавской (+10%), Черниговской (+7%), Одесской (+4%), Харьковской (+2%) областях, а также в Киеве (+10%).

Цены

В августе 2026 года стоимость аренды в Киеве продолжает расти: средняя цена 1-комнатной квартиры составляет 31,5 тыс. грн (на 11% больше, чем в июле). В Закарпатье стоимость аренды осталась на уровне предыдущего месяца — 22,5 тыс. грн. Также превысили отметку в 20 тыс. грн/мес. цены на аренду в Ивано-Франковской (20,3 тыс. грн) и Днепропетровской (20 тыс. грн) областях.

Дешевле всего арендовать жилье можно в Херсонской области: 1-комнатная квартира в среднем стоит 3,8 тыс. грн в месяц.

Самым дорогим районом столицы остается Печерский — 1-комнатная квартира в среднем обойдется в 38 тыс. грн, самым дешевым — Деснянский — 14,7 тыс. грн за 1-комнатную квартиру (+9% по сравнению с июлем).

Спрос

В августе спрос на аренду жилья активно рос во всех областях Украины. Наиболее динамично — в Волынской (+76%), Винницкой (+41%), Тернопольской (+37%), Черновицкой (+36%) и Черниговской (+34%) областях.

Области, где наблюдается наибольший дисбаланс между предложением и спросом: