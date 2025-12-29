Золото, земля, квартира в Дубае или бутылка виски — какой подарок реально позволит заработать

Подарки бывают не только неожиданными, полезными или трогательными, но и инвестиционными. Некоторые из них позволяют новым владельцам получать стабильную прибыль или разбогатеть после перепродажи. «Минфин» рассказывает о 5 таких вариантах подарков и рисках, которые могут возникнуть.

Золотые слитки и украшения

В этом году золото стало одним из самых успешных инвестиционных активов. За год драгметалл подорожал на 71%. Ослабление доллара, геополитическая неопределенность, хаотическая политика новой администрации США привели к тому, что и частные инвесторы, и центробанки пытаются спрятать активы в драгоценном металле. В течение года золото неоднократно обновляло исторические максимумы и к моменту написания статьи его стоимость достигала $4 480 за тройскую унцию.

Многие аналитики сходятся на том, что в следующем году желтый металл продолжит дорожать. Так, по оценкам Goldman Sachs, оно достигнет $4 900. Еще более оптимистичные специалисты JP Morgan Global Research, которые ожидают нового рекорда на уровне $5 400. Правда, есть и более консервативные прогнозы. Аналитики UBS в своем базовом сценарии предполагают, что цена золота в следующем году составит около $4 500 — то есть чуть больше нынешних показателей. А в теории, возможно даже падение до $3 700.

Кроме инвестиционной привлекательности, подарок золота может иметь ряд других преимуществ. Оно приятное на вид, не портится, его легко хранить и перевозить. Для подарка можно выбрать золотой слиток, их разного веса предлагают ряд украинских банков. В одном из банков за слиток весом в тройскую унцию просят 213 тыс. грн, это свыше $5 тыс., то есть значительно больше, чем на международных рынках. Наценку банков следует учитывать при расчете потенциального инвестиционного дохода — рыночная цена золота должна превзойти стоимость металла в Украине.

Часто вместо слитков дарят украшения из золота, считая, что они тоже со временем могут подорожать. Однако здесь не все так просто. Считается, что сразу же после покупки ювелирные изделия теряют от 25% своей стоимости. То есть продать украшения «с рук» будет непросто.

Если же сдать ювелирное изделие в ломбард — финансовые потери будут еще более ощутимые. Например, в одном из ювелирных магазинов продают золотой браслет весом 6,7 г 585 пробы за 38,7 тыс. грн. А вот ломбард браслет такого веса и пробы готов принять за 24 тыс. грн. Поэтому, чтобы зарабатывать на ювелирных изделиях, стоит дождаться существенного подорожания металла, или покупать уникальные коллекционные изделия.

Земля

Такой вариант инвестиционного подарка появился у украинцев совсем недавно — с 2021 года, когда был открыт рынок земли.

Земля — популярный вариант, чтобы вложить деньги во всем мире, ведь демонстрирует рост стоимости даже на уже давно сформировавшихся рынках. К примеру, в этом году сельскохозяйственные участки в США подорожали на 4,3%, а в период 2019—2024 гг. средний рост составил 5,8%.

В Украине же, где рынок появился только недавно, возможности для роста значительно выше. «Как показывает практика открытия рынков земли стран-соседей, на пятый год цена демонстрирует Х2, на седьмой — Х3, а на десятый приближается к Х5 кратного размера», — рассказал «Минфину» СЕО и совладелец Твое Коло Андрей Усенко.

В Украине в этом году цены на сельскохозяйственную землю выросли на 20−25% в долларовом эквиваленте. Но динамика существенно зависит от региона. «Самый ощутимый рост зафиксирован в Полтавской области, где конкуренция самая высокая. В частности, в нашей практике случаются соглашения уже и выше $8 000 за гектар благодаря целенаправленной работе по объединению земельных участков в ликвидные массивы», — отмечают в Твое Коло.

«В традиционно дорогих Винницкой и Хмельницкой областях выбор качественных участков ограничен, поэтому инвесторы частично смещаются в соседние регионы. Даже в прифронтовых Сумской и Черниговской мы фиксируем активность. В то же время западные области демонстрируют более слабую динамику из-за высокой стартовой базы, а вблизи зон боевых действий рост нулевой или отрицательный», — рассказали в Твое Коло. Эксперты прогнозируют, что на следующий год стоимость земли в Украине вырастет на 25%.

Кроме традиционной покупки земли, растет сегмент коллективных инвестиций. «Более 70% новых инвесторов Твое Коло уже выбирают именно инвестиционные фонды, ведь они обеспечивают доступный порог входа, прозрачность, диверсификацию, высокую ликвидность и прибыльность. Например, фонд „Твое Коло. Реинвестиция“ показал +22% роста капитализации за 11 месяцев 2025 года, при этом продажа сертификатов возможна в течение нескольких часов», — рассказывают в компании.

В канун новогодних праздников эксперты отмечают оживление рынка. «Люди подводят финансовые итоги, оценивают результаты года и часто принимают решения, которые ранее откладывали. Для многих инвесторов декабрь — это время поставить „финальную точку“ в годовых планах и сделать вложения, которые принесут результат в следующем году», — отмечает Андрей Усенко.

Полученная в подарок земля обеспечит ее владельцу рост стоимости, а также стабильную прибыль от аренды. Заработанные средства можно в дальнейшем реинвестировать, или же тратить на собственные нужды.

Недвижимость за границей

Недвижимость — традиционно одно из самых популярных инвестиционных направлений среди украинцев, а собственное жилье — для многих одно из главных мечтаний. В то же время рынок недвижимости нашего государства переживает неоднозначную ситуацию. С одной стороны, инфляция и дефицит новых проектов подталкивают стоимость метров вверх, но на фоне выезда миллионов граждан за границу и сложной экономической ситуации рынок выглядит нестабильным.

Вместе с тем глобальный рынок недвижимости демонстрирует рост. Ситуация в разных регионах существенно отличается. К примеру, в США фиксируют незначительное подорожание жилья — в пределах 3−4% годовых. В то же время в некоторых государствах положение дел гораздо более перспективное. Среди них Объединенные Арабские Эмираты, и, в частности, самый большой город страны Дубай.

По оценкам аналитиков, в этом году рост стоимости недвижимости в городе превысил 15%. При этом объем рынка тоже стремительно идет вверх — за год продано жилья почти на $170 млрд, что стало новым историческим рекордом.

«Тренд остается стабильно растущим — как по спросу, так и по объему рынка. Каждый новый квартал превышает предыдущие периоды. После геополитических событий в регионе Дубай стал еще большей „тихой гаванью“ для капитала. В недвижимость активно инвестируют представители 190 национальностей, и ежегодно сотни тысяч релокантов переезжают жить в Дубай», — рассказывает Founder & CEO Propart Александр Владимирович Логачев.

Сейчас трудно прогнозировать, продолжит ли рост цены недвижимости в дальнейшем феноменальные показатели этого года, но, как уверяют в Propart, инвесторы вполне могут рассчитывать на рост капитализации жилья в пределах 5−10% в год.

Кроме этого, владельцы метров в Дубае получают стабильную арендную прибыль. Реальная чистая доходность (после всех расходов) для жилой недвижимости в первый год составляет 7−7,5%, в некоторых кейсах достигает 8−9%. Во второй-третий год вполне можно рассчитывать на доходность до 10−11% годовых, рассказывают в Propart. В коммерческой недвижимости средняя доходность составляет 10−10,5%, и может достигать 12%. А вот заработать на жилье класса ультралюкс в Дубае пока сложнее, здесь доходность от аренды будет ориентировочно 4−4,5% годовых, иногда даже меньше.

В целом же инвесторы могут ожидать, что аренда полностью окупит инвестиции в жилье в городе за 12−15 лет. Трудности же с арендой могут возникать, если дом от некачественного застройщика, локация потеряла потенциал роста или объект пытаются сдавать краткосрочно в неподходящем районе. Поэтому, чтобы избежать подобных проблем, следует проконсультироваться с профессионалами, прежде чем покупать жилье.

Алкогольные напитки

Бутылка крепкого напитка — довольно популярный подарок на новогодние праздники. Обычно ее дарят для того, чтобы в ближайшее время откупорить, но в некоторых случаях ее лучше сохранить и подождать, пока вырастет стоимость.

По данным индекса Knight Frank, который отслеживает предметы роскоши, коллекционный виски — одна из самых удачных инвестиций за последнее десятилетие. За этот период он подорожал на 191%. Среди марок, которые наиболее интересуют покупателей, — Macallan, Ardbeg, Bowmore, Springbank.

Самая дорогая в истории бутылка была продана в прошлом году за $2,8 млн, это — тридцатилетний виски The Emerald Isle от компании The Craft Irish Whiskey. Ощутимо дороже, за $20 млн, купили единственную в мире бочку скотча Ardbeg 1975 года.

Правда, стоит учитывать, что текущий год для коллекционеров был не столь удачным, как предыдущие. По его итогам, стоимость элитного виски снизилась примерно на 9%. С одной стороны, это улучшает точку входа, а с другой — может оказаться признаком длительного падения.

Вниз идет цена и на коллекционные вина. За год она снизилась также примерно на 9%, хотя до того и не демонстрировала феноменального роста — за десятилетия коллекционные бутылки подорожали на 37%. На снижение цены вина влияет изменение настроений потребителей, которые меньше употребляют алкоголь, а также низкая популярность этого напитка в Китае, богачи из которого обычно активно скупают предметы роскоши.

Произведения искусства

Купить картину неизвестного автора, а через десятилетия продать ее за несколько миллионов — мечта, вроде покупки нового биткоина. Сейчас для поиска перспективных произведений складываются хорошие условия, ведь цена на искусство падает. По оценкам Knight Frank, в этом году цены рухнули сразу на 18%.

Вместе с ценами падает и объем рынка произведений искусства. Своего пика в $7,8 млрд он достиг в 2022 году, а в 2024 году был почти в два раза меньше — $4,1 млрд.

Если вы еще не готовы тратить миллионы долларов на известные произведения искусства, наподобие привязанного скотчем банана, то можете попробовать поискать новых авторов. Кроме привычного посещения галерей и выставок, специалисты советуют мониторить Instagram и другие соцсети художников, читать художественные обзоры, отслеживать, кто получал гранты.

Несмотря на негативные финансовые результаты текущего года, произведения искусства остаются одними из самых популярных предметов коллекционирования класса люкс, обеспечивая инвесторам солидную прибыль в долгосрочной перспективе. Но важно, чтобы картина нравилась тому, кто получит ее под елку. Тогда, даже если вы прогадаете с инвестицией, она все равно годами будет приносить радость.