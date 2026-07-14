Золото, американский рынок и облигации: удачными ли оказались инвестиции читателей «Минфина»

В мае стартовал новый проект «Минфина» — формирование инвестиционного портфеля наших читателей. Мы предлагаем на выбор несколько активов, а вы голосуете и можете выбрать один из них или отказаться от всех вариантов. Сейчас мы подводим предварительные итоги, чтобы понять, каковы результаты этих инвестиций.

Золото вместо меди

В первой статье серии мы предложили читателям выбрать инвестицию в один из металлов — драгоценное золото или промышленную медь. В обоих вариантах вкладывать средства мы предлагали через индексные фонды.

По результатам голосования уверенную победу одержало золото — за него проголосовали 42% наших читателей на сайте и на странице «Минфина» в Telegram. Медь поддержали 34% аудитории, а против обоих вариантов высказались лишь 24%.

В мае, когда проходило голосование, могло показаться, что коррекция золота уже состоялась и оно может вернуться к зимним историческим максимумам. Однако реальность сложилась иначе, и металл продолжил падение.

С того момента, как мы добавили «золотой» фонд SPDR Gold Shares в портфель, он потерял в цене 15,5%. Падение цены на золото произошло из-за совокупности нескольких факторов, но основную роль здесь сыграла война США и Израиля против Ирана. Прежде всего, к чему привели боевые действия — к глобальному энергетическому кризису и росту цен на нефть и топливо. В результате центральные банки начали проводить более жесткую денежно-кредитную политику.

Из-за этого более привлекательными стали инструменты, обеспечивающие стабильный процентный доход — в первую очередь американские трежари. А вот вкладывать средства в драгоценный металл стало менее выгодно.

Также высокие ставки и геополитическая неопределенность способствовали укреплению американской валюты. В таких условиях золото становится менее доступным для иностранных инвесторов, и общий спрос на него снижается.

Дополнительный фактор — это по-прежнему высокая цена на металл. Даже после коррекции его стоимость остается неподъемной для многих ценителей, что оказывает давление на рынок ювелирных изделий.

С медью ситуация несколько лучше: её цена с мая также снизилась, но не так существенно — чуть более 3%. Хотя этот металл называли едва ли не главным бенефициаром ИИ-революции (каждый мегаватт дата-центра требует от 27 до 33 тонн меди), на него также давил ряд факторов.

Подобно золоту, свою роль здесь тоже сыграл дорогой доллар, но в основном на цену металла влияли его собственные особенности. Ключевым фактором стало замедление спроса в Китае, крупнейшем потребителе меди в мире. Местная промышленность начала сокращать закупки вскоре после того, как цена на медь обновила исторический рекорд. Медь, хотя и оставалась востребованной, но казалась слишком дорогой. На этом фоне росли её глобальные запасы.

В то же время несколько важных факторов поддержали цену на металл и закладывают фундамент для возможного подорожания в ближайшее время. Из-за проблем на шахтах в Индонезии и Чили добыча сырья снизилась, ситуацию еще больше осложняет запрет на экспорт из Китая серной кислоты, которая имеет критически важное значение для извлечения меди из руды.

Главный же фактор, поддерживающий глобальный спрос на медь, — её ключевая роль в энергетической и ИИ-революциях.

Таким образом, оба металла подешевели, но золото, на которое сделали ставку наши читатели, упало в цене значительно сильнее.

США вместо Европы

Выбирая между инвестициями в широкий индекс акций США или Европы, наша аудитория сделала ставку на американский рынок — за такое решение проголосовали 39 % респондентов. Компании Старого Света уступили незначительно, набрав 37 %, а против обоих вариантов высказались 24 % нашей аудитории. Поэтому мы добавили в портфель одну акцию SPDR S&P 500 ETF.

С тех пор американский индекс S&P 500 подорожал, но не существенно — примерно на 1,4%. На отсутствие значительного роста повлияли ускорение инфляции и энергетический кризис. Уже упомянутая более жесткая политика центральных банков традиционно тормозит фондовый рынок, а подорожавшая энергия повышает расходы корпораций.

Однако основная причина замедления рынка кроется в настороженном отношении инвесторов к ИИ-компаниям. Сейчас они хотят видеть не только внедрение технологий, но и ощутимый финансовый результат. Компании же, которые не могут этого продемонстрировать, теряют в стоимости. Так, Microsoft по сравнению со своими пиковыми значениями уже подешевела более чем на 20%. Хотя и не так существенно, но относительно максимумов просели и акции Nvidia, Meta и Alphabet.

О ощутимом обвале американского рынка пока речь не идет, ведь его поддерживают другие направления. Благодаря дорогой нефти рост демонстрируют компании энергетического сектора, а стремительное развитие дата-центров подталкивает вверх цены акций промышленных компаний и компаний коммунального сектора.

В то время как американский индекс почти не изменился в цене, европейский STOXX Europe 600 за тот же период вырос на 5,8%. Этому способствует перераспределение средств в менее перегретый рынок: если коэффициент P/E для S&P 500 превышает 29, то для европейских компаний он составляет примерно 14−15. К тому же компании ЕС в этом году демонстрируют рост прибыли, что также делает инвесторов более оптимистичными.

Украинские активы

Читатели «Минфина» с заметным перевесом поддержали предложение добавить в портфель корпоративные облигации NovaPay — финкомпании, входящей в группу почтового оператора Nova. За такое решение проголосовали 63% аудитории, и лишь 37% высказались против.

Мы добавили в портфель ценные бумаги на 10 тыс. грн. По ним предусмотрена выплата 18% годовых через год после приобретения. Цена этих активов остается стабильной, а доход определен заранее. Поэтому насколько эти инвестиции окажутся удачными, можно будет оценить позже, в частности, сравнив доходность с девальвацией гривны.

А вот покупку акций украинских компаний читатели «Минфина» не поддержали. Против таких инвестиций выступили сразу 44% аудитории. Интересно, что если бы голосование прошло только на сайте, то мы добавили бы в портфель акции МХП, где их поддержало большинство, но аудитория нашего Telegram-канала выступила решительно против. В результате производитель курицы набрал в сумме лишь 31% голосов. А «Киевстар» в своём портфеле хотели бы видеть лишь 25% читателей.

По прошедшей неделе после голосования делать выводы о том, был ли это правильный шаг, пока рано. На данный момент акции МХП упали в цене примерно на 2,2%. Киевстар тоже подешевел — на 3,7%. Связано это преимущественно с военными действиями и ракетными атаками россиян на гражданскую инфраструктуру.

В целом инвестиционный портфель читателей сейчас находится в минусе на 4,8%. В первую очередь не оправдали себя инвестиции в золото. Также американские акции показали худший результат, чем европейские. Однако, поскольку это долгосрочные инвестиции, ситуация еще может измениться, и мы будем продолжать отслеживать результаты.