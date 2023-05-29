Жесткая посадка Virgin Galactic и новій рекорд NVIDIA: взлеты и падения недели

Всю прошлую неделю инвесторы внимательно следили за интригой вокруг потолка государственного долга США, ожидая его повышения в ближайшее время, чтобы избежать потенциального дефолта в стране. И прошедшие выходные приблизили развязку.

Между тем, Nasdaq показал лучшую динамику среди основных фондовых индексов США и зафиксировал пятый недельный прирост подряд благодаря начавшемуся ралли в акциях технологических компаний. Рост цен этим акциям обеспечил ажиотажный спрос инвесторов на технологии искусственного интеллекта. Об итогах прошлой недели и главных событиях этой расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.

Взлеты недели

NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) +23,5%

После мощного отчета акции NVIDIA взлетели в цене. На 25 мая 2023 г. капитализация выросла до $940 млрд. Компания заняла 5-е место в списке самых дорогих на публичном рынке США и почти вошла в клуб триллионеров. Сейчас NVIDIA имеет статус самой дорогой публичной компании в полупроводниковой отрасли.

Сам глава корпорации Nvidia Дженсен Хуанг за день стал богаче на $6,4 млрд. Большая часть состояния Хуанга связана с его долей в компании (около 3%). По данным на 26 мая, его состояние достигло $34 млрд, с начала года оно выросло на 146%, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Капитализация NVIDIA выросла более чем в 70 раз с 2015 г. и в 100 раз за последние 10 лет. Это самый быстрый прирост стоимости в абсолютном выражении для мировых компаний с капитализацией выше $10 млрд. За один день NVIDIA увеличила свою стоимость на $200 млрд — это как стоимость всей AMD или немного дешевле IBM и Intel вместе взятых.

Из-за прогноза NVIDIA на следующий квартал активизировались и другие акции из сферы AI. Акции конкурирующего производителя микросхем AMD подскочили на 11%. Росли и производители полупроводников — TSMC и Advantest. Компания SKHynix вместе европейскими ASML, ASM International, BE Semiconductor Industries, VAT Group и Soitec в совокупности увеличили стоимость на рынке на $215 млрд. Рост прошел и в компаниях, занимающихся программным обеспечением, в том числе AI.

Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ: MPWR) +20,75%

Акции компании росли на хорошем отчете, который превзошел ожидания аналитиков. За последние четыре квартала компания в четыре раза превзошла консенсус-прогнозы EPS.

Monolithic Power Systems, Inc. (NASDAQ:MPWR) со штаб-квартирой в Киркланде, штат Вашингтон, занимается проектированием и разработкой решений для силовой электроники на основе полупроводников.

Компания приобрела известность, предоставляя блоки обработки графики для использования искусственного интеллекта.

Во время звонка 4 мая финансовый директор Берни Блеген отметил «ведущую позицию Monolithic на рынке» в сфере GPU для искусственного интеллекта. Несмотря на то, что рынок все еще находится на ранней стадии, он сказал, что фирма имеет хорошую позицию, чтобы извлечь выгоду из своего GPU следующего поколения и «укрепить свою долю на рынке».

Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO) +19,52%

В минувший вторник Apple подписала многолетний многомиллиардный контракт с Broadcom на разработку и производство в США чипов для связи 5G, сообщила пресс-служба американского технологического гиганта. В рамках этого сотрудничества Broadcom будет разрабатывать радиочастотные компоненты 5G, включая фильтры FBAR, а также другие компоненты беспроводной связи.

Чипы будут проектироваться и производиться США, в том числе в Форт-Коллинзе (штат Колорадо), где расположено основное предприятие Broadcom. Телеканал CNBC напоминает, что в 2020 году Broadcom обязалась поставить Apple компоненты на $15 млрд.

Падения недели

Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE: SPCE)

Космическая компания Virgin Galactic, основанная миллиардером Ричардом Брэнсоном, впервые почти за два года успешно совершила тестовый пилотируемый полет. В корабле находились два пилота и четверо пассажиров. Рейс Unity 25 должен был стать заключительным испытательным полетом перед запуском платных полетов с туристами. Компания планирует начать коммерческое обслуживание туристов в конце июня.

Полет оказался успешным, однако инвесторы Virgin Galactic все равно начали распродавать акции. По итогам торгов в четверг, 25 мая, бумаги обвалились на 8%. В пятницу, 26 мая, распродажи продолжились. В результате за неделю их стоимость снизилась на 31%.

Компания Ричарда Брэнсона несколько раз откладывала начало коммерческих полетов с туристами, в том числе из-за нехватки персонала, проблем с цепочкой поставок и планов по усовершенствованию космического корабля и самолета-носителя. Стартап разочаровывал инвесторов, несколько лет перенося запуски, но при этом продавая на них билеты. Один билет стоит $450 тыс. Компания требует от клиентов внесения предоплаты в размере $150 тыс., остальное — перед полетом.

Ulta Beauty Inc (NASDAQ: ULTA) -17,33%

В 2022 году Ulta Beauty расширила цифровые возможности красоты и ухода за кожей и создала GLAMlab, который позволяет виртуально примерить товары перед покупкой. Клиенты могут загрузить свою фотографию и использовать различные товары, чтобы увидеть, как они могут выглядеть на них.

Однако настоящим бичом для компании стали кражи. По данным Business Insider, от этого страдают и другие розничные торговцы, такие как Walmart, CVS и Walgreens. Падение акций спровоцировали перспективы развития Ulta Beauty: компания повысила прогноз на 2023 год, но ее ожидания все еще остаются ниже ожиданий аналитиков.

Dollar Tree Inc (NASDAQ: DLTR) -11,58%

Американская сеть магазинов «все по доллару» выпустила в прошлый четверг отчет за первый квартал, который разочаровал аналитиков. Компания заявила о прибыли на акцию в размере $1,47 при ожиданиях $1,52. Ситуацию не спасло, что выше прогноза оказались доходы DLTR ($7,28 млрд проти $7,32 млрд).

После єтого компания снизила свои ожидания на весь год, сославшись на массовіе кражи и изменение потребительских привычек.

Генеральный директор Рик Дрейлинг объяснил, что Dollar Tree не застрахован от внешнего давления, которое влияет на ритейлеров, в частности, от давления на маржу со стороны значительных объемов краж.

V.F. Corporation (NYSE: VFC) -10,78%

Компания оказывается в нашем рейтинге «неудачников» вторую неделю подряд. VF Corp недавно опубликовала результаты за 2023-й финансовый год (закончился 31 марта) и цифры оказались лучше ожиданий аналитиков. Хотя, доход в размере $2,7 млрд и скорректированная прибыль на акцию в размере $0,17 уменьшились по сравнению с прошлым годом.

У инвесторов вызывают беспокойство два факта:

За последние 12 месяцев компания увеличила свои заимствования на $1,2 млрд. В период повышенной неопределенности, более жестких монетарных условий и роста процентных ставок это не лучшее решение. Расходы на обслуживание кредитов в размере $165 млн в 2022 финансовом году были на 26% выше, чем в предыдущем году.

В последнем финансовом квартале товарно-материальные запасы выросли на колоссальные 62% по сравнению с прошлым годом до $2,3 млрд. Это означает, что VF сейчас имеет товаров на сумму, равную примерно 85% дохода 2022 года. Наличие чрезвычайно высокого уровня запасов может повредить бренду, поскольку компания будет вынуждена вводить дополнительные рекламные акции и скидки.

Главные события недели

29 мая — понедельник

• Выходной США — День памяти

30 мая — вторник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: CSX (CSX), Dow (DOW), DuPont De Nemours (DD), Electronic Arts (EA), Newell Brands (NWL).

• Отчеты эмитентов: HP Inc (HPQ), Hewlett Packard (HPE).

• Композитный индекс стоимости жилья в США S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний год к году за март 2023.

• Индекс доверия потребителей CB в США (май 2023).

31 мая — среда

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Ball (BALL), eBay (EBAY), Goldman Sachs (GS), Home Depot (HD), Kellogg (K), Lockheed Martin (LMT), M&T Bank (MTB), Qualcomm (QCOM), Tyson Foods (TSN).

• Отчеты эмитентов: Salesforce Inc (CRM), Crowdstrike Holdings (CRWD), NetApp (NTAP), Advance Auto Parts (AAP), PVH (PVH).

• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (май 2023).

• Число открытых вакансий на рынке труда США JOLTS (апрель 2023).

• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).

01 июня — четверг

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Bank of America (BAC), General Motors (GM), PepsiCo (PEP), Regions Financial (RF), Waste Management (WM).

• Отчеты эмитентов: Broadcom (AVGO), Dollar General (DG), Lululemon Athletica (LULU), Hormel Foods (HRL), Cooper (COO), Zscaler (ZS).

• Индекс потребительских цен в Еврозоне (ИПЦ) год к году за май 2023.

• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (май 2023).

• Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM (май 2023).

02 июня — пятница

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Analog Devices (ADI), Nike (NKE), Stanley Black Decker (SWK).

• Средняя почасовая заработная плата в США месяц к месяцу (май 2023).

• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (май 2023).

• Уровень безработицы в США (май 2023).