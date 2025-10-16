Земля или недвижимость? Как сделать выбор с InvestMarket

Недвижимость — классический и понятный инструмент для украинского инвестора. При этом инвестирование в землю — относительно новое направление, которое открылось для инвесторов только в 2021 году. Как выбрать между активами сейчас, когда ситуация достаточно нестабильная? И как определить, какой вариант подойдет именно вам? Разберемся более подробно на примерах инвестиционных проектов с платформы InvestMarket от «Минфин».

Преимущества инвестирования в недвижимость

1. Стабильный пассивный доход от аренды

Недвижимость в основном выбирают инвесторы, которые хотят иметь в своем портфеле актив, который будет приносить регулярный пассивный доход от ежемесячных арендных платежей. Их размер зависит от того, какой актив выбрал инвестор — квартира в новостройке, коммерческая недвижимость, REIT-фонды и т. д.

Например, в каталоге InvestMarket представлено предложение о покупке квартиры под аренду в прибыльном доме S1 Obolon. Инвесторы получают недвижимость, готовую к сдаче в аренду с первого дня.

Или же отель Melis возле Буковеля, где инвесторы могут купить апартаменты от 23 до 46 квадратных метров. Прогнозируемая прибыль по этому объекту — 11% годовых.

2. Рост капитала

Со временем недвижимость дорожает, поэтому инвестор не только не потеряет капитал при покупке, но и может получить прибыль при перепродаже объекта в будущем. Стоимость недвижимости обычно растет вместе с инфляцией, помогая сохранить покупательную способность накопленного капитала. Тогда как инфляция снижает стоимость многих других инвестиционных активов.

Выбирая недвижимость, оцените потенциал роста ее стоимости со временем. Для этого проанализируйте спрос и предложение в выбранной локации, динамику цен на соседние объекты, потенциал развития инфраструктуры района, прогнозы экономического роста, уникальные характеристики объекта, его ликвидность и возможные факторы риска. Такую оценку можно сделать как самостоятельно, так и с привлечением профильных специалистов.

Например, на InvestMarket представлен инвестиционный проект Grand Spa Resort and Conference от Fomich Hotels Group. Это отель, расположенный рядом с курортом Буковель. В компании отмечают, что инвестиции в недвижимость в курортных зонах являются перспективными и со временем будут существенно расти в цене. Fomich Hotels Group выделяет это, как одно из преимуществ инвестирования в свой объект.

3. Возможность купить уже построенный объект с ремонтом под ключ

Купить недвижимость с ремонтом более затратно на старте. В то же время это требует меньше усилий от инвестора. Ведь объект уже построен и способен приносить доход от аренды сразу.

Эта стратегия, в частности, привлекательна на первичном рынке. Ведь в новостройках девелоперы часто предлагают удобные условия оплаты, такие как рассрочка или покупка с небольшим первоначальным взносом.

Например, купив премиальные апартаменты в Green Rest, вам не придется заботиться о ремонте, ведь это за вас сделает компания-застройщик. Так же, как и позаботится о сдаче апартаментов в аренду и получении прибыли. Это предложение также представлено на InvestMarket.

О рисках. Учитывайте, что недвижимость — это материальный актив. А из-за военных действий в нашей стране значительно возросли риски физического уничтожения объектов даже в отдаленных от линии фронта городах. Некоторые застройщики берут на себя военные риски и предоставляют гарантии достройки своих объектов, в случае повреждения в результате ракетных обстрелов. Внимательно изучайте договоры купли-продажи недвижимости, чтобы учесть все нюансы.

Преимущества инвестирования в землю

1. Ограниченный ресурс

Это главная особенность инвестирования в землю. Ведь ее больше не станет ни при каких условиях. Количество участков конечное.

Соответственно, у сельскохозяйственной земли есть высокий потенциал роста стоимости. Например, после открытия земельного рынка в Польше земля подорожала в пять раз за первые 10 лет. В Украине же стоимость земли, по разным оценкам, выросла в среднем более чем на 50% с момента открытия рынка в июле 2021 года.

Рынок особенно активен в центральных и западных областях. В прифронтовых регионах также ожидается повышение цен на землю, но уже после улучшения ситуации с безопасностью.

Сегодня стоимость входа в инвестицию колеблется в среднем от 2 500 до 5 000 долларов. Такие предложения подробно представлены в каталоге InvestMarket:

LandInvest — онлайн-платформа для инвесторов и владельцев паев.

Zeminvest — первая в Украине платформа для инвестирования в сельскохозяйственную землю.

В то же время есть возможность инвестировать даже с минимальным стартовым капиталом — от 1 000 грн. Фонд Ґрунтовно предлагает купить земельные инвестиционные сертификаты и стать совладельцем участка. Такой механизм вполне понятный и доступный, если вы хотите начать с небольших вложений и понять, как работает инвестиция.

2. Удобство, простота и понятность в управлении активом

Один из главных стереотипов, что землю интересно покупать только агрохолдингам, фермерам и сельхозпроизводителям. А например, предпринимателям, военнослужащим или IT-специалистам значительно сложнее разобраться с этим активом, ведь для того, чтобы приносить прибыль, он требует времени и вложений.

На самом же деле сегодня инвестиции в землю доступны всем желающим благодаря возможности воспользоваться услугами управляющих компаний. Владение землей превращается в вполне понятный процесс: купил → сдал в аренду → получил прибыль.

Например, компания Zeminvest предлагает инвесторам помощь в покупке, управлении и продаже земельных участков, обеспечивая полное юридическое сопровождение. Кроме того, все инвесторы получают доступ к онлайн-платформе с личным кабинетом. Там отображается подробная информация о купленных участках, условиях аренды и размерах доходов.

LandInvest предлагает поддержку на всех этапах — от выбора участка до оформления сделки. Инвестор может самостоятельно управлять этими процессами через онлайн-платформу. Все предложенные участки уже проверены, по ним проведены все необходимые расчеты. Иными словами, специалисты рынка земли проделали всю необходимую работу, вам остается только вложить деньги и получать прибыль.

3. Высокая ликвидность

Земля считается высоколиквидным активом, ведь она может быть продана, подарена или передана по наследству. Спрос на участки достаточно высокий и продать их, как правило, несложно.

В то же время для того, чтобы получить максимальную выгоду и доход, инвестировать в землю рекомендуют в среднем на 5−7 лет. Однако существуют ситуации, когда продать участок нужно раньше.

Если управлением этой инвестицией занимается управляющая компания, как правило, она может предложить удобный выход из актива. Все условия обсуждаются еще на старте, они должны быть прозрачными и понятными.

О рисках. При всех преимуществах инвестирования в землю, не стоит забывать о сложностях, которые могут возникнуть у инвесторов. В частности, изменение ситуации с безопасностью: более интенсивные атаки врага, минирование или смещение линии фронта, особенно, если речь идет о прифронтовых регионах.

Какой актив выбрать?

При выборе актива для инвестирования отталкивайтесь в первую очередь от ваших инвестиционных целей и уровня капитала, который вы готовы вложить.

Инвестирование в недвижимость подойдет вам, если вы:

Ищете стабильный ежемесячный пассивный доход.

Планируете рост капитала.

Стремитесь защитить капитал от инфляции.

У вас есть необходимая сумма свободных средств.

Готовы ждать длительное время (как правило, 10 лет), пока инвестиция окупится.

Планируете в будущем (например, в старости) жить на доход от инвестиций.

Новичок в инвестировании и ищете понятный и доступный актив.

Инвестирование в землю подойдет вам, если вы:

Ищете классический инструмент для сохранения и приумножения капитала.

Рассчитываете на неизбежный рост стоимости актива (ведь он ограничен и обязательно подорожает).

Стремитесь диверсифицировать инвестиционный портфель, чтобы сделать его устойчивым к кризисам и рискам.

Ищете актив, который не требует реновации со временем.

Стремитесь защитить средства от инфляции и курсовых скачков (цены на землю привязаны к курсу доллара).

Аграрий, который инвестирует в развитие своего бизнеса.

У недвижимости и земли есть общие черты, инструменты для пассивных инвестиций и различные варианты для разных стартовых капиталов. Выбирая проект для инвестиций, проведите тщательный анализ рынка, изучите основные финансовые показатели, юридические особенности и учтите собственные инвестиционные цели.

Делайте выбор с InvestMarket от «Минфин», инвестируйте обдуманно и надежно даже в сложные времена!