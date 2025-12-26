Zeminvest: итоги 2025 года на рынке инвестирования в землю

Открытие рынка сельскохозяйственной земли стало одной из ключевых экономических реформ последних лет. Несмотря на войну, украинская земля постепенно превращается в полноценный инвестиционный актив, а спрос на нее растет. В этом материале подводим итоги 2025 года для компании Zeminvest , которая играет важную роль в формировании прозрачного и понятного рынка земельных инвестиций.

Как Zeminvest формирует инвестиционную экосистему рынка земли

Открытие рынка сельскохозяйственной земли стало одной из самых глубоких экономических трансформаций последних лет. После десятилетий моратория украинская земля постепенно превращается из «замороженного» актива в полноценный инструмент инвестирования. Даже несмотря на войну, рынок демонстрирует устойчивость: растет количество сделок, повышается средняя стоимость гектара, а интерес к земле все чаще проявляют не только аграрии, но и частные инвесторы. В частности, с декабря 2023 по май 2025 года средняя стоимость гектара сельхозземли в Украине выросла почти в два раза — до 59 тыс. грн, а только за 2024 год на рынке было заключено более 100 тыс. сделок, что больше, чем за все предыдущие годы его работы вместе взятые.

В этой экосистеме особую роль играют компании, которые профессионально сопровождают инвестирование в землю, помогая новому рынку работать цивилизованно и прозрачно. Одна из таких компаний — Zeminvest.

Zeminvest работает с момента запуска рынка земли в 2021 году и по факту развивался вместе с ним. За это время компания сформировала сервисную модель, которая снимает с инвестора большинство барьеров, традиционно ассоциирующихся с покупкой сельскохозяйственных участков: от поиска и проверки земли до юридического сопровождения, управления активом и контроля арендных платежей. Для частного инвестора это означает возможность работать с новым классом активов без необходимости глубоко погружаться в специфику аграрного рынка.

Земля, как инвестиционный инструмент, обладает рядом характеристик, которые объясняют рост интереса к ней. Это ограниченный ресурс, который невозможно воссоздать, актив, не теряющий физической ценности, и базис для агросектора, ориентированного на экспорт. После открытия рынка средняя цена гектара постепенно растет не только в гривне, но и в долларовом эквиваленте. В то же время украинская земля все еще остается одной из самых дешевых в Европе, что создает значительный потенциал для долгосрочной капитализации.

Рынок постепенно взрослеет. Если на старте основными покупателями были фермеры и первые инвесторы, готовые рисковать, то с 2024 года, после допуска юридических лиц, спрос стал более системным. Растет роль аналитики, стратегии и профессионального сопровождения. Именно в этом контексте услуги Zeminvest становятся востребованными: компания не только подбирает участки, но и помогает сформировать инвестиционную логику, с учетом региональных рисков, горизонта инвестирования и ожидаемого результата.

Для большинства клиентов земля — это не спекулятивный актив. Оптимальный горизонт инвестирования измеряется годами, а стратегия сочетает потенциал роста стоимости гектара с регулярным арендным доходом. Zeminvest выстраивает именно такую модель, беря на себя управление активом после покупки и контроль всех операций, связанных с арендой. В результате инвестор получает инструмент, который можно интегрировать в более широкий портфель, как элемент диверсификации и сохранения капитала.

Итоги 2025 года для Zeminvest — год масштабирования и изменения поведения инвесторов

2025 год стал для Zeminvest периодом активного роста и подтверждения жизнеспособности выбранной модели. В целом с компанией работают более 650 инвесторов, почти треть из которых являются постоянными клиентами. В течение года услугами Zeminvest воспользовались 150 инвесторов, а количество активных пользователей платформы выросло более чем в два раза, по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствует о том, что инвестирование в землю перестает быть разовым решением и переходит в формат долгосрочного взаимодействия.

Земельный банк под управлением компании достиг 5,5 тыс. гектаров, из которых 1,65 тыс. гектаров были добавлены именно в 2025 году. Совокупный объем инвестиций в землю через Zeminvest превысил 500 млн грн, а только по итогам 2025 года было заключено сделок на 152 млн. За год команда закрыла 515 сделок, при этом средняя площадь одного участка уменьшилась. Этот тренд отражает изменение структуры спроса: на рынок приходит больше инвесторов с умеренным чеком, для которых важна не масштабность, а управляемость и прозрачность инвестиций.

Структура инвесторов подтверждает эту тенденцию. Большинство клиентов работают с чеком до $15 тыс., в то же время постепенно растет доля инвесторов с большими объемами вложений. Типичный инвестор Zeminvest в 2025 году — это военный, предприниматель, IT-специалист или топ-менеджер, для которого земля является инструментом диверсификации и долгосрочного роста капитала. Пассивный доход в виде арендной платы остается важным элементом, однако ключевой мотивацией все чаще становится именно капитализация актива.

За все время работы компании инвесторам уже выплачено более 38 млн грн пассивного дохода. Средняя доходность от аренды составляет около 6,5% годовых, но в Zeminvest подчеркивают, что рост арендных ставок не всегда успевает за динамикой рыночной стоимости земли. Именно поэтому в 2025 году самой популярной стала комбинированная стратегия, которая сочетает регулярный доход от аренды и потенциал перепродажи актива в будущем.

Комментируя итоги года, сооснователь Zeminvest Александр Черный отмечает, что ключевым вызовом для рынка остается война. В то же время, по его словам, полученные компанией награды и обратная связь от клиентов подтверждают лидерскую позицию сервиса и роль Zeminvest в формировании стандартов инвестирования в землю. «Мы видим подтверждение того, что выбранная модель работает, и прилагаем максимум усилий, чтобы эта тенденция сохранилась и в 2026 году», — отмечает он.

Третий год подряд Zeminvest получает награду «Выбор года» и остается среди победителей отраслевых FinAwards. Для команды это не только вопрос репутации, но и стимул продолжать развитие платформы, повышать качество сервиса и уровень доверия инвесторов. В компании ожидают, что 2026 год станет периодом дальнейших изменений на рынке, где профессиональное сопровождение и стратегический подход к инвестированию в землю будут играть еще более важную роль.

Украинская земля постепенно перестает быть абстрактным активом и превращается в понятный инвестиционный инструмент. Итоги 2025 года для Zeminvest демонстрируют, что у этого рынка уже есть собственная экосистема, правила и лидеры, которые определяют его дальнейшее развитие.