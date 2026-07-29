Оружие финансовых эстетов: зачем состоятельные инвесторы используют опционы

В массовом сознании опционы имеют репутацию финансового эквивалента гонок на выживание. Из-за шумихи вокруг мем-акций и скриншотов на Reddit, где подростки либо удваивают свои карманные деньги за день, либо теряют всё, у среднестатистического инвестора сформировалось устойчивое предубеждение: «Опционы — это сложно, опасно и вообще только для спекулянтов».

Однако если заглянуть в портфели клиентов Private Banking или семейных офисов (Family Offices) с капиталом в десятки миллионов долларов, можно увидеть совершенно другую картину. Они не просто держат в портфелях деривативы — они используют их системно и на постоянной основе.

Почему люди, для которых сохранение капитала является безусловным приоритетом, интегрируют в свои инвестиционные стратегии инструмент, который многие считают «самым рискованным на рынке»?

Ответ прост: в правильных руках опцион работает не как лотерейный билет, а одновременно как страховой полис, швейцарский нож и усилитель доходности. Подробнее о том, как именно мыслят владельцы крупного капитала, почему они не боятся рыночных обвалов и какие стратегии применяют, пока другие лишь надеются на удачное стечение обстоятельств, расскажет инвестиционный эксперт Анатолий Ильченко.

Психология ожидания «дна»: белый шум против здравого смысла

Каждый инвестор стремится купить актив максимально дёшево, а продать — максимально выгодно. Это естественное стремление любого участника рынка. Однако на практике мы постоянно находимся под давлением «белого шума»: новости об инфляции в США, решения ФРС по процентным ставкам, геополитические обострения, новые пакеты санкций или выборы. Именно этот информационный поток стимулирует постоянную активность на рынке, провоцируя покупку и продажу активов и усиливая волатильность.

На практике работы с инвесторами нередко встречаются ситуации, когда люди постоянно ждут падения рынка акций или глубокой коррекции. И это абсолютно нормально. Рынок не может расти бесконечно. Однако попытка определить идеальный момент для входа в активы напоминает лотерею: шанс угадать составляет примерно 50 на 50.

Инвестор, оказавшийся в ловушке синдрома «подожду более низких цен», обычно выбирает один из трёх классических сценариев.

1. Довериться интуиции и оставаться в кэше, ожидая идеального момента. Цена такого ожидания — постепенное обесценивание покупательной способности доллара из-за инфляции и упущенные инвестиционные возможности. Разумеется, если удастся приобрести актив именно на локальном «дне», финансовый результат будет максимальным. Однако история показывает, что большинство инвесторов так и остаются в кэше, когда рынок начинает стремительно разворачиваться вверх.

2. Входить в позицию постепенно, оставив резерв для усреднения. Это наиболее взвешенный и рациональный подход, который применяют чаще всего. Часть капитала инвестируется уже сейчас, тогда как другая остаётся в резерве, чтобы воспользоваться возможностью докупить активы в случае рыночной коррекции.

3. Приобрести краткосрочные государственные облигации США напрямую или через ETF. Например, через фонды BIL (SPDR Bloomberg 1−3 Month T-Bill ETF) или SHV (iShares Short Treasury Bond ETF). Их доходность сейчас не является рекордной, однако она позволяет компенсировать инфляционные потери, сохранить ликвидность капитала и дождаться более привлекательных возможностей для инвестирования.

Исторический контекст: как часто на самом деле падает S&P 500?

Чтобы не поддаваться эмоциям во время очередной волны панических заголовков в СМИ, стоит обратиться к сухой статистике.

За последние 10 лет индекс S&P 500 падал на 20% и более (что классифицируется как классический «медвежий рынок») примерно 3−4 раза:

График индекса S&P 500 с 2016 по 2026 год

Источник: finviz.com

Осень — зима 2018 года (~20%). С сентября по декабрь 2018 года рынок потерял почти 20% из-за опасений по поводу слишком агрессивного повышения ставок ФРС и обострения торговой войны между США и Китаем.

Весна 2020 года (~34%). Знаменитый молниеносный «коронавирусный» обвал в феврале — марте. Рынок резко отреагировал на локдауны, однако довольно быстро восстановился благодаря беспрецедентным монетарным стимулам со стороны центробанков.

Весь 2022 год (~25%). Продолжительное и изнурительное падение с января по октябрь, вызванное самой высокой за последние 40 лет инфляцией в США и жёстким циклом повышения процентных ставок ФРС.

Весна 2025 года (~21%). Краткосрочная глубокая коррекция в феврале — апреле, которая переросла в полноценный медвежий рынок с падением более чем на 20%.

Резюме. В среднем масштабные падения рынка (более 20%) исторически происходят примерно раз в 4−7 лет. Однако на протяжении последнего десятилетия из-за повышенной волатильности и ряда глобальных макроэкономических потрясений такие периоды наблюдались несколько чаще.

Для розничного инвестора со $100 000 просадка портфеля на 20% — это временная неприятность. Для владельца капитала в $1 000 000 и более — это потенциальная потеря сотен тысяч долларов, что создаёт значительное психологическое давление.

Именно поэтому состоятельные инвесторы используют математические преимущества опционов, чтобы защитить капитал и получить выгоду практически при любом сценарии развития событий.

Кейс на $500 000: как укротить страх обвала рынка

Рассмотрим практический пример, который демонстрирует, как с помощью опционов и инструментов денежного рынка можно решить одну из главных дилемм инвестора.

Исходные данные:

Потенциальный инвестор располагает $500 000, которые готов инвестировать.

Он стремится получать среднюю историческую доходность индекса S&P 500 — примерно 10−12% годовых.

При этом инвестор опасается: «Что будет, если я инвестирую всю сумму сегодня, а уже завтра рынок упадёт на 20%?».

При этом он отмечает, что в случае такого падения психологически и финансово готов докупить активы, ведь понимает: в долгосрочной перспективе рынок исторически восстанавливается.

Гибридное решение

Вместо того чтобы инвестировать все $500 000 в индексный фонд SPY (ETF на S&P 500), формируется комбинированная опционная стратегия типа Collar с использованием краткосрочных государственных облигаций США (T-Bills).

Текущая рыночная цена SPY составляет около $751. Срок реализации стратегии (экспирация опционных контрактов) — 18 декабря, то есть через 155 дней.

Структура капитала выглядит так:

1. Покупка акций для начальной позиции. Покупаются 200 акций SPY по текущей цене около $751. Для этого требуется примерно $150 000. Таким образом инвестор уже присутствует на рынке и не будет испытывать психологический дискомфорт из-за страха упущенной выгоды (FOMO), если индекс продолжит расти.

2. Продажа обязательства выкупить просадку (Cash-Secured Puts). Продаются шесть Put-опционов со страйком $585, что соответствует примерно 22% падению индекса. За это обязательство инвестор сразу получает премию от рынка в размере около $2 600. Исполнение этих контрактов полностью обеспечивается оставшимся капиталом — $350 000.

3. Ограничение потенциала избыточного роста (Covered Calls). На уже приобретённые 200 акций SPY продаются два Call-опциона со страйком $800 (примерно +6,6% к текущей цене). За это инвестор получает дополнительную премию — около $2 700.

4. Покупка абсолютной защиты (Protective Puts). Премии, полученные от продажи опционов ($2 600 + $2 700 = $5 300), направляются на приобретение двух защитных Put-опционов со страйком $755, что обойдётся примерно в $5 680.

Эти опционы выполняют роль полноценного страхового полиса: они дают право продать 200 акций по цене $755 в любой момент до экспирации, практически полностью нивелируя убытки по начальной позиции в случае падения рынка.

Детальный график моделирования стратегии в программе OptionStrat

Источник: OptionStrat

Какой результат получает инвестор в итоге: анализ сценариев через 155 дней

Благодаря сформированной конструкции инвестор полностью защищает начальный капитал и заранее определяет алгоритм действий для каждого возможного сценария развития событий.

Сценарий А. Рынок растёт или стоит на месте (флэт)

Если по состоянию на 18 декабря индекс SPY поднимется выше страйка $800, инвестор получит максимально возможную зафиксированную прибыль по этой стратегии — $9 277 чистой прибыли на вложенные $150 000.

При этом резервные $350 000, которые обеспечивали проданные Put-опционы, не просто лежат на счёте. Они размещаются в краткосрочных казначейских векселях, например в фонде BIL, с доходностью около 3,8% годовых. За 155 дней эта часть капитала принесёт инвестору ещё примерно $5 600 практически безрискового дохода.

Общий финансовый результат за 155 дней при условии спокойного рынка составляет около $14 877 ($9 277 + $5 600) чистой прибыли при минимальном уровне стресса для инвестора.

Сценарий Б. Рынок снижается в пределах 22% (до отметки $585)

Благодаря приобретению защитных Put-опционов со страйком $755, снижение рынка на 5%, 10% или даже 20% не наносит инвестору убытков по его начальной позиции в 200 акций SPY. Защитные опционы полностью компенсируют падение стоимости базового актива.

Сценарий В. Глубокий кризис и падение рынка более чем на 22% (ниже $585)

Если рынок переходит в фазу глубокого обвала, исполняется обязательство по проданным Put-опционам. В этом случае инвестор покупает ещё 600 акций SPY по цене $585, используя зарезервированные $350 000.

В результате:

портфель увеличивается до 800 акций SPY,

средняя балансовая стоимость всей позиции составляет $626 за акцию, что примерно на 17% ниже начальной цены входа ($751).

Безусловно, если после этого рынок продолжит падение, у инвестора образуется бумажный убыток, ведь весь капитал уже будет инвестирован в акции. Однако у стратегии есть несколько важных преимуществ.

1. Инвестор с самого начала был готов выкупить глубокую рыночную коррекцию. Благодаря использованию опционов это происходит по цене, которая примерно на 17% выгоднее, чем начальная точка входа.

2. На протяжении первых 22% падения рынка удалось избежать убытков по начальной позиции.

3. После формирования крупного портфеля инвестор может начать генерировать дополнительный регулярный денежный поток, продавая Covered Call-опционы на уже приобретённые акции и постепенно снижая среднюю цену входа.

Сравнение с классическим пассивным доходом

Сравним предложенную гибридную стратегию с более консервативной альтернативой. Что было бы, если бы инвестор просто разместил все $500 000 на депозит или инвестировал их в краткосрочные облигации через фонд BIL с доходностью около 3,8% годовых?

За 155 дней потенциальный доход составил бы примерно $8 000. Это надёжный вариант, однако он полностью лишает инвестора возможности получить дополнительную прибыль в случае роста фондового рынка или сформировать долгосрочный портфель по привлекательным ценам во время глубокой коррекции.

Гибридный подход сочетает лучшее из обеих стратегий. Часть капитала — $150 000 — работает в опционной конструкции, тогда как оставшиеся $350 000 инвестируются в ультранадёжные краткосрочные казначейские векселя (T-Bills). В результате инвестор потенциально получает совокупный доход около $15 000 в сценарии стабильного рынка, одновременно сохраняя чёткий план действий на случай любого развития событий.

Почему об этом редко рассказывают в открытом доступе?

Реализация подобных стратегий требует двух ключевых составляющих: высокой математической подготовки инвестиционного управляющего и готовности брокера работать с более сложными решениями, чем стандартный набор инвестиционных продуктов.

Для большинства финансовых консультантов значительно проще предложить клиенту облигации или классический индексный фонд, не беря на себя ответственности за построение структурированных опционных стратегий, которые требуют глубокого анализа, постоянного сопровождения и понимания рисков.

Опционные стратегии позволяют не пытаться угадать будущее направление движения рынка, а заранее сформировать алгоритм действий для разных сценариев его развития. Именно такой подход позволяет контролировать риски, эффективнее управлять капиталом и снижать влияние эмоций на инвестиционные решения.

Ведь главная задача состоятельного инвестора заключается не в том, чтобы безошибочно предсказать будущее движение цены, а в том, чтобы выстроить стратегию, способную работать при различных рыночных условиях. В долгосрочной перспективе именно системное управление вероятностями, а не попытки предсказать будущее, чаще всего становится основой стабильного сохранения и приумножения капитала.

Материал подготовил инвестиционный эксперт, специализирующийся на вопросах управления частным капиталом и построении долгосрочных инвестиционных стратегий. В своём Telegram-канале он регулярно делится аналитикой финансовых рынков, практическими кейсами и инвестиционными идеями. Если вас интересуют вопросы управления капиталом, диверсификации портфеля и долгосрочного инвестирования, присоединяйтесь к сообществу по ссылке.