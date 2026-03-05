Зачем техногиганты выпускают 100-летние облигации и кто покупает долги, которые переживут нас всех

В феврале 2026 года глобальные финансовые рынки стали свидетелями беспрецедентного события, которое фундаментально изменило представления о горизонтах планирования современных технологических компаний. Материнская компания Google, Alphabet Inc., осуществила масштабный выпуск долговых ценных бумаг, наиболее резонансной частью которого стало редкое предложение — 100-летние облигации (century bonds), номинированные в фунтах стерлингов.

Этот стратегический шаг вызвал оживленные дискуссии среди макроэкономистов, портфельных менеджеров и институциональных инвесторов. Выпуск столетних облигаций технологической компанией — это не просто рутинная транзакция по привлечению капитала. Это сложный финансовый и культурный артефакт, который отражает абсолютную уверенность рынка в непрерывности и доминировании современных технологических гигантов, или так называемых «гиперскейлеров».

В основе этого события лежит фундаментальный парадокс: зачем эмитенты выпускают ценные бумаги, срок погашения которых наступит аж в 2126 году, и кому целесообразно покупать такие инструменты, если ни один человек, принимающий решение об инвестиции сегодня, физически не доживет до момента возврата основной суммы долга? Более того, корпоративная история свидетельствует о чрезвычайной уязвимости бизнес-моделей к течению времени. Средняя продолжительность пребывания компаний в индексе S&P 500 стремительно сократилась с 67 лет в 1920-х годах до примерно 15 лет в современной экономической среде. Сама компания Google была основана всего 28 лет назад, однако ее руководство успешно убеждает рынок одолжить ей средства на следующее столетие.

Несмотря на очевидные риски такого долгосрочного прогнозирования, спрос на эти бумаги оказался колоссальным. Заказы на 100-летний транш почти в 10 раз превысили объем предложения.

Экономика крупнейшего долгового предложения Alphabet

В рамках своей амбициозной стратегии финансирования капитальных затрат компания Alphabet осуществила сложную мультивалютную эмиссию на общую сумму около 32 миллиардов долларов США в эквиваленте. Это предложение стало одним из крупнейших в истории технологического сектора. Стратегия мультивалютного выпуска (в долларах США, фунтах стерлингов и швейцарских франках) была направлена не только на привлечение максимального объема капитала, но и на диверсификацию базы инвесторов и минимизацию валютных рисков.

Динамика ценообразования на первичном рынке продемонстрировала безумный спрос. Долларовый сегмент, который изначально планировался на уровне 15 миллиардов долларов, был оперативно увеличен до 20 миллиардов из-за портфеля заявок, который превысил 100 миллиардов долларов (по некоторым оценкам, даже 140 миллиардов). Под давлением этой избыточной ликвидности произошло агрессивное сжатие спредов — разницы в доходности между корпоративными и надежными государственными облигациями. Например, 40-летний долларовый транш сжался на 25 базисных пунктов (0,25%) во время формирования книги заявок.

Британский сегмент выпуска стал крупнейшей корпоративной сделкой в фунтах стерлингов за пределами суверенного долга Великобритании (Gilts). Именно здесь и разместились уникальные 100-летние облигации.

Инвесторы оценили этот долгосрочный риск в фунтах со спредом всего 1,2 процентных пункта (120 базисных пунктов) над 10-летними государственными облигациями Великобритании, согласившись на фиксированный купон в 6,125% ежегодно в течение следующих ста лет.

Искусственный интеллект требует инвестиций

Почему Alphabet вдруг понадобились такие гигантские средства? Беспрецедентный размер заимствований напрямую коррелирует с глобальной «гонкой вооружений» в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Руководство компании осознает, что доминирование в следующей технологической эпохе требует инвестиций, сопоставимых с расширением национальной железнодорожной сети или электрификацией страны.

Капитальные расходы Alphabet в 2026 году прогнозируются на уровне от 175 до 185 миллиардов долларов, что примерно вдвое превышает 91 миллиард долларов, потраченный компанией в 2025 году. По словам руководителя инфраструктурного подразделения Google, компания должна удваивать свои сервисные мощности каждые шесть месяцев, чтобы удовлетворить экспоненциальный рост спроса на ИИ-вычисления.

Деньги, привлеченные через 100-летние и другие облигации, направляются на развитие целой экосистемы:

Строительство нового кампуса дата-центров в Канзас-Сити стоимостью 10 миллиардов долларов, ориентированного на задачи ИИ (например, для моделей поколения Gemini) и облачных вычислений.

ИИ требует колоссальных объемов электроэнергии. Alphabet заключила соглашение о приобретении поставщика энергетической инфраструктуры Intersect за 4,8 миллиарда долларов США.

Для защиты этих массивов данных компания поглощает Wiz (облачная кибербезопасность) за 32 миллиарда долларов. Эта транзакция в основном финансируется наличными, что существенно уменьшает собственные резервы и объясняет потребность в новых долгах.

Интересно, что Alphabet действует не в вакууме. Так называемые «гиперскейлеры» (Alphabet, Microsoft, Amazon и Meta) планируют потратить на инфраструктуру ИИ более 320 миллиардов долларов только в 2026 году. По некоторым макроэкономическим оценкам, их совокупные расходы могут достичь астрономических 665 миллиардов долларов. Ожидается, что они будут выпускать корпоративные облигации на 140 миллиардов долларов ежегодно, что превысит объемы эмиссии шести крупнейших банков США вместе взятых.

Парадокс инвестора: кому нужна прибыль в 2126 году?

Когда обычный человек слышит о 100-летней облигации, возникает вполне логичный вопрос: зачем вкладывать деньги в актив, возврат которого ты никогда не увидишь? Этот парадокс основан на ложном предположении, что такие бумаги покупают физические лица.

Рынок столетних облигаций абсолютно не ориентирован на розничных инвесторов. Главными покупателями являются крупные институты: пенсионные фонды, компании по страхованию жизни и университетские фонды. Для них смертность человека не является релевантной метрикой, поскольку эти институты имеют теоретически непрерывный жизненный цикл. Их стратегия — управление активами и пассивами и инвестирование на основе обязательств.

Представьте 25-летнего работника, который начинает откладывать средства в пенсионный фонд. Фонд берет на себя юридическое обязательство выплачивать ему фиксированную пенсию, начиная с его 65-летия и до конца жизни, которая может продлиться еще 20−30 лет. Это создает портфель обязательств, растянутый на десятилетия.

Фундаментальная проблема таких фондов — риск реинвестирования. Если фонд аккумулирует взносы и покупает стандартные 10-летние облигации, то через 10 лет, когда они будут погашаться, фонду придется искать новые инструменты. Если глобальные процентные ставки на тот момент упадут до нуля, фонд не сможет получить достаточный доход и окажется на грани неплатежеспособности. 100-летняя облигация Alphabet с гарантированным купоном 6,125% полностью устраняет этот риск для части портфеля, фиксируя доходность на столетие.

Выбор фунта стерлингов для этого выпуска был глубоко просчитанным. Великобритания имеет чрезвычайно развитую индустрию частного пенсионного обеспечения. Из-за жестких регуляторных требований британские фонды создают структурный спрос на ультрадолгосрочные активы.

Более того, после финансового кризиса 2008 года многие пенсионные фонды испытывали дефицит средств и были вынуждены рисковать на рынке акций. Сегодня же, благодаря росту рынков, фонды осуществляют стратегию «де-риксинга». Они продают волатильные акции и массово скупают надежные облигации, чтобы навсегда зафиксировать свой профит.

План Alphabet

Для Alphabet этот шаг является образцом изящного корпоративного планирования. Основные драйверы включают:

привлечение миллиардов под 6,125% на столетие изолирует компанию от будущих кризисов и высоких ставок центральных банков.

если традиционный 5-летний долг нужно возвращать в разгар финансового кризиса (как в 2008-м), компания может обанкротиться. Со столетним долгом об этом можно не беспокоиться.

реальная покупательная способность денег, которые Alphabet вернет в 2126 году, будет мизерной. Инвестор берет на себя весь риск обесценивания денег (особенно фунта стерлингов, на ослабление которого мог рассчитывать эмитент).

Почему выпускать облигации, а не акции? Процентные выплаты по облигациям уменьшают базу налогообложения (в отличие от дивидендов). Наличие конечной даты (пусть и через 100 лет) юридически делает их долгом, позволяя компании легально экономить миллиарды на налогах.

Столетние долги ради трехлетних серверов

Несмотря на финансовую элегантность, самая сильная макроэкономическая критика эмиссии Alphabet касается радикального разрыва между сроком жизни долга (100 лет) и активами, которые он финансирует (1−3 года).

Десятки миллиардов долларов тратятся на физическую инфраструктуру ИИ: графические процессоры (GPU) и серверы. Аппаратное обеспечение для ИИ эволюционирует с беспрецедентной скоростью. Согласно отраслевым отчетам, срок полезного использования современных чипов в условиях экстремальных нагрузок составляет всего 1−3 года.

Например, архитектура Nvidia Hopper, которая была стандартом в 2023—2024 годах, сегодня стремительно вытесняется чипами Blackwell, которые в 40 раз мощнее. За ними уже запланированы поколения Rubin. Технологическая гонка превращает самое современное оборудование в дорогой металлолом за считанные месяцы.

Образуется беспрецедентная финансовая асимметрия: гиперскейлеры берут деньги на века, чтобы купить активы, которые обесценятся послезавтра. С точки зрения классических финансов это выглядит как абсурд. Известный инвестор Майкл Бьюрри (тот самый, который предсказал кризис 2008 года) остро критикует такую «бухгалтерскую гимнастику» и уже открыл короткие позиции (шорты) против компаний сектора ИИ.

Эту угрозу усугубляет индустрия частного кредитования. Фонды типа Blackstone развернули более 150 миллиардов долларов на инфраструктуру ИИ, используя капитал страховых компаний. Если ажиотаж вокруг ИИ спадет, стоимость залогового оборудования обвалится, вызвав каскадные банкротства в финансовом секторе.

«Гиперскейлеры» 1926 года

История выпусков вечных облигаций — это своеобразное кладбище чрезмерной корпоративной самоуверенности. Обычно такие сверхдлинные бумаги выпускают на пике рыночной эйфории, когда деньги дешевые, а инвесторы слепо верят в непобедимость текущих монополистов.

Чтобы понять масштаб риска, давайте посмотрим на «гиперскейлеров» 1926 года — компании типа U.S. Steel, General Electric, Standard Oil или Eastman Kodak. Тогда они казались бесконечно могущественными. U.S. Steel, некогда первая в мире компания стоимостью более миллиарда долларов, недавно была поглощена японской Nippon Steel за жалкие 14 миллиардов долларов — сумму, которая сегодня является лишь погрешностью в годовом бюджете Alphabet на искусственный интеллект. Или возьмем Kodak: в 1970-х годах эта компания контролировала 90% рынка фотопленки в США, но обанкротилась в 2012 году, потому что не сумела адаптироваться к цифровой фотографии.

Историческое кладбище вековых облигаций

Суверенные долги также имеют свои печальные страницы в истории 100-летних заимствований. В 2017 году Аргентина выпустила 100-летние облигации под привлекательные 7,92%. В погоне за доходностью инвесторы проигнорировали богатую историю дефолтов этой страны. Расплата наступила быстро: уже в 2020 году Аргентина ожидаемо объявила дефолт, и бумаги обвалились до 30−40% от своего номинала.

Другой яркий пример математического риска — Австрия. В 2020 году правительство выпустило 100-летние облигации с микроскопическим купоном (менее 1−2%). Инвесторы массово скупали их исключительно из-за спекулятивной привлекательности и ожиданий дальнейшего снижения ставок. Однако, когда после 2021 года глобальные ставки стремительно выросли на 300−500 базисных пунктов для борьбы с инфляцией, австрийские бумаги потерпели коллапс: инвесторы потеряли 70−80% своего капитала. Ничтожный купон в 0,85% никоим образом не мог компенсировать эти катастрофические убытки.

Что касается технологического и корпоративного сектора, предыдущая большая волна эмиссий 100-летних облигаций произошла в эпоху доткомов в 1990-х годах. Опыт этих компаний наиболее ярко демонстрирует непредсказуемость столетнего горизонта:

Motorola: иллюзия вечного технологического доминирования (Выпуск: 1997 год | Купон: 5,22% | Погашение: 2097 год)

Это наиболее показательный прецедент для оценки текущих долгов Alphabet. В 1997 году компания казалась непоколебимым технологическим гигантом, чей бренд оценивался выше Microsoft. Технологический «ровчак», который казался вечным, растворился за несколько лет: компания пропустила критически важную революцию 3G и появление iPhone. В конце концов гигант был разделен. Сегодня остатки этого долга все еще существуют, но торгуются со значительным дисконтом и доходностью около 6,4%, напоминая инвесторам о суровой цене технологического отставания.

Walt Disney: облигации «Спящей красавицы» (Выпуск: 1993 год | Купон: 7,55% | Погашение: 2093 год)

На Уолл-стрит эти ценные бумаги получили именно такое романтическое название. Развлекательная империя продолжает стабильно функционировать, но ее финансисты оказались значительно дальновиднее инвесторов: Disney предусмотрительно заложил в эти бумаги опцион на досрочное погашение, начиная с 2023 года. Фактически это позволило эмитенту превратить вековой долг в 30-летние бумаги с правом выбора.

J.C. Penney: жертва электронной коммерции (Выпуск: 1997 год | Купон: 7,625% | Погашение: 2097 год)

Известный американский ритейлер также поддался эйфории привлечения долгосрочного долга. Однако катастрофа для него наступила значительно быстрее заявленного века. Бизнес-модель компании была уничтожена изменением потребительских привычек и агрессивной экспансией Amazon. J.C. Penney объявила об официальном банкротстве в 2020 году — всего через 23 года после эмиссии своих «бессмертных» обязательств.

Ford Motor Co.: экстремальная волатильность (Выпуск: 1997 год | Погашение: 2097 год)

Этот пример идеально иллюстрирует ценовые риски сверхдолгого долга даже для компаний, которые продолжают работать. Хотя Ford выжил, во время глобального финансового кризиса 2008 года его облигации потерпели сокрушительное падение: на пике рыночной паники они торговались по цене менее 15 центов за каждый номинальный доллар.

Изменение рыночной парадигмы и угроза «пузыря ИИ»

Почему же институциональные инвесторы в 2026 году снова выстроились в очередь, переподписав 100-летний транш Alphabet в 10 раз? Ответ — в глубоком изменении восприятия.

Рынок больше не рассматривает Alphabet, Microsoft или Amazon как обычные технологические компании, подверженные инновационному разрушению. Их оценивают как глобальные, системно важные, квазисуверенные инфраструктурные монополии (как железные дороги или электросети столетие назад). Представители инвестиционных компаний утверждают:

«Кредитные рынки не предоставляют 100-летний капитал компаниям, в которых они сомневаются; инвесторы в облигации гарантируют долговечность, а не квартальную волатильность доходов».

Рейтинг Aa2/AA+ от Moody's и S&P, а также подушка ликвидности в 127 миллиардов долларов наличными подкрепляют эту веру. Однако рейтинговые агентства бьют тревогу: S&P Global Ratings официально предупредило, что капитальные затраты на ИИ значительно опережают доходы от него. Компаниям будет сложно сгенерировать достаточную рентабельность инвестированного капитала, чтобы оправдать сотни миллиардов затрат.

Текущая модель Alphabet зависит от поисковой рекламы. Если генеративные ИИ-модели (LLM) от конкурентов изменят привычки пользователей, этот «вечный» денежный поток может пересохнуть очень быстро.

Компания Oracle, несущая бремя в 100 миллиардов долларов долга и 250 миллиардов лизинговых обязательств за дата-центры, получила негативный прогноз от S&P. Ее рассматривают как «канарейку в угольной шахте» для всего сектора.

Текущий размах заимствований гиперскейлеров напоминает телекоммуникационный бум конца 1990-х годов. Тогда телеком-компании (как WorldCom) привлекли сотни миллиардов для прокладки оптоволокна, ожидая взрывного роста трафика. Трафик вырос, но медленнее, чем ожидалось, что привело к массовым банкротствам эмитентов. Парадокс в том, что именно компании вроде Google и Facebook впоследствии бесплатно воспользовались этой избыточной и обесцененной инфраструктурой. Если история повторится, физическая ИИ-инфраструктура, профинансированная долгами Alphabet в 2026 году, может стать дешевым ресурсом для совсем других стартапов в 2030-х годах.

Финансовый шедевр или памятник корпоративной самоуверенности?

Выпуск 100-летних облигаций компанией Alphabet является эпохальным событием. Это гениальный инструмент привлечения ультрадешевого и долгосрочного капитала для беспрецедентного развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Он ярко отражает симбиоз двух кардинально разных миров: агрессивной Силиконовой долины, где активы устаревают за год, и ультраконсервативного институционального капитала, чьи горизонты измеряются человеческими поколениями.

Для Alphabet это идеальная корпоративная стратегия: переложить инфляционные и технологические риски на плечи инвесторов, зафиксировав ставки на столетие. Однако асимметрия между столетним долгом и быстротечной жизнью серверов ИИ делает эту транзакцию самым масштабным и смелым корпоративным финансовым экспериментом текущего десятилетия.

Оправдается ли абсолютное слепое доверие институциональных фондов к кремниевой монополии, или Alphabet повторит судьбу U.S. Steel, Kodak и Motorola — покажут только следующие тектонические технологические революции.