8 мая 2026, 19:30 Читати українською

НБУ прогнозирует возможное появление в Украине экономически депрессивных зон

Национальный банк Украины констатирует углубление экономического разрыва между областями и предупреждает об угрозе появления территорий с хроническим упадком. Основными факторами деградации являются разрушение производственных мощностей, отток трудовых ресурсов и длительная нестабильность в сфере безопасности в прифронтовых районах. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за апрель.

Национальный банк Украины констатирует углубление экономического разрыва между областями и предупреждает об угрозе появления территорий с хроническим упадком.

Классификация территорий по фактору безопасности

Регулятор проанализировал состояние внутреннего рынка, разделив регионы на четыре категории в зависимости от уровня угрозы и масштабов разрушений. В группу прифронтовых областей вошли Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская и Запорожская. Статус приграничных получили Сумская и Черниговская области. В перечень условно приграничных территорий специалисты центробанка отнесли Киевскую, Николаевскую и Одесскую области, тогда как остальные регионы классифицированы как тыловые.

Концентрация капитала в тылу и кадровый кризис

Согласно данным отчета, наблюдается четкая тенденция к смещению деловой активности в западную часть страны. В пострадавших регионах темпы восстановления остаются низкими из-за значительных повреждений жилого фонда и инфраструктуры. Опросы бизнеса за первый квартал 2026 года свидетельствуют о том, что предприниматели в прифронтовой зоне сталкиваются с серьезными препятствиями:

  • дефицит мощностей энергосистемы;
  • острая нехватка квалифицированных работников;
  • логистические пробелы и высокие риски для безопасности.

Массированные удары по объектам энергетики особенно негативно сказались на конкурентоспособности предприятий именно в восточных и южных регионах.

Угроза инвестиционного вакуума

НБУ отмечает, что текущая активность в пострадавших зонах носит преимущественно инерционный характер и поддерживается обеспечением потребностей обороны, срочным ремонтом критически важных объектов и остаточным потребительским спросом. Однако для долгосрочного развития этих территорий существуют существенные препятствия. В отчете отмечается: «существует реальная угроза формирования депрессивных кластеров с хроническим оттоком населения, низким локальным спросом и инвестиционным вакуумом».

Динамика внутренней миграции и международный опыт

Согласно статистическим данным Министерства экономики и отчетам международных организаций, с начала полномасштабного вторжения более 19 000 предприятий сменили место регистрации. Наиболее популярными направлениями для релокации остаются Львовская, Закарпатская и Черновицкая области. Это привело к аномальному росту спроса на коммерческую недвижимость в этих регионах, где арендные ставки в 2024—2025 годах местами превысили довоенные показатели Киева.

Мировая практика восстановления после конфликтов (в частности, опыт балканских стран) показывает, что без специальных налоговых режимов и льготного кредитования «серые зоны» могут оставаться в состоянии рецессии десятилетиями. В то же время Всемирный банк оценивает потребности Украины на восстановление только промышленного сектора и торговли в десятки миллиардов долларов, причем львиная доля этих инвестиций нужна именно для деоккупированных и прифронтовых территорий.

Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
zephyr
zephyr
8 мая 2026, 20:55
Будет тоже самое что и дыныры: попилят остатки, отдадут потом рашке, так как никому не будут нужны.
Wless
Wless
8 мая 2026, 21:11
Европа якщо бажає щоб там було якесь життя, по 14 годин під землею. Може вже дадуть людям грошей, просто так, по списку. вони ж все давно порахували, вони дотягнуть резину
