Каким должен стать курс доллара, чтобы покупка гривневых ОВГЗ утратила смысл

На фоне падения курса гривны интерес украинцев к ОВГЗ не угасает. Их объемы в инвестиционных портфелях продолжают расти и, что удивляет в нынешних обстоятельствах, это обеспечивают именно гривневые бумаги. «Минфин» решил разобраться, есть ли смысл сейчас покупать их и до какого уровня должна упасть национальная валюта, чтобы покупка ОВГЗ не имела никакого смысла.

Фаворит инвесторов

Для большинства украинцев доступен достаточно ограниченный перечень инвестиционных инструментов, которые не требуют больших капиталовложений и не предполагают значительных рисков. Традиционно, самыми популярными являются депозиты и наличная валюта. Однако с каждым годом все больше растет вес ОВГЗ, которые предусматривают более высокую доходность, по сравнению с банковскими вкладами, и не облагаются налогом. А купить облигации онлайн так же просто, как и открыть банковский вклад.

Сейчас в портфелях граждан ОВГЗ на 129,3 млрд грн, а еще в начале года, менее трех месяцев назад, их было на 17,3 млрд грн меньше, то есть рост составляет 15,5%.

Для государства ОВГЗ — также весомый инструмент финансирования дефицита бюджета. В этом году правительство уже привлекло через облигации 117,2 млрд грн, а всего за период с начала полномасштабной войны — более 2,1 трлн грн.

Если посмотреть на долю граждан в общей статистике распределения облигаций, то она кажется небольшой — 6,44%. Лидеры здесь — традиционно банки и НБУ. В то же время доля граждан постоянно растет, а в новых размещениях украинцы играют все большую роль. Если сопоставить общее размещение ОВГЗ правительством и рост портфеля физлиц, то окажется, что они выкупили около 15% новых ценных бумаг (сразу уточним, что это не точный показатель, а ориентировочные цифры, ведь граждане могли покупать у брокеров старые выпуски). Для сравнения: общий пакет облигаций у юрлиц, страховых компаний и нерезидентов на данный момент составляет 12,91%.

Интересна еще одна особенность инвестиций граждан в ОВГЗ. В последнее время существенно возрос интерес именно к гривневым бумагам. На них приходится 62,6% общего объема портфеля. Хотя, традиционно, соотношение гривневых и валютных облигаций было примерно равным.

Частично свою роль здесь играет более простая покупка именно гривневых облигаций — они представлены в «Дії», а некоторые брокеры не предлагают физлицам валютные — из-за сложностей перевода долларов или евро. Однако важна также и доходность, которая по гривневым бумагам примерно в 4,5 раза выше.

Настоящий король инвестиций

Но какими бы масштабными не были инвестиции украинцев в государственные бумаги, они блекнут на фоне покупки наличной валюты. Общие ее объемы вне банков оцениваются ориентировочно в $130 млрд, что составляет 5,7 трлн грн в эквиваленте. Для сравнения: все деньги граждан на банковских счетах и все ОВГЗ в их портфелях вместе — это 1,55 трлн грн.

В своем стремлении защитить сбережения благодаря валюте украинцы не останавливаются. Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, по итогам прошлого года, население купило на $6,83 млрд наличной валюты больше, чем продало. По текущему курсу это 299 млрд грн — в 2,3 раза больше, чем весь портфель граждан в ОВГЗ. При этом в 2024 году наши соотечественники увеличивали валютные сбережения еще более активно — купили на $9,84 млрд (430 млрд грн) больше, чем продали.

В этом году бегство в валюту кажется оправданным. Если в конце 2025 года средний курс продажи доллара в банках, по данным «Минфина», составлял 42,35 грн/$, то сейчас это уже 44,11. Это означает, что примерно за три месяца национальная валюта потеряла 1,76 грн, или же 4,16%.

Причина падения гривны по отношению к доллару, с одной стороны, в глобальной тенденции — на фоне войны в Иране и энергетического кризиса американская валюта укрепляется по отношению к евро. Однако есть и чисто национальные факторы — импортеры увеличивают закупки валюты для покупки дорогостоящего топлива, а ЕС все не может решить судьбу кредита для Украины на 90 млрд евро.

Как это часто происходит, на фоне девальвации украинцы увеличивают покупку валюты. По словам Шевчишина, на прошлой неделе наши соотечественники в среднем покупали ее на $58 млн больше, чем продавали. Это на 28% превышает средние показатели.

Доллар или облигации, что сейчас лучше

В то время, как цена доллара растет, доходность по ОВГЗ, наоборот, снижается. В начале этого года Министерство финансов размещало облигации с погашением примерно через год с доходностью 16,35%, в середине февраля ставка снизилась до 15,34%, а по результатам аукциона 17 марта составляет 15,12%.

Доходность облигаций идет на спад в первую очередь из-за снижения учетной ставки Нацбанком в конце января с 15,5% до 15%. Дополнительными факторами, которые позволили Минфину снизить стоимость заимствований, стала относительно невысокая инфляция — 7,6% по итогам февраля в годовом измерении, и высокий спрос на государственные бумаги.

Рост доллара вместе со снижением доходности облигаций наводит на мысль, что инвестиции в валюту могут стать более выгодными, чем покупка государственных бумаг.

Посчитаем, что каждый инструмент даст на практике. Как уже отмечалось, на последних аукционах ОВГЗ предлагались с доходностью 15,12%. Доходы от них не облагаются налогом, поэтому будем считать это чистым заработком.

Доллар же сейчас можно купить по среднему курсу 44,11 грн/$. Для того, чтобы он принес такую же доходность, как и гособлигации, он должен подорожать на те же 15,12%, то есть его курс должен достичь 50,78 грн. Соответственно, любой меньший курс через год будет означать, что ОВГЗ более выгодные.

Конечно, валюту можно не только «держать под матрасом», но и инвестировать. Средняя ставка по долларовым депозитам составляет почти символические 1,24%, а когда Минфин последний раз размещал соответствующие ОВГЗ, доходность по ним была 3,43%. Поэтому если вы покупаете американскую валюту по текущему курсу, а затем вложите ее в облигации, на доходность гривневых бумаг вы выйдете, если доллар вырастет на 11,3%. То есть, курс должен составлять 49,09 грн.

Конечно, в истории есть примеры и более существенного падения гривны. Но в текущей ситуации эксперты не видят причин для этого. Главным игроком на валютном рынке Украины остается Нацбанк, который, хотя и готов на несколько процентов отпустить курс, когда подталкивают обстоятельства, в целом поддерживает курсовую стабильность. К началу марта его золотовалютные резервы составляли $54,8 млрд, что позволяет спокойно ждать, когда ЕС начнет выделять новую помощь.

К тому же международные обозреватели не верят в длительную войну США и Израиля против Ирана. Соответственно, нефть будет дешеветь, доллар будет сдавать позиции против евро, а украинские импортеры топлива сократят расходы на валюту. После этого вполне может вернуться к привычным показателям и покупке валюты населением, что дополнительно ослабит давление на гривну.

В ICU прогнозируют, что к концу года курс будет составлять 45 грн/$. По консенсус-прогнозу банков, который подготовил аналитический центр при Киевской школе экономики, доллар будет стоить 45,2 грн. К такому показателю склоняется и инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Андрей Шевчишин ожидает, что к концу года доллар может стоить 45−46 грн/$. «Цифра пугает, но это всего лишь прирост на 6%, и это не критично для экономики», — отмечает он.

Конечно, прогнозы — это не гарантия, что гривна избежит существенной девальвации. И курс 50,78 грн/$ и 49,09 грн/$ — это те ориентиры, которые нужно учитывать, формируя собственный портфель и определяясь между валютой или гривневыми инструментами.