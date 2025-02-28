Как рынки реагируют на угрозы Трампа и отчеты техногигантов

Трамп пугает мир

Пока наш Президент яростно отбивается от заокеанских великанов, посягающих на подземные сокровища Украины, спрятанные где-то в сказочных пещерах, известных лишь ограниченному кругу «жителей земли» украинской, а весь народ затаив дыхание наблюдает за битвой добра и зла, пытаясь хоть как-то представить, как повлияет эта битва титанов на жизнь обычных граждан, рынок акций, и не только, продолжает падать.

А во всем виноват этот злосчастный Трамп, который только и делает, что запугивает окружающий мир новыми тарифами, а собственных граждан — поддержкой коварных проделок своего богатого южноафриканского протеже. Что касается тарифов, то в четверг Трамп объявил о введении дополнительного 10% тарифа на китайский импорт, наказывая китайцев за их роль в торговле фентанилом.

Ну, хорошо, китайцы — коммунисты, всегда имели тягу к противозаконному, но чем провинилась Европа, которой президент США угрожает повышением тарифов на автомобили. Хотя, не исключено, что в багажнике каждого европейского автомобиля, импортируемого в Америку, тоже везут наркотики и пару нелегальных мигрантов в придачу.

О Мексике и Канаде и говорить нечего — «виновны несомненно (guilty beyond doubt)» — и уже на следующей неделе они ощутят всю силу и неотвратимость трампового наказания. В итоге весь мир напуган, а еще больше инвесторы, для которых каждое повышение тарифов — это минус определенное количество пунктов S&P 500, большинство компаний которого так или иначе связаны с зарубежными рынками и вынуждены импортировать свои товары в США.

Инфляция все не отступает

Одним из ключевых событий уходящей недели стало объявление индекса PCE, индикатора инфляции, на который ориентируется ФРС при принятии решений. В январе 2025 года индекс вырос на 0,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, такими же темпами, как и в декабре, и соответствовал ожиданиям. В годовом исчислении это 2,5%, что ниже предыдущих месяцев, но по-прежнему существенно выше целевого показателя. Ситуация с инфляцией остается неопределенной и даже руководители ФРС не знают, чего ждать. Вот, например, Бет Хаммак, президент ФРС Кливленда считает, что «хотя есть веские основания ожидать, что инфляция постепенно снизится до 2% в среднесрочной перспективе, но это далеко не точно, и рисков для роста прогноза инфляции много».

Поучилась бы у нашего центрального банка, который точно знает, что сейчас мы проходим пик инфляции, а во втором квартале она обязательно снизится. Согласитесь, как хорошо жить в мире, где все ясно, известно и понятно!

К сожалению, проблем на макроэкономическом фронте на сегодняшний день много. Экономика США демонстрирует признаки охлаждения — ВВП в четвертом квартале вырос меньше, чем в предыдущих двух, количество заявок по безработице на этой неделе оказалось выше ожидаемого, а хуже всего то, что ожидания достаточно пессимистичные. Согласно результатам опроса Harris Poll, проведенного для Bloomberg News, почти 60% взрослого населения США ожидают, что тарифы Трампа, если они будут введены, приведут к росту цен. Около 44% считают, что таможенные пошлины, вероятно, будут вредными для экономики США.

По мнению экономистов, опрошенных Bloomberg, «токсичная» неопределенность, созданная Трампом, уже наносит ущерб экономике США. В итоге инфляционные ожидания растут, а падение настроений потребителей в феврале стало самым большим месячным снижением за последние четыре года, что точно не улучшает макроэкономическую «картину». И хотя и так понятно, что во всем виноват нерешительный президент Байден, в то время как Трампа «направил сам Бог», чтобы исправить все, согласитесь, инвесторам от этого не легче.

Техногиганты и крипта теряют магию

Если раньше, когда с экономикой случались какие-то проблемы, ситуацию спасали хорошие новости корпоративного сектора, толкая индексы вверх, то, похоже, этот этап уже пройден и «Магическая 7» теряет свою силу.

На этой неделе квартальные достижения обнародовала Nvidia, последняя из семи крупных компаний этого сезона. Результаты оказались хорошими: Nvidia превысила ожидания по прибыли, выручке и прогнозу результатов первого квартала. «Мы успешно нарастили массовое производство суперкомпьютеров Blackwell AI, достигнув миллиардов долларов продаж в первом квартале, — заявил СЕО компании Дженсен Хуанг — искусственный интеллект развивается со скоростью света, поскольку agentic искусственный интеллект и физический искусственный интеллект создают основу для последующей волны искусственного интеллекта, которая революционизирует крупнейшие отрасли».

Еще бы квартал назад за такие новости рынок носил бы компанию и ее руководство на руках, а у роста цен не было бы предела. Но что-то изменилось в настроениях инвесторов — радости не видно, цена акций Nvidia на следующий день после объявления снизилась на 8,5% и не похоже, что кто-то ожидает скорейшего отскока. Да и вообще с начала года у всей «семерки» дела не очень, кроме, разве что, Мета, которая продолжает расти. Как бы сказал Павел Тычина, комментируя достижение «Магической 7» в этом году: «Не тот теперь Миргород, Хорол-река не та…».

Ну и как не удержаться от комментария о «цифровом золоте» — криптовалюты. Теория не сработала — вместо того, чтобы дать убежище трейдерам, пытавшимся спасти активы от падения рынка акций, криптовалюты сами теряли стоимость, еще и гораздо быстрее других. За неделю, по состоянию на утро пятницы, Вitcoin потерял 17%, Ethereum — 25%, а с начала года, соответственно, — 14% и 36%. Как видите, всех, кто пытался скрыться в дебрях цифрового мира, нашли и наказали.

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Итак, что в итоге? Конечно, определенные волнения есть — Индекс страха и жадности еще месяц назад находился на отметке «Нейтрально», сегодня указывает на «Экстремальный страх». Если так пойдет и дальше, и S&P 500 потеряет еще несколько сотен пунктов, то Трампу, вероятнее всего, придется как-то реагировать. Вряд ли он в силах игнорировать рынок, ведь это не президент дружественной, но небольшой страны без ядерного оружия. Как именно реагировать? Ну, например, объявить о снижении налогов, что, с высокой вероятностью, придаст рынкам оптимизма. Можно, конечно, отказаться от странных инициатив по тарифам и другим быстрым и эффективным решениям. Но это вряд ли, потому что тогда Трамп перестанет быть Трампом, представителем когорты солнцесветных героев с огромным рейтингом, которые одним взглядом и мановением решают глобальные проблемы.

Стоит ли покупать акции после падения на прошлой неделе, как говорится — «buy the dip»? Не буду повторять известную истину о том, что еще никому не удавалось системно определять, где дно, а где вершина, а значит, и вам не стоит. Только скажу, что, с точки зрения фундаментальных показателей, рынок по-прежнему остается дорогим, а неопределенности прибавляется все больше и больше. Ну, разве что соглашение о редкоземельных металлах всех спасет.

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