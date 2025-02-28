Как рынки реагируют на угрозы Трампа и отчеты техногигантов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 февраля 2025, 18:08 Читати українською

Как рынки реагируют на угрозы Трампа и отчеты техногигантов

Негативные политические и экономические новости настораживают инвесторов и вынуждают рынки идти вниз. Работает ли в этих условиях «магия» искусственного интеллекта, которая ранее поддерживала акции, рассказывает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Негативные политические и экономические новости настораживают инвесторов и вынуждают рынки идти вниз.

Трамп пугает мир

Пока наш Президент яростно отбивается от заокеанских великанов, посягающих на подземные сокровища Украины, спрятанные где-то в сказочных пещерах, известных лишь ограниченному кругу «жителей земли» украинской, а весь народ затаив дыхание наблюдает за битвой добра и зла, пытаясь хоть как-то представить, как повлияет эта битва титанов на жизнь обычных граждан, рынок акций, и не только, продолжает падать.

А во всем виноват этот злосчастный Трамп, который только и делает, что запугивает окружающий мир новыми тарифами, а собственных граждан — поддержкой коварных проделок своего богатого южноафриканского протеже. Что касается тарифов, то в четверг Трамп объявил о введении дополнительного 10% тарифа на китайский импорт, наказывая китайцев за их роль в торговле фентанилом.

Ну, хорошо, китайцы — коммунисты, всегда имели тягу к противозаконному, но чем провинилась Европа, которой президент США угрожает повышением тарифов на автомобили. Хотя, не исключено, что в багажнике каждого европейского автомобиля, импортируемого в Америку, тоже везут наркотики и пару нелегальных мигрантов в придачу.

О Мексике и Канаде и говорить нечего — «виновны несомненно (guilty beyond doubt)» — и уже на следующей неделе они ощутят всю силу и неотвратимость трампового наказания. В итоге весь мир напуган, а еще больше инвесторы, для которых каждое повышение тарифов — это минус определенное количество пунктов S&P 500, большинство компаний которого так или иначе связаны с зарубежными рынками и вынуждены импортировать свои товары в США.

Инфляция все не отступает

Одним из ключевых событий уходящей недели стало объявление индекса PCE, индикатора инфляции, на который ориентируется ФРС при принятии решений. В январе 2025 года индекс вырос на 0,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, такими же темпами, как и в декабре, и соответствовал ожиданиям. В годовом исчислении это 2,5%, что ниже предыдущих месяцев, но по-прежнему существенно выше целевого показателя. Ситуация с инфляцией остается неопределенной и даже руководители ФРС не знают, чего ждать. Вот, например, Бет Хаммак, президент ФРС Кливленда считает, что «хотя есть веские основания ожидать, что инфляция постепенно снизится до 2% в среднесрочной перспективе, но это далеко не точно, и рисков для роста прогноза инфляции много».

Поучилась бы у нашего центрального банка, который точно знает, что сейчас мы проходим пик инфляции, а во втором квартале она обязательно снизится. Согласитесь, как хорошо жить в мире, где все ясно, известно и понятно!

К сожалению, проблем на макроэкономическом фронте на сегодняшний день много. Экономика США демонстрирует признаки охлаждения — ВВП в четвертом квартале вырос меньше, чем в предыдущих двух, количество заявок по безработице на этой неделе оказалось выше ожидаемого, а хуже всего то, что ожидания достаточно пессимистичные. Согласно результатам опроса Harris Poll, проведенного для Bloomberg News, почти 60% взрослого населения США ожидают, что тарифы Трампа, если они будут введены, приведут к росту цен. Около 44% считают, что таможенные пошлины, вероятно, будут вредными для экономики США.

По мнению экономистов, опрошенных Bloomberg, «токсичная» неопределенность, созданная Трампом, уже наносит ущерб экономике США. В итоге инфляционные ожидания растут, а падение настроений потребителей в феврале стало самым большим месячным снижением за последние четыре года, что точно не улучшает макроэкономическую «картину». И хотя и так понятно, что во всем виноват нерешительный президент Байден, в то время как Трампа «направил сам Бог», чтобы исправить все, согласитесь, инвесторам от этого не легче.

Техногиганты и крипта теряют магию

Если раньше, когда с экономикой случались какие-то проблемы, ситуацию спасали хорошие новости корпоративного сектора, толкая индексы вверх, то, похоже, этот этап уже пройден и «Магическая 7» теряет свою силу.

На этой неделе квартальные достижения обнародовала Nvidia, последняя из семи крупных компаний этого сезона. Результаты оказались хорошими: Nvidia превысила ожидания по прибыли, выручке и прогнозу результатов первого квартала. «Мы успешно нарастили массовое производство суперкомпьютеров Blackwell AI, достигнув миллиардов долларов продаж в первом квартале, — заявил СЕО компании Дженсен Хуанг — искусственный интеллект развивается со скоростью света, поскольку agentic искусственный интеллект и физический искусственный интеллект создают основу для последующей волны искусственного интеллекта, которая революционизирует крупнейшие отрасли».

Еще бы квартал назад за такие новости рынок носил бы компанию и ее руководство на руках, а у роста цен не было бы предела. Но что-то изменилось в настроениях инвесторов — радости не видно, цена акций Nvidia на следующий день после объявления снизилась на 8,5% и не похоже, что кто-то ожидает скорейшего отскока. Да и вообще с начала года у всей «семерки» дела не очень, кроме, разве что, Мета, которая продолжает расти. Как бы сказал Павел Тычина, комментируя достижение «Магической 7» в этом году: «Не тот теперь Миргород, Хорол-река не та…».

Ну и как не удержаться от комментария о «цифровом золоте» — криптовалюты. Теория не сработала — вместо того, чтобы дать убежище трейдерам, пытавшимся спасти активы от падения рынка акций, криптовалюты сами теряли стоимость, еще и гораздо быстрее других. За неделю, по состоянию на утро пятницы, Вitcoin потерял 17%, Ethereum — 25%, а с начала года, соответственно, — 14% и 36%. Как видите, всех, кто пытался скрыться в дебрях цифрового мира, нашли и наказали.

Читайте также: Nike: поможет ли смена руководства спасти компанию-легенду

Итак, что в итоге? Конечно, определенные волнения есть — Индекс страха и жадности еще месяц назад находился на отметке «Нейтрально», сегодня указывает на «Экстремальный страх». Если так пойдет и дальше, и S&P 500 потеряет еще несколько сотен пунктов, то Трампу, вероятнее всего, придется как-то реагировать. Вряд ли он в силах игнорировать рынок, ведь это не президент дружественной, но небольшой страны без ядерного оружия. Как именно реагировать? Ну, например, объявить о снижении налогов, что, с высокой вероятностью, придаст рынкам оптимизма. Можно, конечно, отказаться от странных инициатив по тарифам и другим быстрым и эффективным решениям. Но это вряд ли, потому что тогда Трамп перестанет быть Трампом, представителем когорты солнцесветных героев с огромным рейтингом, которые одним взглядом и мановением решают глобальные проблемы.

Стоит ли покупать акции после падения на прошлой неделе, как говорится — «buy the dip»? Не буду повторять известную истину о том, что еще никому не удавалось системно определять, где дно, а где вершина, а значит, и вам не стоит. Только скажу, что, с точки зрения фундаментальных показателей, рынок по-прежнему остается дорогим, а неопределенности прибавляется все больше и больше. Ну, разве что соглашение о редкоземельных металлах всех спасет.

Академия Минфин: Инвестиционный трамплин

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами