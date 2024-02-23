Цены на нефть упали после заявления ФРС

23 февраля цены на нефть снизились после заявления центробанка США, что снижение процентной ставки может быть отложено по крайней мере еще на два месяца, но признаки здорового спроса на топливо и беспокойство по предложению могут оживить цены в ближайшие дни. Об этом сообщает Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу упали на 44 цента, или 0,5%, до 83,23 доллара за баррель на 05:24 по Гринвичу.

Ффьючерсы на нефть West Texas Intermediate упали на 48 центов, или 0,6%, до 78,13 доллара за баррель

На прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли меньшими, чем ожидалось, темпами, в то время как нефтеперерабатывающие заводы прекратили серию падений и могут вырасти в ближайшие недели.

Высокочастотные индикаторы спроса JPMorgan показывают рост спроса на нефть на 1,7 миллиона баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем по 21 февраля, сообщили аналитики.

Центральный банк США с июля 2023 года держит свою учетную ставку в диапазоне 5,25%-5,5%, и протоколы его совещания в прошлом месяце показывают, что большинство руководителей центральных банков были озабочены слишком быстрыми шагами по смягчению политики.