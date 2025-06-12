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12 июня 2025, 18:26 Читати українською

Как инвестировать в отечественные компании на бирже и получить прибыль

Полноценный фондовый рынок в Украине находится на стадии развития, но доступ к украинским активам возможен через международные биржи и специализированные инструменты. Об этих возможностях рассказал инвестиционный эксперт Владислав Волошин.

Полноценный фондовый рынок в Украине находится на стадии развития, но доступ к украинским активам возможен через международные биржи и специализированные инструменты.

История фондового рынка Украины

Украинский рынок капитала стартовал с Одесской фондовой биржи в 1796 году, но прекратился в советские 1930-е. Возобновление началось после независимости в 1991 году с принятием ключевых законов и запуском Украинской фондовой биржи в 1992 году. С 1995 года государство ввело многоуровневую биржевую систему, создало НКЦБФР — основного регулятора, а в 1996—1997 годах приняло законодательство и выдало первые лицензии для торговых систем. С 1998 года рынок активно развивался, росло количество бирж и участников, а внедрение электронных торгов усилило прозрачность и доступность инвестиций.

В 2022 году объем зарегистрированных эмиссий ценных бумаг составил 57,45 млрд грн. Зарегистрировали 20 новых выпусков акций на сумму 35,05 млрд грн, а объемы выпуска облигаций сократились. В течение 2021−2024 годов эмиссионная активность критически упала: если в 2010 году регистрировали более 5 тыс. выпусков акций, сейчас — всего 49 ежегодно в среднем. В 2023 году — антирекорд в размере $0,3 млрд. Среди главных причин низкой активности на фондовом рынке — высокая стоимость администрирования и низкая эффективность публичного размещения акций.

Киевстар и МХП — лидеры инвестиционного рынка

Несмотря на неактивность фондового рынка Украины инвесторы рассматривают возможность инвестирования в отечественные активы. Чаще всего покупают акции компаний, которые котируются на международных биржах или планируют выход на них. В частности, наиболее популярные Киевстар и МХП.

Киевстар — крупнейший оператор электронных коммуникаций в Украине, являющийся частью международной телекоммуникационной группы VEON. Компания предлагает широкий спектр услуг: от мобильной связи, Интернета, цифрового ТВ до инновационных бизнес-решений на основе Big Data, IoT, облачных технологий и кибербезопасности.

В настоящее время компания обслуживает около 23−24 млн мобильных абонентов и 1 млн пользователей Интернета, и при этом удерживает около 48% рынка мобильной связи в Украине.

В 1 квартале 2025 года доход вырос на 49,5% и составил ₴10,7 млрд ($255 млн), EBITDA выросла на 64,2% — до ₴5,96 млрд ($140 млн), маржа составила 55%. Капитальные инвестиции выросли на 126% — до ₴2,4 млрд. Отдельный фокус — социальная ответственность: в последние годы компания инвестировала более 2 млрд в социальные проекты.

В 2025 году VEON объявил о выходе Киевстара на NASDAQ через непрямой листинг, что открывает новые инвестиционные возможности и позволяет покупать ценные бумаги компании через структуру материнского холдинга.

Другой вариант на международном фондовом рынке — МХП (MHPC) — агропромышленный гигант с диверсификацией бизнеса. MHP SE — ведущая агропромышленная холдинговая компания, специализирующаяся на производстве птицы, зерна и растительного масла. Хотя компания зарегистрирована на Кипре, у нее большое присутствие в Украине и на европейских рынках. Акции MHP SE котируются на Лондонской фондовой бирже.

В 2024 году доход компании составил около $3,05 млрд, а чистая прибыль — $134 млн. EBITDA за 9 месяцев 2024 года выросла на 33% — до $437 млн, маржа EBITDA — 19%. CAPEX составил $217 млн, что на 37% больше, чем в 2023 году, с фокусом на модернизации производства, биоэнергетику и расширение кулинарного направления. Среди преимуществ инвестирования в эту компанию:

  • маржа EBITDA на уровне 19−21%, что является конкурентным показателем для агросектора;
  • у компании сбалансированный портфель бизнеса, что снижает риски;
  • даже в условиях войны бизнес продолжает развиваться, и это благодаря диверсификации логистических маршрутов и реализации зерновой сделки;
  • у МХП активные инвестиции в модернизацию и экологические проекты, что усиливает конкурентоспособность.

Что касается перспектив МХП на 2025−2026 годы, то ожидается умеренный рост доходов благодаря возобновлению экспорта, в частности, в ЕС, и росту внутреннего спроса. Компания также продолжает расширять линейку кулинарных изделий с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, МХП продолжает экспансию на международных рынках, а также фокусируется на повышении качества продуктов.

Индекс WIG-Ukraine: как инвестировать в агросектор

WIG-Ukraine — это фондовый индекс, который рассчитывается Варшавской фондовой биржей (GPW) и отражает динамику акций украинских компаний, прошедших листинг на этой бирже. Он есть в ограниченном доступе, соответственно, купить эти акции можно, только если есть возможность выхода на эту биржу. Большинство компаний, входящих в WIG-Ukraine, представляют аграрный сектор и производство продовольственных продуктов. По этому индексу инвесторы могут отслеживать состояние украинского агропромышленного комплекса, в частности:

  • Kernel (KER) — один из крупнейших агрохолдингов Украины, ведущий производитель и экспортер подсолнечного масла.

  • Astarta (ASTH) — крупный холдинг, занимающийся производством сахара, зерна, масличных культур и молока.

  • IMC (IMC) — агрокомпания, специализирующаяся на выращивании зерновых и масличных культур, а также производстве молока.

  • Ovostar Union (OVO) — ведущий производитель куриных яиц и производных продуктов.

  • KSG Agro (KSG) — агрохолдинг, занимающийся свиноводством, производством зерновых и масличных культур.

  • Agroton (AGTP) — холдинг, работающий в восточных областях Украины и занимающийся выращиванием зерновых и масличных культур.

  • Milkiland (MLK) — группа компаний, специализирующаяся на производстве молочных продуктов в Украине и Польше.

Инвестирование в компании по индексу WIG-Ukraine может быть перспективно в условиях возобновления и будущего развития украинского агросектора.

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Инвестиции в энергетику, металлургию и технологии

Кроме агропромышленного сектора и телекоммуникаций, украинские инвесторы могут рассматривать возможности в крупных энергетических, металлургических и инновационных технологических компаниях.

ДТЭК — лидер энергетического сектора. Он является крупнейшим энергохолдингом Украины, активно инвестирующим в возобновляемую энергетику и цифровизацию энергосетей. Компания инвестирует в обновление электросетей, внедрение цифровых двойников инфраструктуры и усиление кибербезопасности. В 2025—2026 годах ДТЭК продолжит реализацию крупных проектов, в частности, в ветроэнергетике, которые должны закрепить позиции компании, как лидера «зеленой» генерации в Украине.

ДТЭК активно привлекает финансирование от партнеров из ЕС и глобальных финансовых институтов. Хотя сектор остается уязвимым к военным рискам и потере инфраструктуры на ВОТ, компания придерживается долгосрочной стратегии энергетической независимости Украины и делает ставку на модернизацию, децентрализацию и постоянство энергосистемы.

Компания также предлагает корпоративные облигации. DTEK Renewables Finance B.V. выпустила «зеленые» еврооблигации на €325 млн со ставкой 8,5% и пролонгированным сроком погашения до ноября 2027 года. В условиях войны компания согласовала с инвесторами гибкие условия — в частности, возможность уплаты купона новыми облигациями (PIK). На рынке эти бумаги торгуются за ~85% от номинала с доходностью около 16%, что повышает их привлекательность для инвесторов.

Еще одним из крупнейших холдингов является МЕТИНВЕСТ, специализирующийся на добыче железной руды, производстве стали и металлопродукции. У компании значительный экспортный потенциал, однако война оказала значительное влияние на производственные мощности, и, несмотря на это, бизнес активно возобновляет работу и модернизирует производство. В ближайшие годы ожидается рост спроса на металлопродукцию в мире, а также в Украине — в условиях восстановления инфраструктуры.

Компания привлекает инвестиции через выпуск корпоративных облигаций или других инструментов на европейских рынках. Еврооблигации МЕТИНВЕСТ входят в глобальные индексы, в частности, CEMBI, и активно торгуются на международных рынках. Ключевыми выпусками являются еврооблигации-2025 на €300 млн под 5,625% годовых, и долларовые — на $500 млн со сроком 10 лет под 7,95%. Денежные средства направляют на рефинансирование долга, инвестпрограммы и поддержку ликвидности. Основными рисками компании являются глобальная экономическая нестабильность, торговые ограничения и геополитическая ситуация.

Megogo — ведущий стриминговый сервис в Восточной Европе с амбициями масштабирования на международные рынки. Компания прошла значительную подготовку к IPO на Nasdaq, а до войны стоимость оценивалась в $800−900 млн. Сейчас она ниже, но Megogo активно работает над расширением присутствия и планирует выйти на рынки 10−12 новых стран. Привлечение $20−30 млн инвестиций через IPO позволит финансировать экспансию и технологическое развитие. Конкуренция в сегменте высокая, но у Megogo есть преимущество локального контента и адаптации.

Ajax Systems — ведущий производитель систем безопасности в Украине. Ajax Systems пользуется сильным продуктом и высоким спросом на системы безопасности как в Украине, так и на международных рынках. Подготовка к IPO продолжается, но конкретная дата выхода на биржу пока неизвестна.

В ближайшие годы ожидается значительное увеличение продаж и расширение присутствия. IPO позволит привлечь капитал для масштабирования производства и развития R&D. Сам сектор безопасности пользуется стабильным спросом, что делает Ajax более устойчивым к экономическим колебаниям.

Потенциал развития украинских компаний

Украинские компании, несмотря на вызовы войны, сохраняют инвестиционную привлекательность. Киевстар и MHP SE уже вышли на международную глобальную арену, индекс WIG-Ukraine фиксирует результаты украинского агросектора, а ДТЭК и МЕТИНВЕСТ активно привлекают капитал через еврооблигации и реинвестируют в модернизацию. Кроме того, Megogo и Ajax Systems готовятся к международным IPO.

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Компании интересны благодаря стремительному росту, продуктовой инновационности и амбициям масштабирования. Для инвестирования украинцам важно иметь доступ к международным платформам и анализировать данные компаний для принятия решений: финотчетность, стратегия, риски и т. д.

Автор:
Волошин Владислав
Инвестиционный эксперт Волошин Владислав
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