Как инвесторам, бывшим клиентами Freedom Finance, вернуть свои средства

Из-за санкций Украины против украинского представителя Freedom Finance остаются заблокированными 3,5 млрд грн украинских клиентов компании. Какие существуют инструменты, чтобы их вернуть, ЭП рассказал адвокат, партнер VB PARTNERS Денис Шкаровский. «Минфин» выбрал главное.

В октябре 2022 года к ООО «Фридом Финанс Украина» и его бенефициару Тимуру Турлову были применены персональные санкции. Среди них — «блокировка активов», «остановка выполнения экономических и финансовых обязательств». Ограничения были введены на 5 лет. При этом после истечения такого срока санкции могут быть применены вновь.

Особенностью применения санкций в отношении финансовой компании является то, что блокируются активы как самой компании, так и ее клиентов. По факту «подсанкционным» лицом становится каждый инвестор. В связи с этим, одной строчкой в списке СНБО под санкции попали деньги тысяч украинских клиентов «Фридом». Из открытых источников известно, что инвесторами «Фридом» в Украине было 12,7 тыс. человек с активами на общую сумму 3,5 млрд грн.

До июня 2025 года во «Фридом Финанс Украина» был введен временный руководитель (аналог временной администрации). Одной из его задач определяют поиск путей для возврата активов клиентов.

Однако за полгода работы временного руководителя такие решения не найдены.

Есть ли шанс вернуть деньги

В настоящее время активно обсуждается возврат средств инвесторам с участием НКЦБФР. В частности, рассматривают вариант ликвидации «Фридом» и возврат средств инвесторам. Однако НКЦБФР не демонстрирует заинтересованность в быстром решении вопроса.

На наш взгляд, у государства есть несколько независимых от НКЦБФР инструментов защиты прав инвесторов «Фридом» в текущем законодательном регулировании:

1. Внесение изменений в санкции

Закон о санкциях позволяет вносить изменения в применяемые ограничения. Соответствующее решение должно принять СНБО и ввести в действие Президент.

Изменения должны заключаться в новой редакции примененных санкций к «Фридом Финанс». Для защиты прав инвесторов достаточно ограничить действие санкций «блокировки активов» и «остановки выполнения экономических и финансовых обязательств». Указанные санкции должны применяться «кроме финансовых операций в пользу инвесторов в финансовые инструменты».

Преимущества такого решения — возможность реализации здесь и сейчас. Процедура внесения изменений в санкции уже используется в украинской санкционной практике.

Например, в июне 2024 года СНБО внесло изменения в санкции в отношении бенефициаров горных предприятий. Если раньше было остановлено действие всех разрешений на использование недр — новая редакция санкций ограничила действие конкретными разрешениями. Такое решение разблокировало работу отдельных месторождений.

Недостатком такого решения, в случае «Фридом», является отсутствие контроля за инвесторами. На счетах «Фридом» могут быть инвестиции субъектов, связанных с агрессором. Разблокировка таких средств позволит вывести их за пределы Украины и использовать против нашего Государства.

2. Разрешение на получение средств от «Фридом»

В 2024 году Минюст совместно с Институтом законодательных идей предложил ввести в Украине специальные разрешения на совершение подсанкционных действий. Такое разрешение предлагают выдавать физическому, юридическому лицу или непосредственно подсанкционному субъекту.

В случае «Фридом», разрешение должно предусматривать разблокировку актива-инвестиции и согласие на проведение финансовой операции по перечислению средств на счет инвестора.

В то же время открыт вопрос, кто должен выдавать такое разрешение, на каких основаниях и на каких условиях. В законопроекте предлагают уполномочить Кабмин определить соответствующий порядок.

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Выдача 12 тыс. разрешений явно может потребовать значительных ресурсов, в том числе времени. Поэтому оптимальным решением была бы выдача разрешений на отдельные виды подсанкционных действий. Например, по категории субъектов или суммам инвестиций.

Из преимуществ: «разрешительный возврат средств исключит возможность разблокировки российских инвестиций. Это было бы под контролем уполномоченного на выдачу разрешений органу.

Однако срок введения разрешений в Украине пока неизвестен. Соответствующий законопроект еще даже не зарегистрирован в Верховной Раде.

Рассмотрение законопроекта, принятие порядка Кабмином может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. За это время миллиарды гривен потеряли бы свою ценность для инвесторов под влиянием инфляции.

Проблема украинских инвесторов «Фридом» возникла из-за опрометчивого применения санкций государством. Поэтому, именно государство должно инициативно выступить в защиту прав клиентов компании.