Большинство компаний ищут инвестора через личные контакты, посты в соцсетях или бизнес-чаты. Это занимает месяцы — на поиск, презентации, переговоры.
Как бизнесу быстрее привлечь инвестора через InvestMarket от «Минфин»
Чтобы сократить этот путь, «Минфин» создал InvestMarket — инструмент прямой связи между бизнесом и частными инвесторами. Если вы владелец компании или занимаетесь привлечением средств — узнайте, как InvestMarket может ускорить финансирование ваших проектов.
Рассказываем, почему стоит разместить свой проект на InvestMarket и как представить предложение, чтобы точно заинтересовать инвесторов.
Преимущества InvestMarket для бизнеса
InvestMarket помогает бизнесу находить частных инвесторов быстрее и без посредников. Расскажем подробнее о преимуществах платформы.
Выход на широкую аудиторию частных инвесторов
Сайт «Минфин» ежемесячно посещают 21 миллион пользователей. Среди наших читателей — активные инвесторы, банкиры, предприниматели — все, кто ищет возможности для приумножения капитала. В InvestMarket от «Минфин» ваш проект получит прицельное внимание заинтересованной аудитории — потенциальных инвесторов.
Доверие к проекту благодаря размещению на авторитетной платформе
«Минфин» стабильно входит в топ-3 лучших финансовых сайтов Украины и остается сайтом об инвестициях № 1 в стране. Размещая свое предложение на InvestMarket, вы автоматически повышаете уровень доверия к нему.
Прямой контакт без посредников
InvestMarket позволяет обсуждать детали сделки без посредников. На сайте есть возможность связаться с представителем компании напрямую и договориться о сотрудничестве, не теряя деньги на комиссии.
Возможность детально презентовать свое предложение
InvestMarket от «Минфин» дает бизнесу возможность полноценно представить себя и свое предложение потенциальному инвестору. Каждая компания в каталоге имеет собственный профиль, что содержит:
- описание предложения и его преимуществ;
- финансовые показатели, прогнозируемую окупаемость и доходность;
- информацию о компании, юридические данные;
- FAQ с ответами на вопросы, которые могут возникнуть у потенциального инвестора;
- прямые контакты для связи.
Также вы можете добавить фото, видео объекта, ссылки на сайт или лендинг и прочее.
Какие направления и участники уже представлены в InvestMarket
В каталоге InvestMarket уже есть инвестиционные предложения от компаний в таких категориях:
- готовый бизнес и франшизы;
- ценные бумаги, в том числе корпоративные облигации;
- недвижимость;
- продажа земли;
- обучение.
Свои проекты уже разместили:
- Fomich Group, Green Rest, Numo Development — инвестиции в гостиничный бизнес;
- Inzhur — со-владение землей и коммерческими зданиями;
- NovaPay, !Fest Coffee Mission — корпоративные облигации;
- Cyberion — франшиза киберклубов;
- Zeminvest, «Ґрунтовно» — инвестиции в землю;
- Академия Минфин — инвестиции в знания.
В каталоге регулярно появляются новые предложения. Если у вас есть собственный инвестиционный продукт — поспешите разместить его в InvestMarket.
Как разместить свое предложение на InvestMarket
Чтобы добавить инвестиционное предложение в каталог, выполните несколько шагов:
1️⃣ Перейдите на страницу InvestMarket на сайте «Минфин» — minfin.com.ua/ua/invest/market.
2️⃣ Нажмите кнопку «Предложить свой проект», заполните форму обратной связи и отправьте запрос.
3️⃣ Ожидайте письмо или звонок от нашего менеджера, который предоставит всю информацию о условиях размещения и пришлет бриф.
4️⃣ Подпишите договор и заполните бриф, максимально подробно рассказав о проекте. Предоставьте всю необходимую информацию (фото, видео, юридические данные).
5️⃣ Перед публикацией согласуем с вами финальный текст и внешний вид вашего предложения на InvestMarket.
6️⃣ Ожидайте заявки от потенциальных инвесторов на ваш email. Инвесторы смогут связаться с вами напрямую и обсудить детали.
Как презентовать проект, чтобы заинтересовать инвестора
Краткий чек-лист для эффективной презентации вашего предложения на InvestMarket:
- добавьте качественные фото и короткое видео о проекте (1−2 минуты);
- укажите реальные достижения: финансовые показатели, факты или планы масштабирования; опыт и экспертизу основателей;
- опишите стадию развития проекта, подкрепите слова фактами и цифрами;
- будьте честны относительно рисков и возможных сложностей;
- подготовьте список вопросов, которые могут возникнуть у инвестора, и сформулируйте ответы в формате FAQ;
- добавьте ссылки на сайт или соцсети с дополнительной информацией о проекте.
Разместите свой проект на InvestMarket от «Минфин» — и его увидят десятки потенциальных инвесторов.
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