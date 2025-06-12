Как бизнесу быстрее привлечь инвестора через InvestMarket от «Минфин»

Большинство компаний ищут инвестора через личные контакты, посты в соцсетях или бизнес-чаты. Это занимает месяцы — на поиск, презентации, переговоры.

Чтобы сократить этот путь, «Минфин» создал InvestMarket — инструмент прямой связи между бизнесом и частными инвесторами. Если вы владелец компании или занимаетесь привлечением средств — узнайте, как InvestMarket может ускорить финансирование ваших проектов.

Рассказываем, почему стоит разместить свой проект на InvestMarket и как представить предложение, чтобы точно заинтересовать инвесторов.

Преимущества InvestMarket для бизнеса

InvestMarket помогает бизнесу находить частных инвесторов быстрее и без посредников. Расскажем подробнее о преимуществах платформы.

Выход на широкую аудиторию частных инвесторов

Сайт «Минфин» ежемесячно посещают 21 миллион пользователей. Среди наших читателей — активные инвесторы, банкиры, предприниматели — все, кто ищет возможности для приумножения капитала. В InvestMarket от «Минфин» ваш проект получит прицельное внимание заинтересованной аудитории — потенциальных инвесторов.

Доверие к проекту благодаря размещению на авторитетной платформе

«Минфин» стабильно входит в топ-3 лучших финансовых сайтов Украины и остается сайтом об инвестициях № 1 в стране. Размещая свое предложение на InvestMarket, вы автоматически повышаете уровень доверия к нему.

Прямой контакт без посредников

InvestMarket позволяет обсуждать детали сделки без посредников. На сайте есть возможность связаться с представителем компании напрямую и договориться о сотрудничестве, не теряя деньги на комиссии.

Возможность детально презентовать свое предложение

InvestMarket от «Минфин» дает бизнесу возможность полноценно представить себя и свое предложение потенциальному инвестору. Каждая компания в каталоге имеет собственный профиль, что содержит:

описание предложения и его преимуществ;

финансовые показатели, прогнозируемую окупаемость и доходность;

информацию о компании, юридические данные;

FAQ с ответами на вопросы, которые могут возникнуть у потенциального инвестора;

прямые контакты для связи.

Также вы можете добавить фото, видео объекта, ссылки на сайт или лендинг и прочее.

Какие направления и участники уже представлены в InvestMarket

В каталоге InvestMarket уже есть инвестиционные предложения от компаний в таких категориях:

готовый бизнес и франшизы;

ценные бумаги, в том числе корпоративные облигации;

недвижимость;

продажа земли;

обучение.

Свои проекты уже разместили:

В каталоге регулярно появляются новые предложения. Если у вас есть собственный инвестиционный продукт — поспешите разместить его в InvestMarket.

Как разместить свое предложение на InvestMarket

Чтобы добавить инвестиционное предложение в каталог, выполните несколько шагов:

1️⃣ Перейдите на страницу InvestMarket на сайте «Минфин» — minfin.com.ua/ua/invest/market.

2️⃣ Нажмите кнопку «Предложить свой проект», заполните форму обратной связи и отправьте запрос.

3️⃣ Ожидайте письмо или звонок от нашего менеджера, который предоставит всю информацию о условиях размещения и пришлет бриф.

4️⃣ Подпишите договор и заполните бриф, максимально подробно рассказав о проекте. Предоставьте всю необходимую информацию (фото, видео, юридические данные).

5️⃣ Перед публикацией согласуем с вами финальный текст и внешний вид вашего предложения на InvestMarket.

6️⃣ Ожидайте заявки от потенциальных инвесторов на ваш email. Инвесторы смогут связаться с вами напрямую и обсудить детали.

Как презентовать проект, чтобы заинтересовать инвестора

Краткий чек-лист для эффективной презентации вашего предложения на InvestMarket:

добавьте качественные фото и короткое видео о проекте (1−2 минуты);

укажите реальные достижения: финансовые показатели, факты или планы масштабирования; опыт и экспертизу основателей;

опишите стадию развития проекта, подкрепите слова фактами и цифрами;

будьте честны относительно рисков и возможных сложностей;

подготовьте список вопросов, которые могут возникнуть у инвестора, и сформулируйте ответы в формате FAQ;

добавьте ссылки на сайт или соцсети с дополнительной информацией о проекте.

Разместите свой проект на InvestMarket от «Минфин» — и его увидят десятки потенциальных инвесторов.