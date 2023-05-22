Взлеты падения недели: Инвесторы снова полюбили американские банки

Фондовый рынок США продолжает расти во главе с акциями технологических компаний. Этому не смогли помешать нерешенные вопросы с американским госдолгом и высокой инфляцией. S&P 500 по итогам прошлой недели прибавил 1,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 3%, а индекс Dow Jones — 0,4%. Об итогах прошлой недели, и главных событиях этой, расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.

Нерешенный вопрос с госдолгом немного подпортил конец недели: в минувшую пятницу основные индексы немного просели. Между тем, стратег из Bank of America Савита Субраманиан в воскресенье повысила целевой уровень S&P 500 на конец года с 4000 до 4300, заявив, что акцент американских компаний на эффективности сделает их прибыль более стабильной.

«Текущие оценки не являются низкими, но редко бывают таковыми во время спада доходности. С учетом циклически скорректированной прибыли оценочный анализ указывает на доходность S&P 500 в размере 5% в год в течение следующего десятилетия», — подчёркивают аналитики в записке для клиентов.

Публикация протокола заседания Федеральной резервной системы в среду может пролить свет на то, что центральные банки думают о возможности дальнейшего повышения ставок.

Также в ближайшие пять дней продолжат выходить интересные квартальные отчёты, ждём статистику по рынку жилья в США и показатель по инфляции.

Взлеты недели

Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) +17,08%

Акции компании растут на новостях о слиянии: производители комплектующих для компьютеров Kioxia (Япония) и Western Digital (США) ускорят переговоры об этом, сообщило информагентство Reuters со ссылкой на свои источники. Western Digital и Kioxia вели переговоры о слиянии в 2021 году пока они не зашли в тупик из-за ряда проблем. Однако в начале 2023 года стороны переговоры возобновили.

Подталкивает компании к скорейшему принятию решения спад на рынке флэш-памяти. Сейчас они занимают второе и четвертое место в отрасли. По плану 43% объединенной компании будет принадлежать Kioxia, 37% — Western Digital, оставшуюся часть распределят среди акционеров.

По словам источников, окончательное решение еще не принято и детали могут измениться. Слияние двух отраслевых гигантов, вероятно, вызовет интерес со стороны регуляторов в нескольких странах, включая США и Китай.

Кроме того, инвестор Western Digital — Elliott Management, который владеет конвертируемыми привилегированными акциями компании, требует от нее разделить производство флэш-памяти и жестких дисков.

В случае объединения двух компаний они будут контролировать треть мирового рынка флэш-памяти, став в один ряд с южнокорейской Samsung.

Zions Bancorporation N.A (NASDAQ: ZION) +16,59%

В этом году было много плохих новостей для акций банков, особенно региональных. На прошлой неделе они были разбавлены позитивом, что позволило вырасти отраслевым акциям.

Это произошло после сообщения о том, что депозиты Western Alliance уже восстановились до докризисного уровня, а процент застрахованных депозитов вырос до 79%, по сравнению с 68% на конец квартала.

Zions Bancorp, 36-й по величине банк США с активами около $89 млрд, был среди тех, кто оказался в выигрыше от этой новости.

Компания имеет около 52% незастрахованных депозитов от их общего количества, поэтому принадлежит к лучшим 20 банкам по этому показателю.

Comerica Incorporated (NYSE: CMA) +16,25%

Акции банка выросли на той же новости, что и бумаги Zions Bancorp.

У Comerica в 1-м квартале были не застрахованы 54% от общего количества депозитов, что позволяет банку по этому показателю занимать 15 место.

Падения недели

V.F. Corporation (NYSE: VFC) -10,97%

Владелец North Face и Timberland — VF Corp. — пострадал из-за реакции на новости компании Foot Locker, одного из крупнейших ритейлеров спортивной обуви, одежды и сопутствующих товаров в США.

Foot Locker сообщила о снижении продаж на 11% в 1-м квартале 2023 года. Это оказалось ниже прогноза, но главным разочарованием инвесторов стало падение прибыли сразу на 56%, что на 14% хуже, чем прогнозировал Уолл-Стрит. «Продажи существенно уменьшились, учитывая сложную макроэкономическую ситуацию» — заявила генеральный директор компании Мэри Диллон.

Эта информация стала для инвесторов сигналом для сворачивания инвестиций в акции розничной торговли.

Newell Brands Inc (NASDAQ: NWL) -8,53%

Американский производитель, маркетолог и дистрибьютор потребительских и коммерческих товаров понизил квартальные дивиденды на 70% (с $0,23 до $0,07 на акцию).

Помимо этого, Newell разочаровал большими, чем ожидалось, убытками в 1-м квартале и более низкими прогнозами прибыли во 2-м квартале.

1 мая аналитик Deutsche Bank Стив Пауэрс подтвердил рейтинг «держать» Newell Brands Inc. и снизил целевую цену фирмы на акции до $13 с $14 по итогам 1-го квартала.

Etsy Inc (NASDAQ: ETSY) -7,77%

Пандемия стала благом для сектора электронной коммерции, поскольку потребителям пришлось переориентироваться на онлайн-покупки. На этой волне Etsy, площадка для независимых продавцов, выставляющих на продажу редкие или вещи и изделия ручной работы, показала невероятный рост в 2020 и 2021 годах.

После того, как потребители вернулись к оффлайн покупкам, акции Etsy упали на 57% с начала 2022 года и на 22% — в этом году. Инвесторы пессимистично настроены в отношении акций электронной коммерции.

Не спасло компанию даже то, что она сообщила о вполне пристойных результатах работы за первый квартал.

Главные события недели

22 мая — понедельник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: J&J (JNJ), Prudential Financial (PRU), Valero Energy (VLO), Wynn Resorts (WYNN).

• Отчеты эмитентов: Advance Auto Parts (AAP).

23 мая — вторник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Amcor PLC (AMCR), Equinix (EQIX), Ingersoll Rand (IR), Loews (L), Teradyne (TER), Viatris (VTRS).

• Отчеты эмитентов: Lowe’s (LOW), Intuit (INTU), Agilent Technologies (A), Zoom Video (ZM), VF (VFC).

• Индекс деловой активности (PMI) в США в секторе услуг (май 2023).

• Продажи нового жилья в США (апрель 2023).

24 мая — среда

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Applied Materials (AMAT), CDW Corp (CDW), Discover (DFS) Equifax (EFX), Robert Half (RHI).

• Отчеты эмитентов: NVIDIA (NVDA), Analog Devices (ADI), Copart (CPRT).

25 мая — четверг

• Эмитенты выплачивают дивиденды: S&P Global (SPGI), Coterra Energy (CTRA), Fortive (FTV), Fortune Brands (FBIN), International Paper (IP), Jack Henry&Associates (JKHY).

• Отчеты эмитентов: Autodesk (ADSK), Dollar Tree (DLTR), HP Inc (HPQ), Ulta Beauty (ULTA), Best Buy (BBY), Ralph Lauren A (RL), DXC Technology (DXC), Gap (GPS).

• ВВП в США (кв/кв) (1-й квартал 2023).

• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м) (апрель 2023).

26 мая — пятница

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Assurant (AIZ), KeyCorp (KEY), Paycom Soft (PAYC), Skyworks (SWKS), Tractor Supply (TSCO).

• Отчеты эмитентов: PDD Holdings DRC (PDD), Marvell (MRVL).

• Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м) (апрель 2023).

• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м) (апрель 2023).