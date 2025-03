Вслед за гуру: как изменились портфели известных инвесторов за последний квартал

Что в портфеле Уоррена Баффета

Уоррен Баффет (Warren Buffett) — один из самых успешных и богатых инвесторов США и мира. Он является образцом для большинства игроков рынка, а аналитики нередко ссылаются на его решение. Подход Баффета к фондовому рынку базируется на ценностном инвестировании — он покупает качественные компании с сильными конкурентными преимуществами, когда их рыночная цена ниже реальной стоимости. Баффет вкладывает средства на долгосрочную перспективу, избегает рискованных активов и действует рационально, несмотря на рыночную панику.

В портфеле Уоррена Баффета самые большие доли занимают активы уже известных компаний:

Apple Inc. (AAPL) — 28,12%,

American Express Company (AXP) — 16,84%,

Bank of America Corporation (BAC) — 11,19%,

The Coca-Cola Company (KO) — 9,32%,

Chevron Corporation (CVX) — 6,43%.



Структура портфеля Уоррена Баффета от 31.12.2024 (иллюстрации 1−3)

Источник: finviz

Источник: Valuesider





Источник: Valuesider

В портфеле Уоррена Баффета произошли небольшие изменения: новая позиция Constellation Brands (STZ), однако акции этой компании в достаточно маленьком объеме. STZ работает в секторе производства алкоголя, который сейчас находится в упадке.

Наращивание позиций произошло сразу в нескольких направлениях. Заметно выросло количество активов компаний Domino's Pizza Inc. (DPZ), Pool Corporation (POOL), Sirius XM Holdings Inc. (SIRI), VeriSign Inc. (VRSN) и Occidental Petroleum Corporation (OXY).

Позиции некоторых компаний значительно сократились или вообще закрылись. Под это уменьшение попали акции Louisiana-Pacific Corporation (LPX), T-Mobile US, Inc. (TMUS), Liberty Media Corporation Series C (FWONK), Bank of America Corporation (BAC), Capital One Financial Corporation (COF), Charter Communications, Inc. (CHTR), Nu Holdings Ltd. (NU), Citigroup Inc. ©, SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

Изменения в портфеле Уоррена Баффета

Источник: Valuesider

Уоррен Баффет хорошо разбирается в нескольких экономических секторах, поэтому его решения могут дать большее понимание о перспективах той или иной отрасли. В частности, инвесторам следует обратить внимание на детали портфеля Баффета:

Нефтегазовый сектор . Баффет продолжает держать активы Occidental Petroleum Corporation (OXY), одной из крупнейших нефтедобывающих компаний. Сейчас многие политики заинтересованы в уменьшении цен на топливо из-за возможности снижения инфляции. Это решение подтверждает долгосрочную ориентацию инвестора. Позиция Pool Corporation (POOL). Эта компания является крупнейшим дистрибьютором оборудования и товаров для бассейнов. То, что Баффет покупает акции бизнеса бассейнов, удивляет других инвесторов, однако заставляет задуматься о перспективах этих бумаг. Финансовый сектор. Уоррен Баффет хорошо разбирается в финансах, поэтому его действия в этой области могут служить определенными сигналами для игроков рынка. Он выходит из Bank of America Corporation (BAC), Citigroup Inc. © и Nu Holdings Ltd. (NU), что может служить предостережением. Apple Inc. (AAPL). Инвестиционный гуру не сокращал акции этой технологической компании, как в прошлом году. Это хороший знак для холдеров, поскольку продажа Баффета могла сильно повлиять на стоимость ценных бумаг.

Уоррен Баффет делает акцент на долгосрочных перспективах и фундаментальном анализе компаний. Гуру также продолжает держать большое количество наличных денег, которое сможет направить на выкуп качественных компаний по выгодной цене.

Какие сигналы дает портфель Майкла Бьюри

Майкл Бьюри (Michael Burry) — известный инвестор и финансовый аналитик, который стал популярным благодаря предсказанию финансового кризиса 2007−2008 годов. Он также получил значительную прибыль от ставок на падение ипотечного рынка. Инвестор специализируется на глубоком фундаментальном анализе и использует нестандартные инструменты, такие как кредитно-дефолтные свопы (CDS), опционы и другие деривативы. Кроме того, он также активно инвестирует в акции и облигации. На последнем росте китайского рынка инвестор мог бы хорошо заработать, если бы подержал позиции подольше.



Структура активов инвестора от 31.12.2024 г. (иллюстрации 1−2)

Источник: finviz.com

Источник: Valuesider

В портфеле гуру самую большую долю занимают пять компаний:

Alibaba Group Holding (BABA) — 16,42%,

Baidu Inc. (BIDU) — 13,61%,

JD.com Inc. (JD) — 13,43%,

Estee Lauder Companies (EL) — 9,68%,

Molina Healthcare Inc (MOH) — 9,40%.

Изменения в портфеле

Источник: Valuesider

Недавно Майкл сделал несколько новых инвестиций. Среди них есть как потенциально перспективные компании с сильными финансовыми показателями, так и более рискованные позиции, которые могут быть интересными для наследования:

Estee Lauder Companies (EL) (9,68%) — несмотря на ухудшение финансовых показателей с 2021 года, инсайдеры и гуру активно выкупают акции. У бизнеса есть перспективы роста, поэтому он заслуживает внимания и наблюдения.

(EL) (9,68%) — несмотря на ухудшение финансовых показателей с 2021 года, инсайдеры и гуру активно выкупают акции. У бизнеса есть перспективы роста, поэтому он заслуживает внимания и наблюдения. PDD Holdings Inc. (PDD) (9,39%) — владелец Temu, одной из самых популярных e-commerce платформ. Финансовые результаты компании улучшаются, что привлекает инвесторов.

(PDD) (9,39%) — владелец Temu, одной из самых популярных e-commerce платформ. Финансовые результаты компании улучшаются, что привлекает инвесторов. HCA Healthcare Inc. (HCA) (5,81%) — оператор больниц и центров неотложной помощи. Компания демонстрирует стабильные финансовые показатели и четкие циклические движения.

(HCA) (5,81%) — оператор больниц и центров неотложной помощи. Компания демонстрирует стабильные финансовые показатели и четкие циклические движения. Bruker Corp. (BRKR) (5,68%) — производитель научных приборов. Бизнес терпит падение EBITDA и чистой прибыли на фоне роста долга. Вероятно, Майкл рассматривает эту компанию с точки зрения перспективы медицинских технологий.

(BRKR) (5,68%) — производитель научных приборов. Бизнес терпит падение EBITDA и чистой прибыли на фоне роста долга. Вероятно, Майкл рассматривает эту компанию с точки зрения перспективы медицинских технологий. VF Corporation (VFC) (5,54%) — производитель одежды и обуви, который адаптируется к изменениям спроса и развивает онлайн-продажи, а также присутствует активность со стороны инсайдеров.

(VFC) (5,54%) — производитель одежды и обуви, который адаптируется к изменениям спроса и развивает онлайн-продажи, а также присутствует активность со стороны инсайдеров. Magnera Corporation (MAGN) (4,69%) — бизнес с широким ассортиментом продукции — от гигиенических средств до стройматериалов и обслуживания пищевой промышленности. Несмотря на активность инсайдеров, денежные характеристики остаются слабыми.

(MAGN) (4,69%) — бизнес с широким ассортиментом продукции — от гигиенических средств до стройматериалов и обслуживания пищевой промышленности. Несмотря на активность инсайдеров, денежные характеристики остаются слабыми. Oscar Health Inc. (OSCR) (3,47%) — страховой бизнес, делающий ставку на цифровые решения. Инсайдерская активность или существенные изменения не наблюдаются.

(OSCR) (3,47%) — страховой бизнес, делающий ставку на цифровые решения. Инсайдерская активность или существенные изменения не наблюдаются. Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) (0,32%) — производитель премиальной одежды. Доля в портфеле незначительная, так что это не может свидетельствовать о сигналах от гуру.

Кроме того, инвестор продолжает наращивать активы в компании American Coastal Insurance Corp. (ACIC) в страховом секторе. В частности, в ней наблюдается активность инсайдеров.

В портфеле произошли сокращение или закрытие нескольких позиций, среди которых были компании из разных секторов, таких как технологическое, здравоохранения и недвижимости:

Alibaba Group Holding (BABA),

JD.com Inc. (JD),

Molina Healthcare Inc. (MOH),

Realty Income Corporation (REAL),

Olympic Steel Inc. (OLPX),

Four Corners Property Trust Inc. (FOUR).

Вероятно, один из самых интересных сигналов от Майкла можно ожидать в следующем отчете. Из этих данных будет известно, закрывает ли инвестор позиции Китая, поскольку он может стать бенефициаром прибыли на последнем росте рынка.​

Сделки в портфеле Билла Акмана

Билл Акман (Bill Ackman) — один из самых известных и одновременно спорных инвесторов, основатель и генеральный директор Pershing Square Capital Management. Он стал известным благодаря своим агрессивным стратегиям и большим ставкам на рыночные события. В частности, его прославила ставка на рост индекса волатильности VIX в 2020 году, где он инвестировал $27 млн и заработал $2,6 млрд. Также важно отметить, что у инвестора достаточно капитала для того, чтобы входить в советы директоров компаний и влиять на их управление.

Структура портфеля Билла Акмана от 31.12.2024

Источник: finviz.com

Источник: Valuesider

Основу портфеля гуру составляют пять крупнейших компаний:

Brookfield Corp. (BN) — 15,89%,

Restaurant Brands International (QSR) — 11,88%,

Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG) — 11,78%,

Howard Hughes Holdings Inc. (HHH) — 11,50%,

Alphabet Inc. (GOOG) — 11,39%.

Изменения в портфеле Билла Акмана

Источник: Valuesider

Портфель Билла претерпевает изменения, в соответствии с рыночными условиями и собственными стратегическими решениями. Последние обновления включают в себя как новые приобретения, так и наращивание позиций в уже имеющихся компаниях, а также сокращение или полный выход из некоторых активов:

Новые позиции

Nike Inc. (NKE) — один из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и обуви. В последние несколько лет компания сталкивалась с репутационными рисками и падением спроса в КНР. Однако после смены генерального директора в октябре 2024 года и корректировки бизнес-стратегии инвестор начал скупать акции. Это может указывать на перспективность компании.

Seaport Entertainment Group Inc. (SEG) — компания, занимающаяся услугами в сфере общественного питания, розничной торговли и досуга. В этом случае речь идет о корпоративном действии, поэтому позиция не рассматривается, как инвестиционное решение.

Наращивание позиций

Brookfield Corp. (BN) — глобальная инвестиционная компания, которая управляет активами в разных секторах, включая недвижимость, энергетику и инфраструктуру. Это самая большая позиция в портфеле гуру, и он продолжает увеличивать свою долю.

Уменьшение позиций

Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) — международная сеть гостиниц и курортов. Гуру держал эту позицию в течение длительного времени, но, учитывая текущие мультипликаторы и перспективы, инвестор ее сократил.

Следовать за гуру — может быть рискованным решением для консервативных инвесторов, поскольку его портфель бывает очень волатильным. Однако у Билла есть интересные сделки, за которыми стоит понаблюдать.

Инвестировать как гуру

Копировать стратегии даже самых лучших инвестиционных экспертов может быть рискованно, поскольку у крупных фондов есть доступ к внутренней аналитике и они принимают решения на основе собственных стратегических соображений, которые не всегда подходят другим участникам рынка. Поэтому важно не только следить за их сделками, но и понимать логику этих действий.

Кроме этого, следует обратить внимание на результаты следующего квартала, поскольку геополитические изменения уже повлияли на рынок. Анализ решений ведущих инвесторов позволяет лучше понять их стратегии и реакции на рыночные изменения. На фондовом рынке важны не только слова, но и действия, подкрепленные реальными сделками и капиталом. В то же время следует помнить о временной задержке этих отчетов.