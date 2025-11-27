Multi от Минфин
українська
От депозитов до акций: как собрать выгодный портфель с InvestMarket

Инвестировать без рисков невозможно. Однако уменьшить их — задача, которая стоит перед каждым инвестором. Одним из важных инструментов для ее выполнения является диверсификация, или, иными словами, распределение инвестиционного портфеля между различными инвестициями. В этом материале мы объясним, как эффективно распределить инвестиции, на примере предложений из InvestMarket.

Инвестировать без рисков невозможно.

Что такое диверсификация инвестиций и почему это важно?

Вы накопили определенную сумму и хотите не просто сохранить деньги, но и приумножить их. Для этого решаете инвестировать. Покупаете определенный актив, который, по вашим расчетам, будет работать наиболее эффективно и обеспечит высокую прибыль. Но есть одно важное «но». Если что-то пойдет не так, вы потеряете, в лучшем случае, ожидаемый доход, а в худшем — и этот актив, и все свои накопления.

Чтобы минимизировать такой риск, придерживайтесь принципа диверсификации — распределения средств между различными активами. У них должна быть разная прибыльность, рискованность, продолжительность и т. д. При таких условиях падение доходности одного актива может компенсироваться повышением доходности другого.

В основе распределения должна лежать не идея увеличить количество активов, а стремление сделать портфель устойчивым к возможным колебаниям, учитывая различные факторы. У каждого актива должна быть своя задача — стабилизировать, обеспечивать рост, защищать от инфляции и т. д.

Каким должен быть инвестиционный портфель?

Ответ на этот вопрос зависит в первую очередь от ваших финансовых целей и готовности к рискам. Есть более и менее рискованные активы. Однако это влияет и на прибыльность.

Наименее рискованными являются облигации и депозиты. Такой вариант вам подойдет, если вы хотите защитить средства от обесценивания. Но не подойдет, если вы инвестируете с целью заработка.

Больше рисков несут инвестиции в недвижимость или землю. Еще более рискованные — акции или криптовалюта. Но они и более доходные.

В зависимости от уровня риска, инвестиционный портфель может быть:

  • сбалансированным — из различных, по уровню риска, активов (например, недвижимость, криптовалюты, ОВГЗ), где есть компромисс между риском и прибылью;
  • консервативным — из низкорисковых активов (государственные облигации, ОВГЗ), чтобы сохранить накопленный капитал;
  • агрессивным — из высокорисковых инструментов с потенциально самой высокой доходностью (акции, криптовалюты).

Наиболее оптимально формировать инвестиционный портфель по типу активов. Вложите деньги в различные виды активов, например, акции, облигации, недвижимость, криптовалюту. Это поможет избежать «проседания» всего инвестиционного портфеля одновременно. Ведь каждый актив по-разному будет реагировать на изменения на рынке. Например, когда фондовый рынок падает, недвижимость или облигации могут остаться стабильными.

На примере инвестиционных проектов из InvestMarket расскажем, какие активы вы можете добавить в свой инвестиционный портфель, чтобы сделать его более сбалансированным.

Пять проектов из InvestMarket, чтобы расширить инвестиционный портфель

  1. Инвестиции в премиальные апартаменты во Львовских Карпатах

Инвесторы могут купить гостиничный номер в комплексе Green Rest Hotel & SPA, который расположен вблизи популярного среди туристов курортного села Славское. В самом комплексе предусмотрено множество развлечений для любого времени года. А близость к горнолыжному курорту GORO Mountain Resort обеспечит стабильный туристический поток.

Управлением инвестицией занимается управляющая компания. Чистая прибыль за аренду апартаментов распределяется в соответствии с площадью всех апартаментов владельцев и заполненностью гостиничных номеров в течение месяца. При этом 75% дивидендов от чистой прибыли получают инвесторы, остальные 25% — управляющая компания. Ежемесячно компания отчитывается о чистой прибыли, а ежеквартально — выплачивает дивиденды.

Инвестиции стартуют от 75 тыс. долларов. Срок окупаемости составляет 9 лет, а доходность прогнозируется на уровне 12%. Кроме того, инвестор сможет заработать на перепродаже. Ведь стоимость апартаментов со временем станет значительно выше.

Одним из главных преимуществ такой инвестиции является возможность передать управление, обслуживание номера и заботу о заполняемости гостиничного комплекса в руки управляющей компании. Приятный бонус для инвестора — возможность проживать в своем номере 30 дней в году.

Преимущества инвестирования в Green Rest Hotel & SPA

2. Фонд Inzhur REIT

Инвестировать в недвижимость можно даже с минимальным стартовым капиталом. Фонд Inzhur REIT предлагает стать совладельцем коммерческой недвижимости всего от 10 грн (именно столько стоит номинальная стоимость одного сертификата).

Вход в инвестицию происходит следующим образом: инвестор регистрируется на сайте Inzhur, подает запрос на автоматическое и бесплатное открытие брокерского счета (обработка запроса занимает около 15 минут), затем пополняет счет на нужную сумму и покупает ценные бумаги.

Дивиденды инвесторам выплачиваются ежемесячно, в соответствии с количеством купленных сертификатов. А сама инвестиция является полностью пассивной. Дополнительно вкладчики зарабатывают на росте стоимости объектов — общий доход от капитализации вкладчиков фонда составляет уже 328 млн грн. Всего фонд объединяет более 11 тыс. совладельцев, которые владеют активами на сумму почти 3 млрд грн.

Инвестирование в REIT-фонды — один из способов диверсификации инвестиционного портфеля, при котором низкий порог входа позволяет инвестору вложить ту сумму, которая ему необходима.

У фонда Inzhur REIT также максимальная диверсификация внутри фонда и он инвестирует в различные типы недвижимости, что снижает риски, по сравнению с владением одним объектом. Еще преимущество для инвесторов — высокая ликвидность, то есть возможность быстро продать ценные бумаги REIT на бирже.

Преимущества инвестирования в фонд Inzhur REIT

3. Корпоративные облигации NovaPay*

NovaPay предлагает инвестировать в ценные бумаги, покупая корпоративные облигации на срок от 1 до 12 месяцев. Инвестиция работает достаточно понятно — вы покупаете ценные бумаги и через указанный срок вложенные средства возвращаются с процентами.

Порог входа в инвестицию составляет от 1 тыс. грн. При этом доходность облигаций NovaPay превышает средний уровень доходности по банковским депозитам и составляет до 18%.

Купить облигации можно в приложении NovaPay в несколько кликов. Там сразу же рассчитывается размер выплаты и точная дата погашения. Это достаточно удобно, ведь вся необходимая информация всегда под рукой.

NovaPay стала первой частной компанией в Украине, которая выпустила корпоративные облигации в военное время. С 2023 года облигации NovaPay купили более 6,5 тыс. клиентов, инвестировав в них более 2,3 млрд гривен.

Покупка ценных бумаг стабилизирует портфель инвестора, ведь деньги точно не будут утрачены. Хотя этот инструмент и не принесет больших доходов, но надежно сохранит капитал.

Преимущества инвестирования в корпоративные облигации NovaPay

4. Земля с/х назначения

Сельскохозяйственная земля — один из надежных активов в портфеле инвестора. Купить его с полным сопровождением можно с помощью платформы Zeminvest. Компания специализируется на профессиональной помощи инвесторам на этапах покупки, управления и продажи земельных активов.

На платформе Zeminvest инвесторы создают личный кабинет, в котором отображается информация об их земельном портфеле. Компания помогает подобрать участок под ожидаемый уровень прибыльности, берет на себя сотрудничество с арендаторами и все юридические вопросы. Инвестиция полностью пассивная.

Выплаты инвесторам осуществляются раз в год. Также у этого актива высокий потенциал роста стоимости, ведь участков не станет больше ни при каких обстоятельствах, поэтому они будут только дорожать. Вкладываться в земли с/х назначения рекомендуют минимум на 5−7 лет. Ожидаемая доходность в среднем составляет от 20% годовых (в зависимости от региона и стоимости участка).

Земля — удачный инструмент для расширения инвестиционного портфеля, поскольку она является физическим активом, сравнительно стабильным. В то же время у земельного участка более низкая ликвидность, чем, например, у ценных бумаг. Однако наряду с другими инструментами этот актив может стать важной составляющей сбалансированного инвестиционного портфеля.

Преимущества инвестирования с компанией Zeminvest

5. Бутиковый комплекс Bubbles

Проект Bubbles Complex предлагает инвесторам получать пассивный доход от токенизированной недвижимости на Бали. Это — инвестиции в недвижимость, но не в традиционном понимании, а в формате покупки токенов. То есть вместо покупки целой недвижимости, инвестор покупает токены доли владения.

Такой механизм снижает порог входа и одновременно повышает ликвидность инвестиции. Владельцы продают доли через Marketplace P2P без посредников за несколько часов (а иногда — несколько минут).

Сам бутиковый комплекс находится в долине диджитал-кочевников, или ее еще называют «долиной миллионеров». В комплексе 5 вилл, две из которых уже токенизированы, а три — еще доступны для инвестирования. В виллах 2−3 спальни, бассейн, офис с видом на рисовые поля. Инвестировать можно от $500.

Общая стоимость комплекса составляет $1,250,000. Инвесторы получат гарантированный доход на уровне 11% (первый год) и 10% (второй-третий года).

Вложение в Bubbles Complex расширяет географию инвестирования и позволяет добавить в портфель зарубежную недвижимость, тем самым дополнительно диверсифицируя риски. В то же время управлением занимается управляющая компания, что делает инвестицию полностью пассивной (что важно для зарубежного актива). А в случае долгосрочного владения, капитализация объекта вырастет и позволит инвестору получить дополнительный заработок при выходе из инвестиции.

Преимущества инвестирования в Bubbles Complex

Выводы

Чтобы все составляющие инвестиционного портфеля работали эффективно и на полную мощность, время от времени пересматривайте его структуру. Например, раз в полгода или раз в год. Оцените, какой актив подорожал, а какой — подешевел, что пора продать, а что, наоборот, стоит докупить. Рынок постоянно меняется, и то, что работало год назад, сегодня может не соответствовать вашим целям или стать неэффективным.

Выбирайте только проверенные инвестиционные проекты на специализированной платформе InvestMarket и инвестируйте сбалансированно.

Автор:
 Инна Собора
 Инна Собора
Пишет на темы: инвестиции, личные финансы, финансовая грамотность, банки, недвижимость
Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
