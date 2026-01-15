Валюта или гривневые ОВГЗ: что принесет более высокую доходность в этом году

В прошлом году инвестиции в гривневые государственные облигации оказались значительно выгоднее по сравнению с покупкой валюты. Может ли эта ситуация повториться в этом году и что об этом думают эксперты, разбирался «Минфин».

Сколько принесли облигации

Гривневые ОВГЗ в начале прошлого года можно было купить с доходностью 15−18%, рассказывает финансовый эксперт Андрей Шевчишин. То есть в среднем они приносили ориентировочно 16,5%.

За год официальный курс гривны к доллару почти не изменился. Если на 1 января 2025 г. он составлял 42,03, то через 12 месяцев был 42,35. Это означает рост примерно на 0,7%. То есть именно столько и принесли бы инвестиции в наличную валюту.

Соответственно, приобретение гривневых облигаций принесло бы (исходя из средних процентов) доходность в долларах около 15,7%. Другими словами, если бы год назад вместо покупки $1 тыс. вы направили бы эти деньги в гривневые облигации, то сейчас имели бы достаточно, чтобы приобрести $1157.

В свою очередь, евро за год ощутимо подорожал — с 43,68 грн до 49,79 грн. Однако, как объясняет Шевчишин, даже этого роста недостаточно, чтобы опередить доходность гривневых ОВГЗ. По его словам, евровая доходность гривневых ОВГЗ составила 4,7%. То есть после инвестиций в облигации, сейчас вы могли бы приобрести 1047 евро, вместо одной тысячи год назад.

«Для сравнения, инвестируя в американские государственные облигации в начале 2025 года, можно было получить 4,6% годовых в долларе, а немецкие — 2,4% годовых в евро. Итак, как видим, инвестиции в гривну, даже с учетом девальвации, были более выгодными», — отмечает эксперт.

Чего ждать в новом году

Этот год гривна начала с падения, что могло напугать многих украинцев. Если на начало года официальный курс к доллару составлял уже упомянутые 42,35 грн, то на момент написания статьи — 43,12. То есть примерно за две недели произошло падение на 1,8% — существенно больше, чем за весь предыдущий год.

Такая динамика заставляет задуматься, что будет выгоднее в этом году — снова покупать облигации или подержать валюту под матрасом.

Ставки по облигациям существенно не изменились по сравнению с прошлым годом. Согласно последним размещениям Министерства финансов, бумаги с погашением в декабре этого года были выпущены с доходностью 16,35%, в конце 2028 г. — 17,8%. По словам руководителя брокерского подразделения ICU Андрея Величко, на вторичном рынке еще можно приобрести бумаги со ставкой 18,5%. Для простоты расчетов будем исходить из усредненной доходности 17% годовых.

Гривна в этом году несколько уступит свои позиции по отношению к доллару. По крайней мере, на этом сходятся практически все государственные и международные институты и банки, с представителями которых общался «Минфин». По консенсус-прогнозу на конец этого года курс гривны к доллару составит 44,55. Наиболее пессимистично на будущее национальной валюты смотрят специалисты Банка Пивденный, где ожидают курса 45,3 грн/$.

Исходя из этих цифр, по консенсус-прогнозу гривна за год подешевеет на 5,2% или на 7% по негативному сценарию. В этих случаях долларовая доходность гривневых ОВГЗ составит 10−12% по разным сценариям изменения курса.

Конечно, доходность валюты можно повысить, разместив ее на депозите или купив долларовые облигации. Такие ОВГЗ на последних аукционах размещались с доходностью чуть менее 4%. Депозиты в американской валюте в среднем приносят 1,34%, а самые щедрые банки платят около 2,5%.

Таким образом, если инвестировать приобретенные доллары и при этом снижение гривны произойдет по самому пессимистичному сценарию, заработать удастся ориентировочно 8−11%. А значит, гривневые облигации все равно демонстрируют лучшую доходность.

Может ли гривна упасть еще существеннее?

Прогнозы, которые собирал «Минфин», основаны на базовом сценарии. У каждого, кто дает прогнозы, есть свое понимание того, что под этим подразумевается. Но в большинстве случаев базовый сценарий означает, что в следующем году ключевые тренды будут плюс-минус такими же, как и в этом году, без радикальных изменений как в худшую, так и в лучшую сторону.

В то же время мы все понимаем, что во время войны предсказать все возможные переменные невозможно. Ситуация на фронте, в энергетике, международная поддержка могут кардинально влиять как на общую экономическую ситуацию, так и на курсовую политику.

Сейчас курс формируют фактически два ключевых аспекта. Первый — это значительный разрыв в торговом балансе. Украина импортирует значительно больше товаров, чем продает за границу. В результате доллары и евро постоянно вымываются из нашей экономики. Как ожидают в Украинском институте будущего, в этом году дефицит торгового баланса достигнет $60 млрд или 26,4% ВВП.

«Экспортный потенциал ограничен разрушением логистической инфраструктуры и производственных мощностей, ростом себестоимости производства. В то же время импорт продолжает расти высокими темпами», — объясняют специалисты.

В то же время дефицит в торговле уравновешивается рекордными валютными резервами Украины. На начало года они достигли $57,3 млрд. Кроме этого, ЕС согласовал выделение для Украины кредитов в 90 миллиардов евро на этот и следующий годы, что покроет основные потребности государства. Это позволяет Нацбанку вливать на межбанк столько валюты, сколько он сочтет необходимым для поддержания курсовой стабильности. И в то же время все понимают, что бесконечно держать торговый дефицит на текущем уровне невозможно, гривну нужно ослаблять. Именно поэтому эксперты и прогнозируют падение гривны, хотя и на «приемлемом» уровне.

Будут ли ОВГЗ опережать инфляцию

В прошлом году доходность по облигациям оказалась ощутимо выше, чем рост цен в 8%. По консенсус-прогнозу «Минфина» в этом году инфляция должна быть еще ниже — 7,4%. Наиболее пессимистичный прогноз по инфляции делает Минэкономики — 9,7%.

Таким образом, на данный момент доходность доступных облигаций существенно опережает ожидаемый рост цен даже в том случае, если он окажется самым высоким среди базовых сценариев.

В то же время, как и в случае с курсом, во время войны невозможно предсказать все факторы. Энергетический кризис, ухудшение ситуации на рынке труда или существенное ослабление гривны могут спровоцировать гораздо более существенный рост цен, чем ожидалось.

Как будет меняться доходность ОВГЗ в течение года

Несмотря на существующие риски, по базовому сценарию инфляция в Украине все же будет снижаться, а потому и Нацбанк будет уменьшать учетную ставку, от которой, в свою очередь, зависит доходность облигаций. Сейчас она составляет 15,5%

«Учитывая прогнозы НБУ по снижению инфляции до 6,6% в 2026 году и до 5% — в 2027 году, есть большая вероятность снижения учетной ставки от 0,5% до 1,5% в течение года», — отмечает руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко.

По его словам, в случае реализации такого сценария процентные ставки по длинным ценным бумагам снизятся на 1−1,5% годовых.

Снижения доходности облигаций в течение года ожидает и руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко. «Ключевая причина — ожидание дальнейшего смягчения монетарной политики НБУ на фоне контролируемой инфляции. В условиях замедления инфляционного давления регулятор будет иметь пространство для снижения учетной ставки, что традиционно тянет вниз и доходность государственных бумаг. Дополнительным фактором является стабильный спрос на ОВГЗ со стороны банков, которые имеют значительную гривневую ликвидность. Также растет интерес со стороны физических лиц, для которых ОВГЗ остаются привлекательной альтернативой депозитам», — объясняет он.

По мнению эксперта, при таких обстоятельствах Министерство финансов не заинтересовано в том, чтобы переплачивать за заимствования. Тем более что поддержка международных партнеров снижает давление на внутренний долговой рынок. Как следствие, отмечает Гончаренко, в течение года мы увидим плавное снижение доходности.

В условиях, когда специалисты ожидают снижения ставок, Андрей Величко рекомендует покупать в портфель бумаги с самыми длительными сроками, чтобы зафиксировать доходность в 18,5%. Конечно, уточняет он, если инвестору комфортно держать деньги в облигациях длительный период.

В свою очередь Сергей Гончаренко наиболее сбалансированной считает стратегию с короткими и среднесрочными ОВГЗ. «Она дает гибкость — в случае изменения ставок инвестор сможет быстро реинвестировать средства в новые выпуски», — объясняет эксперт.

Долгосрочные бумаги, по его мнению, имеют смысл, если инвестор стремится зафиксировать доходность и снизить риск реинвестиций. Но учитывая неопределенность монетарной политики на длинном горизонте, оптимальным подходом может быть диверсификация по срокам.