В какой валюте держат собственные сбережения руководители НБУ и правительства

До начала апреля украинские чиновники традиционно публикуют декларации о состоянии и доходах. «Минфин» проанализировал эти документы в поисках инсайдерской информации о том, где хранят свои средства руководители ведомств и каким валютам доверяют.

Богачи из НБУ и бедное правительство

Для начала стоит объяснить несколько принципов этой публикации. СМИ преимущественно используют декларации чиновников для того, чтобы продемонстрировать их состояние — недвижимость, автомобили, предметы роскоши. Также их используют журналисты-расследователи для того, чтобы найти несоответствие имущества реальным доходам чиновников.

В данном случае «Минфин» идет другим путем. Нас не интересуют часы или автомобили чиновников, и здесь мы о них не рассказываем. У кого какая машина, без проблем можно узнать на сайте НАПК — вся информация полностью открыта.

Также мы не проверяем легальность доходов, исходя из того, что если средства внесены в декларацию, то вряд ли за ними стоит сомнительный след. К тому же чиновники, работающие в финансовом секторе, обычно имеют значительный опыт работы в коммерческих компаниях, а потому накопления не должны удивлять.

Зато, анализируя декларации, мы обращаем внимание на то, где именно хранят средства чиновники и каким валютам доверяют. Мы исходим из того, что, имея лучшее понимание финансовой ситуации, они не рисковали бы своим состоянием, а потому, если есть определенная тенденция в портфелях должностных лиц, то и другим украинцам стоит знать о ней.

В статье «Минфин» рассмотрел декларации главы НБУ и всех его заместителей, а также премьер-министра, министра финансов и главы НКЦБФР. Для публикации мы не разделяли активы должностных лиц и членов их семей, указанные в декларации. Мы считаем это единым портфелем сбережений.

Внимание мы обращали на наличные средства, деньги на банковских и инвестиционных счетах, в негосударственных пенсионных фондах, ценные бумаги, криптовалюты, а также средства, одолженные юридическим лицам. Возможно, кто-то из чиновников покупает недвижимость или произведения искусства не для собственного использования, а в качестве инвестиций, но их в портфеле мы не рассматриваем.

Также отметим, что может быть незначительное расхождение между состоянием, указанным в декларации, и тем, которое подсчитали мы. Дело в оценке валютных ОВГЗ. В отчете чиновники указывают их стоимость по курсу на момент приобретения. Однако мы решили, что для объективного взгляда на портфели более корректно пересчитывать все валютные активы по официальному курсу валют на момент подготовки публикации.

Среди тех, чьи сбережения мы анализировали, самые большие доходы оказались у главы НБУ Андрея Пышного — более 71 млн грн. Долгое время он работал на различных руководящих должностях в банках, а с 2014 г. был председателем правления Ощадбанка. Его годовая заработная плата в НБУ немного превышает 7 млн грн. Значительную часть семейных сбережений обеспечивает супруга чиновника, которой принадлежат корпоративные права в нескольких предприятиях.

На втором месте по состоянию находится заместитель главы НБУ Алексей Шабан, у которого 47,5 млн грн. До прихода в НБУ он более 24 лет работал на различных должностях в Приватбанке.

Далее в списке самых богатых идут заместители главы Нацбанка Юрий Гелетий, Владимир Лепушинский и Дмитрий Олийник, у которых, соответственно, 15, 14 и 13 млн грн.

У недавно назначенного главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Алексея Семенюка около 11 млн грн. До перехода на государственную службу он занимался предпринимательской деятельностью, является владельцем одного предприятия по пошиву одежды и совладельцем другого, занимающегося ювелирными изделиями.

Заметно меньше средств у первого заместителя главы НБУ Сергея Николайчука и заместителя Ярослава Матузки — 6 и 5,7 млн грн.

У правительственных чиновников же по сравнению с членами правления НБУ сбережения скромнее. У министра финансов Сергея Марченко — чуть менее 3 млн грн, а у премьер-министра Юлии Свириденко — около 700 тыс. грн.

Где хранятся средства

Чиновники выбирают преимущественно традиционные для нашей страны способы сохранения сбережений — депозиты в украинских банках, ОВГЗ и наличные деньги.

Акции компаний указаны только в собственности супруги Ярослава Матузки, но на символическую сумму в пару тысяч гривен.

Криптовалюта есть в портфеле только у Дмитрия Олийника. В нее он инвестировал чуть более 230 тыс. грн, что составляет 1,6% от его сбережений. Здесь можно отметить, что чиновник действовал почти «по учебникам», которые советуют вкладывать в крипту не более 5% средств. Портфель криптовалюты у заместителя главы НБУ хорошо диверсифицирован. 83 тыс. грн он вложил в эфириум, а еще в 8 «монет» примерно по 19 тыс. грн. Среди них биткоин, Cardano, Solana, TRON, Ripple, Chainlink.

В иностранных банках чиновники деньги почти не держат. Счет в чешском Raiffeisenbank указан в декларации Сергея Николайчука, а в Национальном банке Греции — у Ярослава Матузки. В обоих случаях речь не идет о значительных суммах, которые существенно не повлияли бы на портфель.

Довольно неожиданно было увидеть у Дмитрия Олийника счет в Revolut, учитывая, что банк безуспешно пытался выйти на украинский рынок, но так и не смог договориться с регулятором о получении лицензии. В итоге украинцы, которые уже успели открыть счета в Revolut, теперь вынуждены их закрывать. У заместителя главы НБУ в международном банке чуть меньше 1 тыс. евро.

ОВГЗ есть у 5 из 7 членов правления НБУ. Больше всего этот инструмент нравится Дмитрию Олийнику, который держит в них почти 74% своих сбережений. Также значительный пакет гособлигаций у Владимира Лепушинского — около 45%. У Сергея Николайчука они занимают почти треть портфеля.

Практически все средства (97%) в банках держит Ярослав Матузка. Наличным же среди членов правления НБУ больше всего доверяет Юрий Гелетий — 39% портфеля, хотя в банках он все же разместил больше средств — 61%.

Самые популярные банки среди членов правления регулятора — государственные «Приват» и «Ощад», также часто встречаются «Укргаз», а из частных — «Универсал».

Где хранят сбережения в гривневом эквиваленте, тыс.

Лицо Банки, НПФ, юридические лица Наличные Ценные бумаги Андрей Пышный (глава НБУ) 49044 7446 14705 68,9% 10,5% 20,7% Сергей Николайчук (первый заместитель главы НБУ) 3690 477 1928 60,5% 7,8% 31,6% Юрий Гелетий (заместитель главы НБУ) 9367 6027 0 60,8% 39,2% 0,0% Владимир Лепушинский (заместитель главы НБУ) 4499 3288 6333 31,9% 23,3% 44,8% Ярослав Матузко (заместитель главы НБУ) 3256 96 2332 97,1% 2,9% 0,1% Дмитрий Олейник (заместитель главы НБУ) 1010 2460 10405 7,2% 17,4% 73,8% Алексей Шабан (заместитель главы НБУ) 22197 11837 13527 46,7% 24,9% 28,4% Юлия Свириденко (премьер-министр) 239 439 0 35,3% 64,7% 0% Сергей Марченко (министр финансов) 2318 587 0 79,8% 20,2% 0% Алексей Семенюк (председатель НКЦБФР) 180 11106 0 1,6% 98,4% 0

В отличие от руководителей НБУ, у членов правительства Юлии Свириденко и Сергея Марченко ОВГП в портфелях нет вовсе. Трудно сказать, связано ли это с их личными инвестиционными предпочтениями или же они пытаются избежать конфликта интересов, не покупая ценные бумаги, которые сами выпускают. Премьер-министр отдает предпочтение наличным (65% сбережений), а министр финансов — банковским счетам (почти 80%)

Нет гособлигаций и у главы НКЦБФР, он почти все свои деньги держит в наличных — более 98%.

Какая валюта самая популярная

Возможно, кого-то это удивит, но большинство руководителей НБУ отдают предпочтение гривне. У 5 из 7 членов правления она занимает более половины сбережений. Больше всего доверяет национальной валюте Сергей Николайчук, гривневых активов в его портфеле более 84%.

Приверженность национальной валюте демонстрирует и министр финансов: среди его средств она занимает 74%. А вот Юлия Свириденко больше ориентируется на доллары.

Валютный портфель главы НКЦБФР напоминает рекомендации по диверсификации от инвестиционных экспертов. Примерно по 40% средств он держит в долларах и евро, а еще 20% приходится на гривну.

Альтернативный способ диверсификации использует Дмитрий Олийник, который больше доверяет национальной валюте. Половина его средств именно в гривне, а остальное (если не считать крипту) примерно поровну разделено между основными мировыми валютами.

Выбирая между долларами и евро, чиновники отдают предпочтение «зеленым» банкнотам. Собственно, как и большинство украинцев. В то же время Юрий Гелетий, похоже, проявил стратегическое чутье. Доллары в его портфеле занимают лишь около 5%, а евро — в восемь раз больше. Учитывая укрепление евро за последний год, эта стратегия оказалась успешной.

Валюта сбережений, тыс.

Лицо Доллар США Евро Гривна Андрей Пышный (глава НБУ) 894 65 29319 54,5% 4,6% 40,9% Сергей Николайчук (первый заместитель главы НБУ) 12 8 5136 8,8% 6,9% 84,3% Юрий Гелетий (заместитель главы НБУ) 16 119 8661 4,6% 39,2% 56,3% Владимир Лепушинский (заместитель главы НБУ) 94 27 8652 22,5% 7,5% 70% Ярослав Матузко (заместитель главы НБУ) 22 7 2040 28,3% 10,8% 60,9% Дмитрий Олейник (заместитель главы НБУ) 80 65 7068 24,8% 23,4% 50,1% Алексей Шабан (заместитель главы НБУ) 314 409 13030 28,9% 43,7% 27,4% Юлия Свириденко (премьер-министр) 10 0 239 64,7% 0,0% 35,3% Сергей Марченко (министр финансов) 17 0 2155 25,8% 0,0% 74,2% Алексей Семенюк (председатель НКЦБФР) 104 88 2260 40,4% 39,6% 20%

В целом, на основе анализа деклараций можно сделать вывод, что чиновники, как правило, доверяют гривне, гособлигациям и банковской системе. Однако соотношение активов — это уже дело личных убеждений, и зачастую они существенно различаются.