«Киевстар» повышает тарифы

Крупнейший оператор мобильной связи «Киевстар» повысил стоимость ряда тарифных планов, предложив абонентам перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг или выбрать альтернативу тарифным планам по меньшей цене. Об этом президент компании Александр Комаров рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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Растущее потребление, инфляция, девальвация заставляет всех производителей, сервис-провайдеров так или иначе повышать цены. Мы делаем это впервые с начала войны. К тому же мы даем клиентам выбор: либо перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг, либо выбрать альтернативу из существующих тарифных планов по меньшей цене и с меньшим объемом услуг.

По его словам, изменения коснутся тарифных планов, которые не менялись несколько лет.

Комаров назвал основной причиной роста себестоимости услуг цены на электроэнергию. Для «Киевстара» эта статья расходов исчисляется миллиардами гривен в год, и она выросла более чем на 100%. Кроме того, около 70−80% инвестиций компании связано с закупками в валюте на фоне 45% девальвации национальной валюты с декабря 2021 года.

«Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как балансировать эту ситуацию из-за цены потребителя», — уточнил Комаров.

В то же время он заверил, что повышение тарифов коснулось только части клиентов.

«Мы не меняем тарифы в течение 12 месяцев. Например, если у нас есть новая клиентская база, которая подключилась менее чем за год до этого момента, их тарифы мы не трогаем. Еще один пример — мы в „Киевстаре“ имеем сотни тысяч клиентов, которые меняют тарифные планы… У этих клиентов в течение 12 месяцев иммунитет от инициативы с предложением изменить тарифный план со стороны компании», — добавил Комаров.

По данным на сайте «Киевстара», тарифы на услуги мобильной связи компании стартуют от 150 грн за четыре недели (125 грн — для пенсионеров).