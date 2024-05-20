«Киевстар» повышает тарифы

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 мая 2024, 15:51 Читати українською

«Киевстар» повышает тарифы

Крупнейший оператор мобильной связи «Киевстар» повысил стоимость ряда тарифных планов, предложив абонентам перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг или выбрать альтернативу тарифным планам по меньшей цене. Об этом президент компании Александр Комаров рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Крупнейший оператор мобильной связи «Киевстар» повысил стоимость ряда тарифных планов, предложив абонентам перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг или выбрать альтернативу тарифным планам по меньшей цене.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Растущее потребление, инфляция, девальвация заставляет всех производителей, сервис-провайдеров так или иначе повышать цены. Мы делаем это впервые с начала войны. К тому же мы даем клиентам выбор: либо перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг, либо выбрать альтернативу из существующих тарифных планов по меньшей цене и с меньшим объемом услуг.

По его словам, изменения коснутся тарифных планов, которые не менялись несколько лет.

Комаров назвал основной причиной роста себестоимости услуг цены на электроэнергию. Для «Киевстара» эта статья расходов исчисляется миллиардами гривен в год, и она выросла более чем на 100%. Кроме того, около 70−80% инвестиций компании связано с закупками в валюте на фоне 45% девальвации национальной валюты с декабря 2021 года.

«Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как балансировать эту ситуацию из-за цены потребителя», — уточнил Комаров.

В то же время он заверил, что повышение тарифов коснулось только части клиентов.

«Мы не меняем тарифы в течение 12 месяцев. Например, если у нас есть новая клиентская база, которая подключилась менее чем за год до этого момента, их тарифы мы не трогаем. Еще один пример — мы в „Киевстаре“ имеем сотни тысяч клиентов, которые меняют тарифные планы… У этих клиентов в течение 12 месяцев иммунитет от инициативы с предложением изменить тарифный план со стороны компании», — добавил Комаров.

По данным на сайте «Киевстара», тарифы на услуги мобильной связи компании стартуют от 150 грн за четыре недели (125 грн — для пенсионеров).

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
Три літри
Три літри
20 мая 2024, 16:05
#
Зайшов почитати скиглення про європейські зарплати
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 мая 2024, 17:04
#
У Киевстара есть прикольный тариф «Киевстар навсегда».
В своё время сотрудники Киевстара гребли сим-карты
с таким тарифом пачками, распихивая их по родственникам
и знакомым.
Ещё в недалёком 2020 году этот тарифный пакет был реально
безлимитным с абонплатой в 50грн/мес.
В мае 2024 года абонплата уже достигла 100грн/мес, но всё равно
она ниже чем во всех других тарифных планах, конечно кроме
корпоративных для IOT-устройств.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 81192746, malfar и 65 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами