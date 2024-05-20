Google инвестирует 1 млрд евро в расширение дата-центра в Финляндии

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости Что известно Расширение позволит увеличить штат сотрудников на четверть, до 500 человек, в этом и в следующем году, сообщил пресс-секретарь компании. Google отказался сообщить, какое влияние эти инвестиции будут оказывать на объем хранящихся на этом объекте данных.

Объект расположен в городе Хамина, на южном побережье страны. Регион предлагает хорошее предложение возобновляемой энергии, жизненно важное для достижения цели компании — перевести все офисы и центры обработки данных на «зеленую» энергию до конца этого десятилетия.

Напомним

Amazon планирует потратить 12 млрд сингапурских долларов ($8,88 млрд) в течение следующих четырех лет на расширение своей инфраструктуры облачных вычислений в Сингапуре.