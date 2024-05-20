Польский госбанк начнет предоставлять гарантии по кредитам для инвестпроектов в Украине

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 мая 2024, 16:23 Читати українською

Польский госбанк начнет предоставлять гарантии по кредитам для инвестпроектов в Украине

Польский банк развития BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) планирует начать предоставлять гарантии по кредитам для инвестиционных проектов в Украине в рамках программы ЕС Ukraine Falicity в третьем квартале 2024 года, сообщил председатель правления Польского агентства инвестиций и торговли (PAIH) Анджей Дыха.

Польский банк развития BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) планирует начать предоставлять гарантии по кредитам для инвестиционных проектов в Украине в рамках программы ЕС Ukraine Falicity в третьем квартале 2024 года, сообщил председатель правления Польского агентства инвестиций и торговли (PAIH) Анджей Дыха.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробностиРеализация инвестиционной части программы Ukraine Facility начнется в третьем квартале 2024 года, средства будут переданы в авторизованные государственные учреждения в странах-членах ЕС.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Реализация инвестиционной части программы Ukraine Facility начнется в третьем квартале 2024 года, средства будут переданы в авторизованные государственные учреждения в странах-членах ЕС. В Польше таким учреждением является банк BGK", — сказал он на состоявшейся на днях в Киеве конференции по вопросам украинско-польского сотрудничества в сфере медицины, фармацевтики и протезирования.

Дыха уточнил, что сейчас идет работа над изменениями в законодательство, чтобы BGK смог использовать средства программы ЕС Ukraine Facility для удешевления инвестиционных кредитов.

«Мы хотели бы, чтобы доступ к этим средствам имели как польские, так и украинские предприятия», — отметил председатель правления PAIH.

По его словам, ключевым польским учреждением, способствующим установлению контактов и поиска инвестиционных проектов в Украине, является Киевское представительство PAIH.

«В августе 2022 года Киевское представительство PAIH положило начало реестра польского бизнеса, заинтересованного в восстановлении Украины. Пока свою заинтересованность в работе в Украине выразили уже более 3 тысяч польских компаний», — отметил Дыха.

Вице-премьер Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на конференции отметила, что необходимо сохранить связи польского и украинского бизнеса.

«Польский бизнес является послом Украины и демонстрирует Европе, что Украина — это страна, куда можно не бояться вкладывать средства», — подчеркнула представитель украинского правительства.

Как сообщалось, в сентябре 2023 г. Польская государственная корпорация страхования экспортных кредитов (KUKE) одной из первых в мире начать страховать инвестиции в Украину для компаний со всего мира. KUKE вместе с BGK и PAIH входят в Польский фонд развития.

Ukraine Facility — это инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024—2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму EUR50 млрд. Из них на бюджетную поддержку будет направлено EUR38,27 млрд, на инвестиционную — EUR6,97 млрд, на техническую и административную — EUR4,76 млрд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
333777n
333777n
20 мая 2024, 17:07
#
Хм… невже очікують закінчення війни найближчим часом ?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами