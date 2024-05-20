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20 мая 2024, 19:12 Читати українською

Как получить пассивный доход $1 тыс и на какие ETF сделать ставку в 2024 году: о чем говорили на Invest Talk Summit

18 мая состоялась уже вторая конференция для инвесторов Invest Talk Summit. Участники обсудили самые эффективные способы вложения денег в украинскую и мировую экономику, перспективы развития нашего государства и глобальные вызовы.

18 мая состоялась уже вторая конференция для инвесторов Invest Talk Summit.

В ходе мероприятия обсуждались, в частности, следующие темы:

Особенности фондов коллективного инвестирования, о чем рассказал сооснователь Твое Коло и совладелец КУА Профит Андрей Усенко.

Инвестирование в сельскохозяйственную землю — докладчик — сооснователь сервиса земельных инвестиций Zeminvest Александр Черный.

Как подобрать самый лучший ETF на 2024 год, рассказал инвестиционный аналитик и лектор Биржевого университета Евгений Тригубченко.

Основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S Эрик Найман обнародовал экономические прогнозы и смоделировал возможное развитие событий по оптимистическому и пессимистическому сценариям.

О том, как получать пассивный доход от фондового рынка $1 000 в месяц, рассказал founder & CEO в Investudio Андрей Масло.

На тенденции в криптоиндустрии и роль криптовалюты в построении инвестиционных стратегий обратила внимание маркетинг-менеджер Binance в Украине Дарья Голинская.

Также участие в дискуссиях во время мероприятия приняли предприниматель, инвестор с 10-летним опытом, волонтер Олег Котанкин, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан, сооснователь УкрИнвестКлуб Дмитрий Карпиловский и многие другие.

Желающие просмотреть полную запись конференции могут купить ее по ссылке.

Партнеры мероприятия

Организаторы Invest Talk Summit — сайты «Минфин» и Finance.ua. Проведение конференции стало возможным при содействии партнеров:

Биржевой университет (Gold Partner) — украинская компания, предоставляющая образовательные и информационные услуги в сфере инвестирования через инструменты фондового рынка.

FIREkit — платформа для контроля за инвестициями. Инвесторам пригодится современный сервис с глубокой аналитикой и лучшим пониманием доходности портфеля и отдельных активов.

Zeminvest — компания, которая обеспечивает поддержку и сопровождение в вопросах, касающихся покупки земельных участков и прибыли от них.

Телестудия TV-7 production, которая занимается созданием промороликов для бизнеса.

Запали цілі/GOALS on FIRE — авторский Youtube-канал Романа Кошовского, бизнес-аналитика, адепта и практика прокачки финансовой культуры украинцев.

AccessFinance — группа компаний, стремящихся развивать финансовый сектор Украины, в соответствии с лучшими мировыми стандартами и практиками.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
20 мая 2024, 20:47
#
В Україні банківська таємниця полягає в тому, що ніхто не знає, чи вдасться повернути свій вклад.
+
0
bonv
bonv
20 мая 2024, 20:49
#
Трейдер обронил гривну, а под прилавком 200 гривень! Вот, что значит биржа — только что сыграл на падении гривны.
+
0
bonv
bonv
20 мая 2024, 20:52
#
Не все знают, что курсы и лекции «как зарабатывать деньги» — не для того, чтобы научить, как зарабатывать деньги, а, собственно, чтобы зарабатывать деньги.
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