18 мая состоялась уже вторая конференция для инвесторов Invest Talk Summit. Участники обсудили самые эффективные способы вложения денег в украинскую и мировую экономику, перспективы развития нашего государства и глобальные вызовы.
Как получить пассивный доход $1 тыс и на какие ETF сделать ставку в 2024 году: о чем говорили на Invest Talk Summit
В ходе мероприятия обсуждались, в частности, следующие темы:
Особенности фондов коллективного инвестирования, о чем рассказал сооснователь Твое Коло и совладелец КУА Профит Андрей Усенко.
Инвестирование в сельскохозяйственную землю — докладчик — сооснователь сервиса земельных инвестиций Zeminvest Александр Черный.
Как подобрать самый лучший ETF на 2024 год, рассказал инвестиционный аналитик и лектор Биржевого университета Евгений Тригубченко.
Основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S Эрик Найман обнародовал экономические прогнозы и смоделировал возможное развитие событий по оптимистическому и пессимистическому сценариям.
О том, как получать пассивный доход от фондового рынка $1 000 в месяц, рассказал founder & CEO в Investudio Андрей Масло.
На тенденции в криптоиндустрии и роль криптовалюты в построении инвестиционных стратегий обратила внимание маркетинг-менеджер Binance в Украине Дарья Голинская.
Также участие в дискуссиях во время мероприятия приняли предприниматель, инвестор с 10-летним опытом, волонтер Олег Котанкин, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан, сооснователь УкрИнвестКлуб Дмитрий Карпиловский и многие другие.
Желающие просмотреть полную запись конференции могут купить ее по ссылке.
Партнеры мероприятия
Организаторы Invest Talk Summit — сайты «Минфин» и Finance.ua. Проведение конференции стало возможным при содействии партнеров:
Биржевой университет (Gold Partner) — украинская компания, предоставляющая образовательные и информационные услуги в сфере инвестирования через инструменты фондового рынка.
FIREkit — платформа для контроля за инвестициями. Инвесторам пригодится современный сервис с глубокой аналитикой и лучшим пониманием доходности портфеля и отдельных активов.
Zeminvest — компания, которая обеспечивает поддержку и сопровождение в вопросах, касающихся покупки земельных участков и прибыли от них.
Телестудия TV-7 production, которая занимается созданием промороликов для бизнеса.
Запали цілі/GOALS on FIRE — авторский Youtube-канал Романа Кошовского, бизнес-аналитика, адепта и практика прокачки финансовой культуры украинцев.
AccessFinance — группа компаний, стремящихся развивать финансовый сектор Украины, в соответствии с лучшими мировыми стандартами и практиками.
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