Австрия выделит 5 млн евро на восстановление энергоинфраструктуры Украины

Министерство защиты климата Австрии выделит Украине 5 миллионов евро , направленных на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Der Standart.

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«Как нейтральная страна Австрия обязана выступить на стороне человечества в этой войне», — заявила министр защиты климата Австрии Леонор Гевесслер.

По ее словам, эти деньги должны стать вкладом в «хотя бы некоторое упрощение» восстановления.

Деньги будут распределены в Украине через Энергетическое сообщество и использованы для закупки необходимых запасных частей, генераторов и ремонта линий электропередач.

Напомним

Фонд поддержки энергетики Украины получил новый взнос от Дании в размере 5,3 млн евро.

В мае Великобритания объявила о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 20 млн. фунтов стерлингов (23 млн евро).