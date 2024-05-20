Банки в россии массово закрывают отделения

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 мая 2024, 19:41 Читати українською

Банки в россии массово закрывают отделения

Падение прибылей вынуждает российские банки сокращать сеть своих отделений в стране. Суммарно в апреле был закрыт 101 офис. К 1 мая число отделений снизилось до 24 347, в основном из-за Сбербанка, который ликвидировал сразу 49 филиалов. Об этом пишет The Moscow Times.

Падение прибылей вынуждает российские банки сокращать сеть своих отделений в стране.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Больше всего пострадала Томская область, лишившаяся 12 банковских офисов. Далее следуют Татарстан (-10) и Санкт-Петербург (-9). Однако если брать первые четыре месяца этого года, безусловным лидером антирейтинга стал Ставропольский край, где закрылись 64 банковских отделения. В общей сложности за этот период кредитные организации ликвидировали 171 офис.

Примечательно, что за весь 2023 год в России было открыто только одно банковское отделение. Однако такие структуры активно создавались на оккупированных территориях Украины. Так, Промсвязьбанк, ЦМРБанк, «ИС Банк» и «РостФинанс» открыли там 296 своих филиалов. Всего по состоянию на 1 мая в этих регионах работают 503 банковских отделения.

Прибыль 20 российских банков из топ-50 резко снизилась в первом квартале 2024 года. В частности, у Почта-банка она упала в 31,2 раза (до 190 млн руб.), банка «Зенит» — в 7,5 раза (до 174 млн), ХКФ-банка — в 5,5 раза (до 815 млн). Прибыль Альфа-банка сократилась более чем втрое, до 8,5 млрд руб., ВТБ и Совкомбанка — в 2,8 раза, до 35,2 млрд и 11,4 млрд руб. соответственно.

В кредитных организациях объяснили падение маржинальности бизнеса санкциями, ростом ставок и выплатами налога на сверхприбыль, также известного как «налог на войну».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами