Банки в россии массово закрывают отделения

Падение прибылей вынуждает российские банки сокращать сеть своих отделений в стране. Суммарно в апреле был закрыт 101 офис. К 1 мая число отделений снизилось до 24 347, в основном из-за Сбербанка , который ликвидировал сразу 49 филиалов. Об этом пишет The Moscow Times.

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Больше всего пострадала Томская область, лишившаяся 12 банковских офисов. Далее следуют Татарстан (-10) и Санкт-Петербург (-9). Однако если брать первые четыре месяца этого года, безусловным лидером антирейтинга стал Ставропольский край, где закрылись 64 банковских отделения. В общей сложности за этот период кредитные организации ликвидировали 171 офис.

Примечательно, что за весь 2023 год в России было открыто только одно банковское отделение. Однако такие структуры активно создавались на оккупированных территориях Украины. Так, Промсвязьбанк, ЦМРБанк, «ИС Банк» и «РостФинанс» открыли там 296 своих филиалов. Всего по состоянию на 1 мая в этих регионах работают 503 банковских отделения.

Прибыль 20 российских банков из топ-50 резко снизилась в первом квартале 2024 года. В частности, у Почта-банка она упала в 31,2 раза (до 190 млн руб.), банка «Зенит» — в 7,5 раза (до 174 млн), ХКФ-банка — в 5,5 раза (до 815 млн). Прибыль Альфа-банка сократилась более чем втрое, до 8,5 млрд руб., ВТБ и Совкомбанка — в 2,8 раза, до 35,2 млрд и 11,4 млрд руб. соответственно.

В кредитных организациях объяснили падение маржинальности бизнеса санкциями, ростом ставок и выплатами налога на сверхприбыль, также известного как «налог на войну».