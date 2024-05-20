Украина стала вторым экспортером меда в ЕС. Китай на первом месте

Украина заняла второе место по объему экспорта меда в страны ЕС в 2023 году. Больше всего мед любят в Германии, которая забрала 25% всего импорта. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

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В общей сложности ЕС импортировал в 2023 году более 163 тыс тонн меда на 359,3 млн евро. В то же время страны союза также экспортировали мед на 146 млн евро (около 25 тыс тонн). По сравнению с 2013-м импорт меда из-за пределов ЕС вырос на 20%, а экспорт на 14%.

Какие страны являются крупнейшими поставщиками

Больше всего меда в ЕС поставлял Китай — 37% (свыше 60 тыс тонн). Украина заняла второе место — 28% (почти 46 тыс тонн).

В первую пятерку вошли следующие страны:

Аргентина — 12%

Мексика — 7%

Куба — 3%

Кто покупает мед у ЕС

Британия стала лидером по импорту меда из ЕС — 4300 тонн (17%). Далее с небольшим отрывом следуют Саудовская Аравия (14%), Швейцария (13%), США (13%) и Япония (10%).

Крупнейшие импортеры и экспортеры внутри ЕС

Германия была крупнейшим импортером меда в ЕС — 41 тыс тонн или 25% всего импорта. На втором месте Бельгия (19%), а затем идут Польша (14%), Испания (10%) и Франция (5%).

Крупнейшим экспортером стала Испания, которая отправила 7100 тонн меда в страны за пределами ЕС, или 29% всего экспорта. Далее следует Германия (22% от всего экспорта), Румыния (7%), Венгрия (6%) и Греция (6%).