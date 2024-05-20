Криптобиржа Kraken рассматривает вариант делистинга USDT

Криптовалютная биржа Kraken активно рассматривает статус стейблкоина USDT (Tether) в соответствии с новыми правилами регулирования ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

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Заявления представителей биржи

«У нас есть планы на все случаи, в том числе ситуации, когда листинг специфических токенов, таких, как USDT, просто неразумен. Мы активно рассматриваем этот вопрос и, когда позиция станет яснее, примем твердые решения», — заявил глава глобальной стратегии регулирования Kraken Маркус Хьюз.

Одновременно топ-менеджер биржи Марк Гринберг заявил, что сейчас у Kraken нет планов по делистингу USDT на европейском рынке.

«Мы знаем, что наши европейские клиенты ценят доступ к USDT, и мы продолжим рассматривать все возможности по предложению USDT в рамках предстоящего режима. Конечно, мы будем следовать всем требованиям законодательства, даже тем, с которыми мы не согласны», — написал он.

По словам Гринберга, правила регулирования еще не окончательные. Kraken сделает все возможное, чтобы предложить своим европейским клиентам все актуальные стейблкоины, добавил он.

Справка: USDT является крупнейшим по капитализации стейблкоином. Его доля 80%. Кракен — одна из крупнейших криптобирж.

О новых правилах

Согласно MiCA, новые правила для стейблкоинов вступят в силу с 30 июня 2024 года, остальные — с 30 декабря. Законопроект обязывает операторов «стабильных монет» получать лицензию от компетентного органа государства — члена ЕС и соблюдать требования по обеспечению стабильности своих токенов.

Компаниям придется обеспечить полное раскрытие информации для клиентов, представить публичную бизнес-модель, наладить эффективную систему управления, включая менеджмент рисков, а также зарегистрироваться в EBA, создать механизм выкупа и иметь достаточные резервы.

Что говорят в Tether

В Tether ожидают, что криптовалютные биржи «справедливо сосредоточатся на ликвидности евро для европейских клиентов, сохранив при этом USDT» в качестве решения для выхода в фиат.

В апреле CEO Tether Паоло Ардоино заявил, что компания все еще обсуждает с регулятором потенциальные риски для стейблкоинов в связи с MiCA. Он назвал «не очень хорошей идеей» хранение резервов в незастрахованных денежных депозитах вместо казначейских векселей.

«Мы должны извлечь урок из произошедшего с Silicon Valley Bank и другим ведущим стейблкоином в США. Если банк обанкротится, незастрахованные деньги — тоже. Стейблкоины должны иметь возможность хранить 100% резервов в казначейских векселях, а не подвергать себя рискам банкротств банков», — написал он.