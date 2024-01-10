Декларирование доходов в 2024 году: что изменится для инвесторов

Практика декларирования доходов от инвестиционной деятельности в Украине слабо развита, но с 2024 года ситуация может кардинально измениться. Что станет причиной этого и на что обратить внимание инвесторам, которые будут подавать декларацию впервые, Mind рассказала сооснователь OSA.tax, налоговый советник для юридических и физических лиц Ольга Хан. «Минфин» выбрал главное.

Дело в том, что должен заработать международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах по стандартам CRS и CbCR — Государственная налоговая служба сообщила, что уже завершила разработку программного обеспечения для его реализации. То есть в ближайшее время налоговые органы будут владеть информацией о финансовых счетах физических лиц, находящихся в более чем 100 странах — участниках CRS.

Это позволит украинской налоговой проверить, совпадают ли доходы, отраженные в декларации, с фактическими доходами, которые поступают на счета физических лиц. А в случае обнаружения расхождений налоговая сможет привлечь физических лиц к ответственности за неуплату налогов.

Какие налоги нужно уплатить из инвестиционной прибыли

Инвестиционная прибыль — это доход, полученный от вклада денег в активы (ценные бумаги, недвижимость, бизнес и т. п. ). Он может быть в виде дивидендов, процентов или прироста стоимости актива.

Любая прибыль облагается государством. В Украине физические лица уплачивают с инвестиционного дохода два основных налога — налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор (1,5%).

Причем ставка НДФЛ варьируется, в зависимости от вида инвестиционного дохода:

5% от суммы дивидендов, если физическое лицо получило дивиденды от украинской компании;

9% от суммы дивидендов, если физическое лицо получило дивиденды от международной компании;

18% от суммы прибыли, если физическое лицо продало актив, находящийся за пределами Украины, и получило от продажи прибыль.

Чтобы в первый раз корректно рассчитать инвестиционную прибыль для налоговой декларации, следует учитывать ряд нюансов:

во-первых, следует ознакомиться с Налоговым кодексом Украины, особенно с пунктом 170.2 кодекса;

во-вторых, определить релевантный вид ставки НДФЛ и добавить к нему обязательный военный сбор (1,5%);

в-третьих, руководствоваться принципом FIFO при расчете — при продаже ценных бумаг первыми продаются ранее приобретенные;

в-четвертых, учитывать курсовую разницу по дате покупки и по дате продажи активов (только в национальной валюте).

И наконец, учитывать комиссионное вознаграждение, уплаченное брокеру за его услуги. Инвестор может воспользоваться помощью налоговых агентов в расчете инвестиционной прибыли. Впрочем, подавать декларацию и платить налоги он должен самостоятельно.

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Когда и как подавать декларацию о доходах

Декларация об имущественном положении и доходах физического лица подается один раз в год — в этом году до 1 мая 2024 года. Подать ее нужно всем физическим лицам, которые получили доходы в виде прибыли с продажи или получали дивиденды в течение 2023 года. Это можно сделать либо онлайн, воспользовавшись электронным кабинетом Государственной налоговой службы, либо по месту жительства налогоплательщика на момент декларирования — в самой налоговой.

У инвесторов есть 4 месяца, чтобы собрать необходимые документы, посчитать инвестиционную прибыль и, собственно, заполнить декларацию.

В декларацию нужно внести сведения о личности налогоплательщика, информацию о движимом и недвижимом имуществе, а также — доходы. Инвесторы в первую очередь должны задекларировать инвестиционный доход, который включает положительную разницу между стоимостью покупки и продажи активов (это могут быть акции, облигации, опционы и т. п. ). А также дивиденды и другие поступления на брокерские счета, например, начисление процентов на остаток денежных средств или другие бонусные начисления.

Замечу, что в части доходов следует декларировать не только инвестиционную прибыль с фондового рынка. Следует не забывать также указывать другие виды доходов, по которым уже уплачены налоги налоговыми агентами в Украине — например, заработная плата, кешбеки в банковских учреждениях, доходы с депозитов. Получить эти данные можно в электронном кабинете налогоплательщика или на веб-портале «Дія» по соответствующему запросу.

Кроме того, инвесторам важно подготовить и прикрепить брокерские отчеты — подтверждающие документы, на основе которых были произведены расчеты. Сами же расчеты инвестиционного дохода можно добавить по желанию. Однако, все документы, которые прикрепляются к декларации, должны быть предоставлены на украинском языке. Поэтому, если, например, брокерский отчет был первоначально сформулирован на иностранном языке, лучше заранее выделить время и бюджет для его перевода.

Дополнительно к налоговой декларации желательно добавить сопроводительное письмо. В нем следует описать, какие доходы получал налогоплательщик, а также — с какого вида деятельности. Это поможет инспектору лучше понять текущую ситуацию и снизит вероятность направления запроса на дополнительную информацию.

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Лайфхаки для инвесторов

Не бойтесь обращаться за разъяснениями по вопросам налогообложения к налоговой или налоговому инспектору. Налоговые органы заинтересованы в том, чтобы налоги уплачивались, и при возникновении вопросов должны предоставить всю необходимую информацию.

Как можно больше интересуйтесь своими правами и обязанностями. Например, после подачи декларации инвестору может поступить уточняющее письмо относительно определенных коллизий или вопросов, по которым нужно дать дополнительные разъяснения. Инвестор должен знать, что в течение 15 дней он должен предоставить налоговой обоснованный письменный ответ. И таких нюансов множество.

Так что нужно постоянно заниматься самообразованием, быть в курсе последних налоговых изменений.

Важно не только декларировать свои доходы, но и не забывать платить налоги. По законодательству, у инвесторов есть время на уплату налогов до 1 августа 2024 года. Впрочем, лучше не откладывать это «на последний момент» — и в день подачи декларации заодно уплатить налоги. Так инвестор сохранит свое время и будет уверен, что выполнил перед государством все обязательства. Следовательно, не будет оснований для штрафов или других возможных санкций.

Советуем также подать заявку на электронный документооборот с налоговой, указав свою актуальную электронную почту. Это сэкономит время, и вы будете уверены, что сможете вовремя отреагировать на любой дополнительный запрос от налоговой службы.