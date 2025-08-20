UBS определил самый доходный актив 2025 года: и это не биткоин

Золото стало лидером по доходности в 2025 году, опередив акции, облигации, валюты «большой десятки» и биткоин . Об этом пишет Seeking Alpha со ссылкой на подсчеты швейцарского UBS. Но, по мнению его аналитиков, на этом потенциал роста стоимости желтого металла не исчерпан.

Какую доходность показали разные классы активов

По подсчетам аналитиков UBS, с начала 2025 года спотовые цены на золото поднялись более, чем на 27%, опередив по доходности все остальные классы активов, включая ключевые фондовые и долговые индексы, ведущие валюты и даже биткоин.

В часности, за это время биткоин поднялся в цене почти на 23%, ключевой индекс американского фондового рынкаS&P 500 — на 9,65%, а доллар подешевел к корзине основных валют на 9,33%.

Какие прогнозы по золоту дает UBS

Несмотря на такой взлет цены, UBS по-прежнему считает золото «привлекательным активом» и удерживает по нему длинные позиции в своем глобальном портфеле, подчеркивает Seeking Alpha. Аналитики UBS поясняют свою позицию тем, что даже при ослаблении торговых войн остаются серьезные риски: замедление экономики США, сомнения в независимости ФРС, вопросы устойчивости бюджета и геополитическая напряженность. Все это, по мнению банка, усиливает тренд на дедолларизацию и подталкивает центробанки к покупке традиционного защитного актива — золота.

Кроме того, UBS также пересмотрел прогноз по годовому спросу на золото со стороны ETF-фондов, увеличив его почти до 600 метрических тонн против ранее ожидавшихся 450. Банк ссылается на данные Всемирного совета по золоту, которые показывают, что притоки в первом полугодии 2025 года стали самыми сильными с 2010-го.

«Покупки со стороны центробанков, вероятно, останутся высокими, хотя немного ниже почти рекордных объемов прошлого года. Поэтому теперь мы прогнозируем рост мирового спроса на золото на 3%, до 4760 тонн в 2025 году, что станет максимумом с 2011 года. Ключевой риск для золота — если ФРС все же будет вынуждена поднять ставки», — добавили аналитики UBS (цитата по Reuters).

Инвестбанк повысил прогнозы по цене драгметалла: с $3500 до $3600 за тройскую унцию к марту 2026 года, а также с $3500 до $3700 — к концу июня и к концу сентября того же года, передает Seeking Alpha. Целевой уровень на конец 2025 года остался на отметке $3500 — это на 5% выше уровня закрытия торгов 18 августа. Новый таргет на июнь 2026 года предполагает рост еще на 11% от последнего закрытия.

Прогноз по золоту от Goldman Sachs

Goldman Sachs ожидает увеличения спотовых цен на золото до $3700 за унцию к концу 2025 года и до $4000 к середине 2026-го, что подразумевает потенциал роста на 11% и 20% от последнего закрытия соответственно, передает Business Insider.

Банк считает, что стоимость золота лучше сравнивать с ценами на элитную недвижимость на Манхэттене, чем с котировками на другое сырье — например, на нефть. Предложение золота, как и высококлассного жилья на Манхэттене, ограничено, а цены определяются не новым строительством, а теми, кто готов платить.

Кроме того, в отличие от сырья, которое потребляется, золото накапливается: почти весь когда-либо добытый объем — около 220 тыс. тонн — по-прежнему в обращении, в основном в резервах и ювелирных изделиях. Ежегодная добыча добавляет лишь чуть более 1% к запасам.

«Золото нельзя „качать“ как нефть — оно просто меняет владельцев и получает новую цену», — отметили аналитики Goldman Sachs. По их словам, это делает золото уникальным товаром: традиционные законы спроса и предложения здесь не действуют, а рост цен не ограничивает интерес покупателей.

На торгах 19 августа спотовые цены на золото почти не изменились — оставались на уровне $3330 за унцию.