В 2023 году иностранцы вложили в Украину больше, чем в мирный 2017-й: кто инвестирует и почему

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 мая 2024, 13:10 Читати українською

В 2023 году иностранцы вложили в Украину больше, чем в мирный 2017-й: кто инвестирует и почему

По данным KSE Institute, уже во время полномасштабного вторжения в Украину инвестировали 43 глобальных компании, еще 12 анонсировали инвестиции. Международные инвесторы не только продолжают вкладывать средства по предварительным планам, но и расширяют свои программы. Итак, кто инвестирует и почему.

По данным KSE Institute, уже во время полномасштабного вторжения в Украину инвестировали 43 глобальных компании, еще 12 анонсировали инвестиции.

Почему инвестируют в Украину во время войны

Несмотря на сложные времена, общий настрой в Украине остается устойчивым, а бизнес-среда — динамичной. «Бизнес-сообщество продолжает работать и верить в Украину, поддерживая экономику. По результатам нашего последнего опроса, 86% компаний-членов Американской торговой палаты полностью функционируют, а более 190 компаний присоединились к Палате уже после полномасштабного вторжения», — рассказал президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

Украина — перспективный рынок по ряду причин: близость к ЕС, торговая либерализация, развитие и восстановление энергетики для внутренних нужд и будущего экспорта.

«У Украины есть критически важные материалы для глобальных цепей поставок. Хотя у нас существуют проблемы в инвестиционном климате, которые накопились в течение многих лет, сейчас государство на самом высоком уровне активно работает над их решением, особенно путем евроинтеграции», — считает глава KSE Institute Наталья Шаповал.

Кто инвестирует

По данным Нацбанка, в 2023 году иностранные компании инвестировали в экономику $4,25 млрд, что превышает сумму инвестиций в 2016 и 2017 годах. Среди инвесторов: Bayer, Carlsberg, Cemark, который входит в группу CRH, и Baykar.

Bayer планирует вложить 60 млн евро в развитие производства семян в Украине до 2025 года. Проект предполагает увеличение мощностей сушки кукурузы, строительство двух бомбоубежищ, расширение машинно-тракторного парка и закупку новейших сельскохозяйственных машин.

PJSC Carlsberg Ukraine, один из крупнейших датских инвесторов в Украине, в течение 2023−2024 годов инвестирует в украинский бизнес около 2 миллиардов гривен.

CRH, один из крупнейших производителей строительных материалов в мире, с начала полномасштабного вторжения рф инвестировал в Украину более $80 млн, в том числе на строительство терминала по отгрузке цемента в Киевской области. Компания является системным инвестором, в Украине уже более 25 лет (работает под брендом Cemark) и не планирует менять свои планы по вложению денег в украинский бизнес.

Турецкая компания Baykar, которая производит беспилотники Bayraktar TB2, инвестирует $100 млн в строительство завода, головного офиса и сервисного центра в Украине. Строительство должно быть завершено в 2024 году. Это создаст минимум 300 рабочих мест.

Кроме того, в инвестировании заинтересованы немецкий концерн Rheinmetall, еще один изготовитель беспилотников Quantum-Systems, венгерский OTP Bank Plc. и французский холдинг NJJ Capital, который планирует объединить «Датагруп-Volia» и lifecell.

«Сегодня в Украине действуют валютные ограничения, которые не позволяют вывести прибыль из страны. Поэтому компании, которые уже были в Украине и у которых накопились деньги, либо теряют их из-за инфляции, либо реинвестируют», — комментирует ситуацию Анатолий Амелин, исполнительный директор и сооснователь аналитического центра «Украинский институт будущего».

Он отмечает, что развиваться в Украине выгодно тем иностранным компаниям, которые видят здесь свои перспективы в будущем, например спрос на товары во время восстановления.

«Чем раньше компания начинает развиваться в этом направлении, тем больше заработает потом. Но это касается компаний, которые уже работают в Украине. Другое дело — компании, которые только заходят в Украину, например, NJJ Capital. Те, кто занимается инвестициями, знают, что высокие риски коррелируют с высокой доходностью и для иностранных компаний», — говорит Анатолий Амелин.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, что у компаний, которые сейчас инвестируют в Украину, долгая и насыщенная история сотрудничества со страной, или у них есть надежда на то, что они будут вовлечены в восстановление с участием европейских денег и в рамках евроинтеграции.

«Это означает миллиардные вливания в инфраструктуру и спрос на их продукцию. Более того, как только война закончится, инвестиционная привлекательность нашей страны значительно вырастет, даже по сравнению с довоенным периодом», — отметил эксперт.

Михаил Бечкало, директор по стратегии и развитию Cemark, группы компаний CRH в Украине, считает, что цементная промышленность является стратегически важным сектором для восстановления.

Для модернизации части отрасли и обеспечения потребностей рынка нужны значительные инвестиции. CRH является ведущим мировым поставщиком решений в области строительных материалов. Работая под брендом Cemark, CRH является лояльным инвестором в Украине за последние 25 лет. За это время компания инвестировала более $500 млн в Украину. После начала полномасштабного вторжения, мы продолжили инвестировать в наши цементные заводы, приобрели бетонные заводы Astor и построили современный терминал отгрузки цемента в Киевской области. Этот терминал и активно модернизируемые заводы будут играть важную роль в восстановлении и подчеркивают долгосрочные планы CRH в Украине".

По данным Ассоциации «Укрцемент» и независимых исследований, на пике послевоенного восстановления Украине понадобится около 15 млн тонн цемента в год. По мнению Павла Качура, главы Ассоциации «Укрцемент», украинские производители способны производить такое количество продукции, в частности, благодаря тому, что развитие предприятий продолжается даже сейчас.

Помимо инвестиций в модернизацию, бетонные заводы и терминал, CRH подписали меморандум взаимопонимания с ЕБРР о сотрудничестве по покупке активов итальянской компании Buzzi в Украине. Сейчас соглашение находится на рассмотрении в АМКУ.

Другая крупная международная компания, PJSC Carlsberg Ukraine, которая входит в ТОП-25 крупнейших налогоплательщиков, подтвердила инвестиции в размере около 2 млрд грн в течение 2023−2024 годов. В июне 2023 года на Киевском пивоваренном заводе PJSC Carlsberg Ukraine был представлен один из крупнейших инвестиционных проектов — открытие новой линии по разливу, что позволяет не только удовлетворить потребности украинских потребителей, но и наращивать экспорт в более чем 18 стран мира.

«Компания создает около 20 тысяч рабочих мест в смежных отраслях, включая производителей агропродукции, ритейл и логистику, а также во времена беспрецедентных вызовов остается верной своим ценностям и Украине», — говорит старший директор по корпоративным коммуникациям региона Центральной и Восточной Европы Carlsberg Ukraine Юлия Стельмах.

Препятствия для инвестиций

Несмотря на позитивную динамику международных инвестиций и целый список лояльных и новых компаний-инвесторов, в Украине существует ряд препятствий, которые мешают инвестировать или увеличивать количество инвестиций уже присутствующим на рынке.

Как отметил Сергей Фурса, основной, едва ли не единственной причиной, которая останавливает поток инвестиций в Украину, является война. «Если бы не война, возможно, были бы какие-то другие проблемы, но сейчас, на фоне войны, все они неважные и малозначительные. Война — это сверхмощный фактор, который дает неопределенность для экономики Украины и, следовательно, для любых инвестиций».

Что касается причин, которые не относятся к войне, Анатолий Амелин называет три основных: отсутствие долгосрочной стратегии развития страны, бизнес- и инвестклимат, а также неэффективный государственный аппарат.

Наталья Шаповал считает, что, кроме безопасности, относительно дорогой логистики и перебоев электроснабжения в промышленных районах, большой проблемой является наличие элементов старой системы: суды, прокуратура, законодательство и т. д.

«Все эти накопившиеся проблемы ведут к тому, что любое право собственности и право на землю можно обжаловать. Заработанный в старые времена капитал, например, в строительстве, мешает людям работать „в белую“ и провести амнистию капитала, что влияет на базовый вопрос земли, недвижимости под ведение бизнеса и доступа к лицензиям. Поэтому инвесторам может быть трудно найти участки и объекты, которые не под арестом, не в судах, или не имеют риска туда попасть», — отмечает она.

Читайте также: Мужчины не хотят работать в «белую» из-за страха мобилизации: как выжить бизнесу

По данным опроса Американской торговой палаты в Украине, топ-3 шага, которые должно сделать правительство Украины, чтобы существенно помочь бизнесу на местах, это: проведение реальной и эффективной судебной реформы, обеспечение четкой и прозрачной процедуры бронирования, усиление национальной безопасности и обороны и разминирование территории Украины. Ключевыми вызовами для компаний являются безопасность и защита сотрудников, их здоровье и психическое состояние, ракетные атаки россии на критическую инфраструктуру и бизнес-активы, привлечение и сохранение топ-кадров, экономическая и потребительская рецессия.

Комментировать

Комментарии - 1

+
0
xo4y
xo4y
27 мая 2024, 14:27
#
На війні завжди заробляють.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами