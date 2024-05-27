В 2023 году иностранцы вложили в Украину больше, чем в мирный 2017-й: кто инвестирует и почему

По данным KSE Institute, уже во время полномасштабного вторжения в Украину инвестировали 43 глобальных компании, еще 12 анонсировали инвестиции. Международные инвесторы не только продолжают вкладывать средства по предварительным планам, но и расширяют свои программы. Итак, кто инвестирует и почему.

Почему инвестируют в Украину во время войны

Несмотря на сложные времена, общий настрой в Украине остается устойчивым, а бизнес-среда — динамичной. «Бизнес-сообщество продолжает работать и верить в Украину, поддерживая экономику. По результатам нашего последнего опроса, 86% компаний-членов Американской торговой палаты полностью функционируют, а более 190 компаний присоединились к Палате уже после полномасштабного вторжения», — рассказал президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

Украина — перспективный рынок по ряду причин: близость к ЕС, торговая либерализация, развитие и восстановление энергетики для внутренних нужд и будущего экспорта.

«У Украины есть критически важные материалы для глобальных цепей поставок. Хотя у нас существуют проблемы в инвестиционном климате, которые накопились в течение многих лет, сейчас государство на самом высоком уровне активно работает над их решением, особенно путем евроинтеграции», — считает глава KSE Institute Наталья Шаповал.

Кто инвестирует

По данным Нацбанка, в 2023 году иностранные компании инвестировали в экономику $4,25 млрд, что превышает сумму инвестиций в 2016 и 2017 годах. Среди инвесторов: Bayer, Carlsberg, Cemark, который входит в группу CRH, и Baykar.

Bayer планирует вложить 60 млн евро в развитие производства семян в Украине до 2025 года. Проект предполагает увеличение мощностей сушки кукурузы, строительство двух бомбоубежищ, расширение машинно-тракторного парка и закупку новейших сельскохозяйственных машин.

PJSC Carlsberg Ukraine, один из крупнейших датских инвесторов в Украине, в течение 2023−2024 годов инвестирует в украинский бизнес около 2 миллиардов гривен.

CRH, один из крупнейших производителей строительных материалов в мире, с начала полномасштабного вторжения рф инвестировал в Украину более $80 млн, в том числе на строительство терминала по отгрузке цемента в Киевской области. Компания является системным инвестором, в Украине уже более 25 лет (работает под брендом Cemark) и не планирует менять свои планы по вложению денег в украинский бизнес.

Турецкая компания Baykar, которая производит беспилотники Bayraktar TB2, инвестирует $100 млн в строительство завода, головного офиса и сервисного центра в Украине. Строительство должно быть завершено в 2024 году. Это создаст минимум 300 рабочих мест.

Кроме того, в инвестировании заинтересованы немецкий концерн Rheinmetall, еще один изготовитель беспилотников Quantum-Systems, венгерский OTP Bank Plc. и французский холдинг NJJ Capital, который планирует объединить «Датагруп-Volia» и lifecell.

«Сегодня в Украине действуют валютные ограничения, которые не позволяют вывести прибыль из страны. Поэтому компании, которые уже были в Украине и у которых накопились деньги, либо теряют их из-за инфляции, либо реинвестируют», — комментирует ситуацию Анатолий Амелин, исполнительный директор и сооснователь аналитического центра «Украинский институт будущего».

Он отмечает, что развиваться в Украине выгодно тем иностранным компаниям, которые видят здесь свои перспективы в будущем, например спрос на товары во время восстановления.

«Чем раньше компания начинает развиваться в этом направлении, тем больше заработает потом. Но это касается компаний, которые уже работают в Украине. Другое дело — компании, которые только заходят в Украину, например, NJJ Capital. Те, кто занимается инвестициями, знают, что высокие риски коррелируют с высокой доходностью и для иностранных компаний», — говорит Анатолий Амелин.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, что у компаний, которые сейчас инвестируют в Украину, долгая и насыщенная история сотрудничества со страной, или у них есть надежда на то, что они будут вовлечены в восстановление с участием европейских денег и в рамках евроинтеграции.

«Это означает миллиардные вливания в инфраструктуру и спрос на их продукцию. Более того, как только война закончится, инвестиционная привлекательность нашей страны значительно вырастет, даже по сравнению с довоенным периодом», — отметил эксперт.

Михаил Бечкало, директор по стратегии и развитию Cemark, группы компаний CRH в Украине, считает, что цементная промышленность является стратегически важным сектором для восстановления.

Для модернизации части отрасли и обеспечения потребностей рынка нужны значительные инвестиции. CRH является ведущим мировым поставщиком решений в области строительных материалов. Работая под брендом Cemark, CRH является лояльным инвестором в Украине за последние 25 лет. За это время компания инвестировала более $500 млн в Украину. После начала полномасштабного вторжения, мы продолжили инвестировать в наши цементные заводы, приобрели бетонные заводы Astor и построили современный терминал отгрузки цемента в Киевской области. Этот терминал и активно модернизируемые заводы будут играть важную роль в восстановлении и подчеркивают долгосрочные планы CRH в Украине".

По данным Ассоциации «Укрцемент» и независимых исследований, на пике послевоенного восстановления Украине понадобится около 15 млн тонн цемента в год. По мнению Павла Качура, главы Ассоциации «Укрцемент», украинские производители способны производить такое количество продукции, в частности, благодаря тому, что развитие предприятий продолжается даже сейчас.

Помимо инвестиций в модернизацию, бетонные заводы и терминал, CRH подписали меморандум взаимопонимания с ЕБРР о сотрудничестве по покупке активов итальянской компании Buzzi в Украине. Сейчас соглашение находится на рассмотрении в АМКУ.

Другая крупная международная компания, PJSC Carlsberg Ukraine, которая входит в ТОП-25 крупнейших налогоплательщиков, подтвердила инвестиции в размере около 2 млрд грн в течение 2023−2024 годов. В июне 2023 года на Киевском пивоваренном заводе PJSC Carlsberg Ukraine был представлен один из крупнейших инвестиционных проектов — открытие новой линии по разливу, что позволяет не только удовлетворить потребности украинских потребителей, но и наращивать экспорт в более чем 18 стран мира.

«Компания создает около 20 тысяч рабочих мест в смежных отраслях, включая производителей агропродукции, ритейл и логистику, а также во времена беспрецедентных вызовов остается верной своим ценностям и Украине», — говорит старший директор по корпоративным коммуникациям региона Центральной и Восточной Европы Carlsberg Ukraine Юлия Стельмах.

Препятствия для инвестиций

Несмотря на позитивную динамику международных инвестиций и целый список лояльных и новых компаний-инвесторов, в Украине существует ряд препятствий, которые мешают инвестировать или увеличивать количество инвестиций уже присутствующим на рынке.

Как отметил Сергей Фурса, основной, едва ли не единственной причиной, которая останавливает поток инвестиций в Украину, является война. «Если бы не война, возможно, были бы какие-то другие проблемы, но сейчас, на фоне войны, все они неважные и малозначительные. Война — это сверхмощный фактор, который дает неопределенность для экономики Украины и, следовательно, для любых инвестиций».

Что касается причин, которые не относятся к войне, Анатолий Амелин называет три основных: отсутствие долгосрочной стратегии развития страны, бизнес- и инвестклимат, а также неэффективный государственный аппарат.

Наталья Шаповал считает, что, кроме безопасности, относительно дорогой логистики и перебоев электроснабжения в промышленных районах, большой проблемой является наличие элементов старой системы: суды, прокуратура, законодательство и т. д.

«Все эти накопившиеся проблемы ведут к тому, что любое право собственности и право на землю можно обжаловать. Заработанный в старые времена капитал, например, в строительстве, мешает людям работать „в белую“ и провести амнистию капитала, что влияет на базовый вопрос земли, недвижимости под ведение бизнеса и доступа к лицензиям. Поэтому инвесторам может быть трудно найти участки и объекты, которые не под арестом, не в судах, или не имеют риска туда попасть», — отмечает она.

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По данным опроса Американской торговой палаты в Украине, топ-3 шага, которые должно сделать правительство Украины, чтобы существенно помочь бизнесу на местах, это: проведение реальной и эффективной судебной реформы, обеспечение четкой и прозрачной процедуры бронирования, усиление национальной безопасности и обороны и разминирование территории Украины. Ключевыми вызовами для компаний являются безопасность и защита сотрудников, их здоровье и психическое состояние, ракетные атаки россии на критическую инфраструктуру и бизнес-активы, привлечение и сохранение топ-кадров, экономическая и потребительская рецессия.